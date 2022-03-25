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Недвижимость
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Личный опыт: почему жители регионов переезжают в Санкт-Петербург

Дата публикации: 25 мар 2022
Личный опыт: почему жители регионов переезжают в Санкт-Петербург
Содержание

Каждый четвертый покупатель квартиры в Петербурге и пригородах — житель российских регионов. Это следует из данных о продажах строительной компании «КВС» за 2021 и 2020 годы.

Мы постарались разобраться, чем Северная столица притягивает людей, откуда они чаще всего приезжают, какую недвижимость выбирают и как проходит покупка квартиры на расстоянии тысяч километров.  

Город-сказка, город-мечта

Ежегодно около 4 млн россиян покидают свою малую родину и переезжают в другие города. Санкт-Петербург, традиционно, — в тройке популярных направлений для внутренней миграции. По данным опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» в 2021 году, около 14% россиян хотели бы жить в городе на Неве. Он привлекает людей возможностями для образования и карьеры, красотой дворцов, набережных и мостов, а также особой неповторимой атмосферой. Именно последний фактор часто становится решающим при выборе между Москвой и Петербургом.

О мотивах и историях переезда нам рассказали четыре «новых петербуржца». Все они перебрались в город относительно недавно, но уже прочно обосновались здесь и даже успели обзавестись квартирами.

Я родился, жил и учился в небольшом провинциальном городке. Большая часть молодёжи у нас уезжает в крупные города в поисках лучших возможностей для самореализации и хорошей высокооплачиваемой работы. В моем городе топ-3 направлений для переезда — Москва, Питер и Пермь. Мой выбор был эмоциональным, по «картинке» и восприятию, а не по объективным причинам, без сравнения плюсов и минусов города. В Питер меня тянуло, Москва, наоборот, подсознательно отталкивала

Личный опыт: почему жители регионов переезжают в Санкт-Петербург №1
Иван, 36 лет

В 2016 году в Санкт-Петербург переехала моя близкая подруга, а затем и родная сестра. Я решила, почему бы и мне не попробовать, ведь Питер — город мечты, как мне кажется, для всех россиян. Да, было страшновато, ведь в родном Омске своя квартира, налаженная работа, а в Питере все пока непонятно. Но я собрала чемодан, приехала, сняла квартиру, разместила резюме на сайте по поиску работы. В результате устроилась в прекрасную компанию и поняла, что в родной город больше не вернусь. Трудностей особых не было, квартиру в Омске продала и купила сразу однушку в 10 минутах езды от Питера: в ЖК «Ясно.Янино» от «КВС». Сейчас уже обзавелась семьей, мы расширились и живем в просторной двушке с видом на лес.

Личный опыт: почему жители регионов переезжают в Санкт-Петербург №2
Елена, 43 года

Я переехала в Петербург, чтобы поступить в СПбГУ. Оставаться в своем городе не видела смысла — там не было особых перспектив. Но не могу сказать, что решение о переезде было осознанным. Я просто почему-то чувствовала, что Петербург — максимально мой город, даже когда там еще ни разу не была. Так и получилось — любовь с первого взгляда. Поначалу непривычно было пользоваться метро, и большие толпы народа пугали, но в целом к этому быстро привыкла

Сейчас живу в ЖК «Кирилл и Дарья» от «КВС» в своей студии. Благодаря удачному расположению дома у метро «Лесная», редко добираюсь куда-то больше часа. Считаю, это просто отлично для жителя мегаполиса

Личный опыт: почему жители регионов переезжают в Санкт-Петербург №3
Ксения, 26 лет

В Санкт-Петербург переехали в 2016 году. До этого были здесь только в качестве гостей. Для меня нет города прекраснее, чем Питер, с точки зрения истории, культуры, атмосферы. По профессии мы строители, начали переезды всей семьей с 2009 года, с момента строительства Олимпийских объектов в Сочи.  Переехав один раз, менять место жительства уже не страшно. Петербург отвечает нашим основным жизненным приоритетам: работа, семья, образование, досуг. На наш взгляд, в Санкт-Петербурге все эти сферы между собой сбалансированы 

Личный опыт: почему жители регионов переезжают в Санкт-Петербург №4
Ольга, 42 года

Что выбирают «новые петербуржцы»

Чаще всего иногородние покупатели приобретают однокомнатные квартиры: такие планировки они выбирают в 57% случаев. Это неудивительно: «однушка» — вариант, который сочетает в себе доступность и универсальность. Это жилье, которое подходит и для одного человека, и для пары. Кроме того, однокомнатную квартиру с большой кухней вполне можно адаптировать для семьи с ребенком, чего не скажешь о студии. «Однушки»  часто выбирают люди, которые самостоятельно переезжают в Петербург, а также родители для детей-студентов.  И, конечно, региональные инвесторы: их тоже немало.

На втором месте по популярности — двухкомнатные квартиры. На них приходится треть региональных сделок. Такие планировки чаще всего выбирают клиенты, которые переезжают в Петербург всей семьей.

На трехкомнатные квартиры и студии приходится всего 8,3% и 6,2% сделок соответственно.

В 2021 году региональные клиенты в среднем тратили на покупку студии в Петербурге  3,8 млн рублей, на «однушку» — 4,6 млн рублей, на «двушку» — 6,8 млн рублей, на «трешку» — 7,9 млн рублей.

Северное соседство

Чаще всего квартиры в Петербурге покупают жители северных регионов, близких по климату. «Золото» и «серебро» по количеству сделок — у Мурманска и Архангельска. На эти два города приходится 15% региональных продаж. В топ-5 также входят Московская область, Красноярский край и Якутия.

Личный опыт: почему жители регионов переезжают в Санкт-Петербург №5

Покупка за тысячи километров

Современные технологии позволяют приобрести квартиру в Петербурге и пригородах из любой точки земного шара, поэтому иногородним клиентам не придется приезжать только ради оформления договора. Более того, даже мебель в новую квартиру они могут заказать  дистанционно, чтобы перебраться уже в полностью готовое жилье.

Продать свою вторичную недвижимость можно через Домклик. Там же можно выбрать и забронировать новую квартиру: в базе представлено более 30 тысяч вариантов в Петербурге и Ленинградской области. В том числе, в строящихся жилых комплексах от «КВС»: «ЮгТаун» в Пушкинском районе, «Любоград» в Петродворцовом районе, «Континенты» в Выборгском районе и «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино» во Всеволожском районе. 

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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