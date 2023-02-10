Какую недвижимость выбирали россияне этой зимой: исследование Домклик
Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов Сбера за декабрь 2022 и январь 2023 года и рассказали, как менялись предпочтения россиян при выборе недвижимости.Январь показал, что всплеск интереса к новостройкам оказался краткосрочным — доля таких сделок вернулась к показателям июля–ноября 2022. Также эксперты отметили рост спроса на кредитование индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
В декабре на российском рынке первичной недвижимости наблюдался ажиотаж на фоне множества заявлений о сворачивании программы «Господдержка» и об ограничениях околонулевой ипотеки: доля сделок на первичном рынке по РФ составила около 27% (максимум во втором полугодии 2022 года).
Причем наибольшие значения доли сделок на первичном рынке наблюдаются в самых активных регионах РФ: Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Такой эффект весьма закономерен: жители в этих регионах были хорошо осведомлены о происходящем на рынке недвижимости и старались успеть провести сделку на выгодных условиях.
В январе наблюдается обратный эффект: доля сделок на первичном рынке вернулась к равновесным показателям — на уровень 20% (близкие значения фиксировались в период с июля по ноябрь 2022 года). Таким образом, всплеск интереса к новостройкам оказался краткосрочным.
Другой важный тренд — резкое возрастание спроса на кредитование индивидуального строительства: в декабре и в январе было выдано около 7 тыс. кредитов на ИЖС, а доля выдач составила соответственно 3,5% и 5,7%. Учитывая прошлогодние значения (на уровне 2,5%) и сезонный спад, данное увеличение является существенным.
По мнению аналитиков Домклик, такая динамика также может объясняться общим ростом уровня информированности населения о возможности кредитования индивидуального строительства и распространении льготных программ на него.
Первый месяц года выдался активным: было заключено более 53 тысяч сделок, что всего на 5% меньше, чем в январе 2022 года. Несмотря на рекордные выдачи в декабре, увеличение процентных ставок по кредитам и ужесточение условий ключевой льготной программы привели к тому, что в январе доля сделок на первичном рынке вернулась к осенним значениям (около 20% в количестве всех выдач за месяц).
Тем не менее всплеск интереса к теме льготной ипотеки и общее повышение уровня информированности россиян имели свои последствия и способствовали активизации спроса на кредитование ИЖС: вопреки сезонному спаду, доля выдач в январе составила около 6% (доля ИЖС в общем количестве выдач).
Подробности — вновом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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