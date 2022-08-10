Где снять квартиру в Санкт-Петербурге
Традиционно в Санкт-Петербурге, куда съезжаются туристы, процветает посуточная аренда жилья. Но на питерском рынке долгосрочной аренды также постоянный ажиотаж. Причем не всем арендаторам нужна самая дешевая квартира — для многих прежде всего важны близость к работе или учебе, наличие поликлиник и парков поблизости. Самое время разобраться, в каких районах Петербурга лучше снять квартиру и где это будет оптимально по стоимости и комфорту.
Где самая дешевая аренда
Одним из самых дешевых для аренды районом Петербурга считается Выборгский. Он настолько протяженный, что из его южной части видна Петропавловская крепость, а вот северная располагается далеко за кольцевой автодорогой (КАД). Поэтому цена в этом спальном районе зависит от близости к центру и конкретных качеств самой квартиры. Самые дешевые варианты начинаются от 17 тысяч рублей в месяц.
Недорогие квартиры можно найти и в Колпинском районе. Он находится не так близко к центру, осложняет проблему отсутствие метро. Здесь проходит множество транспортных развязок и находится несколько тысяч предприятий. Из-за чего регулярно случаются пробки. Минимальная стоимость двухкомнатной квартиры здесь начинается от 17 тысяч рублей в месяц.
Также бюджетным ценником отличаются Кронштадский, Петродворцовый и Пушкинский районы, где цена аренды, в которых средня цена аренды от 20 до 22 тысяч рублей.
Центральные районы
Центральными районами Петербурга считаются Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский. Это самые удобные с точки зрения инфраструктуры локации. Здесь есть не только всем известные достопримечательности, но и все остальное, что нужно для жизни: парки, набережные, рестораны, уютные дворики, школы, университеты, поликлиники и налаженная система общественного транспорта.
Тем не менее разбег цен здесь большой: многое зависит от конкретной локации, состояния квартиры, дома, наличия мебели. При этом из-за большого потока туристов многие владельцы практикуют посуточную аренду, причем в основном сдают комнаты. Желающие сэкономить могут снять комнату в коммуналке, однако стоит помнить, что кухня и санузел там один на всех.
«Бабушкин вариант» здесь можно снять за 17–20 тысяч рублей в месяц. Более сносные «однушки» хозяева не сдают меньше чем за 35 тысяч в месяц. Естественно, в таких районах находятся самые дорогие видовые квартиры, где ценник может доходить до миллиона рублей.
Южные районы
Московский и Фрунзенский районы соседствуют друг с другом и находятся к югу от центра. Здесь нет такого изобилия достопримечательностей, но их ценят именно за то, что до этих мест можно быстро добраться. Оба района отличаются хорошей транспортной доступностью и большим выбором квартир по доступным ценам.
Снять студию там можно за 15–16 тысяч в месяц, ценник на простецкие «однушки» и «двушки» начинается от 18 тысяч рублей, а уже вариант получше можно найти в диапазоне 25–30 тысяч рублей.
Спальные районы
Помимо уже упомянутых Фрунзенского и Выборгского районов в категорию спальных входят Невский, Красносельский, Калининский, Кировский, Красногвардейский и Приморский районы.
Во всех из них хорошо развита инфраструктура, есть и всевозможные магазины, детские и спортивные площадки, хорошее транспортное сообщение. Арендовать в таких районах жилье будет гораздо дешевле, чем в центре.
При этом следует учитывать специфику работы метро. Ведь каждая станция начинает работу по-разному: двери открываются для пассажиров в период с 5:30 до 7:00, причем разные выходы с одной и той же станции могут открываться в разное время. Зато закрываются все одновременно в 0:40.
О чем стоит помнить студентам, снимающим жилье
Вузы города находятся не только в центральных районах, но и на периферии. Казалось бы, быстрее всего добраться до места учебы на метро. Но из-за того, что в Петербурге нет кольцевой ветки, ехать до нужной станции, которая физически может находиться не так далеко, придется, по сути, через весь город. Так что всегда изучайте необходимые маршруты заранее.