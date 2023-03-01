Клиенты Сбера подали рекордное количество заявок на ипотеку за сутки
Домклик зафиксировал рекордный спрос на ипотеку 27 февраля: за сутки россияне подали более 20,2 тыс. заявок на ипотеку Сбера на общую сумму 64,4 млрд рублей. Это максимальное количество заявок за всю историю банка.
Аналитики Домклик объясняют такой результат сезонным оживлением рынка недвижимости, реализацией отложенного спроса после долгих выходных и высокой привлекательностью ипотечных программ Сбера.
Регионы с самым большим количеством заявок на ипотеку
Топ-5 самых активных регионов за 27 февраля:
- Московская область (более 1,3 тыс. заявок на 6,6 млрд рублей)
- Москва (более 1,2 тыс. заявокна 7,2 млрд)
- Тюменская область (почти 900 заявок на 3,4 млрд)
- Краснодарский край (более 800 заявок на 3,8 млрд рублей)
- Республика Башкортостан (780 заявок на 2,2 млрд)
Какую недвижимость выбирают клиенты Сбера
Больше всего заявок — 13,8 тыс. — россияне подали для приобретения вторичного жилья. На первичное пришлось 4,3 тыс заявок.
Самые популярные льготные программы
Максимальным спросом среди льготных программ пользовалась «Господдержка» — 2,4 тыс. заявок за сутки.
Востребованные также «Семейная ипотека» — 2,2 тыс. заявок, «Дальневосточная ипотека» — 372 заявки и «Ипотека для IT» — 100 заявок.