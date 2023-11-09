Какие квартиры привлекают внимание жителей мегаполисов — исследование Домклик
Аналитики Домклик изучили статистику просмотров объявлений о продаже новостроек в крупнейших регионах РФ и выяснили, квартиры какой стоимости и площади интересуют россиян.
Исследование показало, что в большинстве мегаполисов пользователи чаще всего просматривают лоты комфорт-класса и квартиры без отделки. При этом в столичных регионах интерес к квартирам с чистовой отделкой и жилью бизнес-класса достаточно высок.
Какие характеристики новостроек привлекают внимание россиян
Стоимость
Стоимость новостроек, которые привлекли внимание пользователей сайта Домклик в крупнейших регионах, в среднем составляет от 5 млн до 9 млн рублей. При этом наибольшие значения, ожидаемо, обнаружены в Москве (15,2 млн) и Санкт-Петербурге (9,4 млн). Наименьшие значения наблюдаются в Воронежской (4,2 млн) и Ростовской (5,1 млн) областях.
Площадь
Медианная площадь лотов в рассматриваемых субъектах варьируется от 39 до 61 кв.м. При этом в Челябинской области внимание россиян привлекают наиболее просторные квартиры площадью 61 кв.м. Далее идут Красноярский край (60 кв.м) и Нижегородская область (60 кв.м).
В Ленинградской области россияне в меньшей степени готовы к приобретению габаритных квартир: медианная площадь просмотренных квартир составила около 39 кв.м. Похожие предпочтения отмечаются в просмотрах жилья в Московской области (42 кв.м) и Санкт-Петербурге (42 кв.м).
Классы жилья
Класс комфорт является наиболее популярным среди пользователей сайта Домклик — в среднем более 82% просмотров. В отдельных случаях, как, например, в Красноярском и Пермском крае, Ленинградской, Омской и Челябинской областях, показатель достигает 90% или выше.
Вторым по популярности можно назвать жилье бизнес-класса (чуть меньше 10%). Примечательно, что бизнес-класс достаточно популярен в столичных городах — Москве (24,4%) и Санкт-Петербурге (21,3%). При этом здесь наблюдается практически самая маленькая доля просмотров квартир комфорт-класса.
Наиболее выгодное (эконом-класс) и наиболее дорогое (премиум-класс) жилье интересует интернет-пользователей меньше всего: в крупнейших регионах оно в среднем занимает 6% и 2% просмотров соответственно.
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Степень отделки жилья
В распределении просмотров объявлений по степени отделки жилья можно выделить два основных тренда:
- Наиболее популярными среди пользователей являются квартиры без отделки. Наибольшей долей просмотров отличились Самарская область (85,1%), Омская область (80,4%) и Краснодарский край (77,6%). Исключение составили только Красноярский край и Свердловская область: лидерство по просмотрам в этих субъектах принадлежит жилью с предчистовой отделкой.
- В столичных субъектах пользователи зачастую уделяют внимание жилью с чистовой отделкой. Так, в Москве доля просмотров квартир с чистовой отделкой составляет 35,2%, Московской области — 22,9%, Санкт-Петербурге — 24,2%, а в Ленинградской области — 27,9%.
В большинстве мегаполисов пользователи сервисов Домклик уделяют большее внимание новостройкам комфорт-класса и квартирам без отделки. И это неудивительно: такое жилье доступно по цене.
По статистике просмотров, новостройки комфорт-класса стоят почти в 2 раза дешевле квартир бизнес-класса и в 3 раза дешевле лотов премиум-класса. А выбор в пользу квартиры без отделки позволяет сэкономить до 10% от стоимости квартиры.
Комнаты и этажи
Аналитики Домклик также выяснили, что чаще всего внимание пользователей привлекают квартиры с одной или двумя комнатами, которые расположены на втором или третьем этаже.
В среднем дома в крупнейших регионах имеют 19 этажей. Наибольшее количество этажей отмечено в просмотрах объявлений в Свердловской области (25 этажей), а наименьшее — в Волгоградской, Омской областях и Санкт-Петербурге (по 12 этажей).
Как и что считали аналитики
Эксперты рассмотрели объявления о продаже квартир на первичном рынке в субъектах РФ, где расположены города-миллионники (данные витрины Домклик). На основе статистики уникальных просмотров в конце сентября–конце октября аналитики составили усредненный портрет жилья, которое привлекает внимание пользователей сайта Домклик.
Для всех крупнейших регионов РФ эксперты вычислили значения таких характеристик квартир, как медианная стоимость и медианная площадь лота, а также построили распределение просмотров объявлений по классам новостроек (эконом, комфорт, бизнес, премиум) и по степени отделки жилья (без отделки, черновая, предчистовая и чистовая отделка). Дополнительно эксперты оценили наиболее популярное количество комнат в квартире, этаж лота и количество этажей в доме.
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