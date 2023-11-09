Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
5 мин
4K

Какие квартиры привлекают внимание жителей мегаполисов — исследование Домклик

Дата публикации: 09 нояб 2023
Какие квартиры привлекают внимание жителей мегаполисов — исследование Домклик
Содержание

Аналитики Домклик изучили статистику просмотров объявлений о продаже новостроек в крупнейших регионах РФ и выяснили, квартиры какой стоимости и площади интересуют россиян.

Исследование показало, что в большинстве мегаполисов пользователи чаще всего просматривают лоты комфорт-класса и квартиры без отделки. При этом в столичных регионах интерес к квартирам с чистовой отделкой и жилью бизнес-класса достаточно высок.

Какие характеристики новостроек привлекают внимание россиян

Статистика по крупнейшим регионам: параметры наиболее просматриваемых квартир (первичка): медианная стоимость (в млн руб.) и медианная площадь лота (в кв.м.). Для наиболее популярных категорий жилья (квартиры класса комфорт, квартиры без отделки) приведены доли в общем количестве просмотров (%). Данные отсортированы по медианной стоимости лота. Дополнительно указана статистика по РФ. Данные Домклик по просмотрам на конец сентября-конец октября 2023.
Статистика по крупнейшим регионам: параметры наиболее просматриваемых квартир (первичка): медианная стоимость (в млн руб.) и медианная площадь лота (в кв.м.). Для наиболее популярных категорий жилья (квартиры класса комфорт, квартиры без отделки) приведены доли в общем количестве просмотров (%). Данные отсортированы по медианной стоимости лота. Дополнительно указана статистика по РФ. Данные Домклик по просмотрам на конец сентября-конец октября 2023.

Стоимость

Стоимость новостроек, которые привлекли внимание пользователей сайта Домклик в крупнейших регионах, в среднем составляет от 5 млн до 9 млн рублей. При этом наибольшие значения, ожидаемо, обнаружены в Москве (15,2 млн) и Санкт-Петербурге (9,4 млн). Наименьшие значения наблюдаются в Воронежской (4,2 млн) и Ростовской (5,1 млн) областях.

Площадь

Медианная площадь лотов в рассматриваемых субъектах варьируется от 39 до 61 кв.м. При этом в Челябинской области внимание россиян привлекают наиболее просторные квартиры площадью 61 кв.м. Далее идут Красноярский край (60 кв.м) и Нижегородская область (60 кв.м). 

В Ленинградской области россияне в меньшей степени готовы к приобретению габаритных квартир: медианная площадь просмотренных квартир составила около 39 кв.м. Похожие предпочтения отмечаются в просмотрах жилья в Московской области (42 кв.м) и Санкт-Петербурге (42 кв.м).

Классы жилья 

Класс комфорт является наиболее популярным среди пользователей сайта Домклик — в среднем более 82% просмотров. В отдельных случаях, как, например, в Красноярском и Пермском крае, Ленинградской, Омской и Челябинской областях, показатель достигает 90% или выше.

Вторым по популярности можно назвать жилье бизнес-класса (чуть меньше 10%). Примечательно, что бизнес-класс достаточно популярен в столичных городах — Москве (24,4%) и Санкт-Петербурге (21,3%). При этом здесь наблюдается практически самая маленькая доля просмотров квартир комфорт-класса.

Наиболее выгодное (эконом-класс) и наиболее дорогое (премиум-класс) жилье интересует интернет-пользователей меньше всего: в крупнейших регионах оно в среднем занимает 6% и 2% просмотров соответственно.

Читайте также: Квартира в новостройке: с отделкой или без

Степень отделки жилья

Распределение (по степени отделки) уникальных просмотров объявлений о продаже квартир на первичном рынке в регионах, где есть города-миллионники (в %). Учтены такие степени отделки жилья, как «без отделки», «черновая», «предчистовая» и «чистовая» отделка. Данные отсортированы по категории «чистовая отделка». Дополнительно указана статистика по РФ. Данные Домклик Данные Домклик по просмотрам на конец сентября-конец октября 2023.
Распределение (по степени отделки) уникальных просмотров объявлений о продаже квартир на первичном рынке в регионах, где есть города-миллионники (в %). Учтены такие степени отделки жилья, как «без отделки», «черновая», «предчистовая» и «чистовая» отделка. Данные отсортированы по категории «чистовая отделка». Дополнительно указана статистика по РФ. Данные Домклик Данные Домклик по просмотрам на конец сентября-конец октября 2023.

В распределении просмотров объявлений по степени отделки жилья можно выделить два основных тренда:

  • Наиболее популярными среди пользователей являются квартиры без отделки. Наибольшей долей просмотров отличились Самарская область (85,1%), Омская область (80,4%) и Краснодарский край (77,6%). Исключение составили только Красноярский край и Свердловская область: лидерство по просмотрам в этих субъектах принадлежит жилью с предчистовой отделкой.
  • В столичных субъектах пользователи зачастую уделяют внимание жилью с чистовой отделкой. Так, в Москве доля просмотров квартир с чистовой отделкой составляет 35,2%, Московской области — 22,9%, Санкт-Петербурге — 24,2%, а в Ленинградской области — 27,9%.

В большинстве мегаполисов пользователи сервисов Домклик уделяют большее внимание новостройкам комфорт-класса и квартирам без отделки. И это неудивительно: такое жилье доступно по цене.

По статистике просмотров, новостройки комфорт-класса стоят почти в 2 раза дешевле квартир бизнес-класса и в 3 раза дешевле лотов премиум-класса. А выбор в пользу квартиры без отделки позволяет сэкономить до 10% от стоимости квартиры.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Комнаты и этажи

Аналитики Домклик также выяснили, что чаще всего внимание пользователей привлекают квартиры с одной или двумя комнатами, которые расположены на втором или третьем этаже.

В среднем дома в крупнейших регионах имеют 19 этажей. Наибольшее количество этажей отмечено в просмотрах объявлений в Свердловской области (25 этажей), а наименьшее — в Волгоградской, Омской областях и Санкт-Петербурге (по 12 этажей). 

Как и что считали аналитики

Эксперты рассмотрели объявления о продаже квартир на первичном рынке в субъектах РФ, где расположены города-миллионники (данные витрины Домклик). На основе статистики уникальных просмотров в конце сентября–конце октября аналитики составили усредненный портрет жилья, которое привлекает внимание пользователей сайта Домклик.

Для всех крупнейших регионов РФ эксперты вычислили значения таких характеристик квартир, как медианная стоимость и медианная площадь лота, а также построили распределение просмотров объявлений по классам новостроек (эконом, комфорт, бизнес, премиум) и по степени отделки жилья (без отделки, черновая, предчистовая и чистовая отделка). Дополнительно эксперты оценили наиболее популярное количество комнат в квартире, этаж лота и количество этажей в доме.

Читайте также: Какие изменения произошли на рынке недвижимости в сентябре 2023 года

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Аналитики Домклик определили возраст и стоимость продаваемых квартир в округах Москвы
2K
Инструкция: приемка квартиры в новостройке
1M
Топ-10 новостроек Москвы с самыми низкими ценами на квартиры
13K
На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке
241K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
29
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
868
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал