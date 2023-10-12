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Аналитики Домклик определили возраст и стоимость продаваемых квартир в округах Москвы

Дата публикации: 12 окт 2023
Аналитики Домклик определили возраст и стоимость продаваемых квартир в округах Москвы
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Аналитический центр Домклик изучил актуальные объявления на московском рынке вторичного жилья и рассказал об особенностях предложения в каждом округе столицы. Эксперты рассмотрели распределение выставленных на продажу квартир по возрастным категориям и для каждого сегмента вычислили примерную стоимость квадратного метра.

По результатам исследования оказалось, что возрастное жилье чаще всего выставляется на продажу в восточных, юго-западных и центральных районах, а новое жилье — в районах Новой Москвы, западной и южной частях столицы. Эксперты также отмечают рост доли квартир в домах, построенных до конца 1950-х, а также в самых новых домах, построенных в период 2010-2020-х годов.

Методология: как и что считали аналитики

Предметом анализа стали объявления о продаже квартир на вторичном рынке, размещенные на сайте Домклик. Исследовались два типа объявлений: по состоянию на начало октября 2022 года и конец сентября 2023 года.

Аналитики Домклик изучили распределение лотов по времени постройки дома в каждом округе. Объекты классифицировались на дома, возведенные до 1959 года (включительно), в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и после 2010 года.

Дополнительно эксперты проанализировали медианную стоимость квадратного метра в указанных возрастных группах.

Квартиры какого возраста преобладают в округах Москвы

Распределение (в %) предложения квартир на вторичном рынке в округах Москвы по возрастным группам по состоянию на конец сентября 2023 г. Данные отсортированы по доле жилья, построенного с 2010 г. Данные Домклик
Распределение (в %) предложения квартир на вторичном рынке в округах Москвы по возрастным группам по состоянию на конец сентября 2023 г. Данные отсортированы по доле жилья, построенного с 2010 г. Данные Домклик

Данные из объявлений на Домклик показали, что на конец сентября 2023 года практически в каждом округе большая часть предложения относится к новому жилью — построенному после 2010 года.

Наиболее высокий процент нового жилья наблюдается в таких округах, как Новомосковский (92% объявлений в округе), Троицкий (68%), Северо-Западный (62%) и Западный (55%). В Юго-Восточном и Южном округах ровно 50% предложения относится к жилью 2010-2020-х годов.

Таким образом, продажа квартир в новых постройках наиболее распространена в Новой Москве, а также западной и южной части столицы.

Однако есть округа, где наблюдается обратная ситуация, то есть преобладает предложение более старых объектов.

Так, в Восточном и Юго-Западном АО более 50% предложения составляет жилье, возведенное еще до начала 1990-х годов (67% и 55% соответственно). Отдельно стоит выделить Центральный округ, где предложение жилья, построенного до 1959 г. (33%), сопоставимо с предложением квартир в домах 2010-2020-х годов (39%).

«За последний год на московском рынке готового жилья значительно увеличилась доля квартир в новых домах, построенных после 2010 года. Рост составил около 11% (до 51,3%). Увеличение доли нового жилья мы связываем с высоким уровнем покупательской активности в 2023 году и выраженным интересом покупателей к этому типу жилья.

В начале года мы также показали, что новые дома, построенные после 2010 года, востребованы в большей степени по сравнению с другими возрастными группами. Доля сделок в 2022 году с этой категорией квартир составила более 30%», — говорят аналитики Домклик.

Эксперты также отмечают увеличение доли квартир в старых домах, построенных до 1959-го года: в структуре предложения прирост составил +3,7%.

По мнению аналитиков Домклик, сохранение существенной доли старых построек в предложении вторичного жилья обусловлено незначительным спросом со стороны покупателей. Как выяснили ранее эксперты Домклик, доля сделок по приобретению квартир в таких домах составляет около 5%.

Как стоимость квадратного метра на вторичном рынке зависит от округа и возраста дома

Медианная стоимость квадратного метра (в тыс. руб.) в возрастных категориях квартир на вторичном рынке в округах Москвы по состоянию на конец сентября 2023 г. В рамках каждого округа наименьшие показатели обозначены зеленым цветом, наибольшие — красным. Дополнительно приведены данные о медианной стоимости квадратного метра на вторичном рынке в каждом округе. Данные Домклик
Медианная стоимость квадратного метра (в тыс. руб.) в возрастных категориях квартир на вторичном рынке в округах Москвы по состоянию на конец сентября 2023 г. В рамках каждого округа наименьшие показатели обозначены зеленым цветом, наибольшие — красным. Дополнительно приведены данные о медианной стоимости квадратного метра на вторичном рынке в каждом округе. Данные Домклик

На графике видно, что возрастные категории квартир можно условно разбить на три группы.

1. Жилье 2000-2020-х годов (61,6% объявлений)

Оно включает в себя наиболее дорогие варианты квартир: стоимость квадратного метра в объявлениях зачастую превышает 300 и даже 400 тыс. рублей. Ожидаемо, что наиболее высокие цены зафиксированы в Центральном (810-950 тыс.), Западном (около 460 тыс.), Северо-Западном (410-430 тыс.) и Северном округах (390-430 тыс.). В этих округах традиционно наблюдаются повышенная стоимость квадратного метра и высокие арендные ставки.

2. Жилье, построенное до 1969 года (19,7% объявлений)

К нему относятся квартиры по более выгодной цене: за исключением Центрального округа (490-560 тыс. руб. за кв. м), стоимость квадратного метра не превышает 400 тыс. рублей. Более высокая стоимость возрастного жилья по сравнению с жильем 1970-1990-х годов обусловлена сериями домов: до конца 1960-х годов в Москве были распространены «сталинки» с более разнообразной архитектурой и комфортабельной планировкой.

3. Жилье 1970-1990-х годов (18,7% объявлений)

Этот сегмент является наиболее бюджетным. Лишь в отдельных случаях квадратный метр стоит больше 300 тыс. рублей. Наименьшие цены можно найти в пределах Новой Москвы. Так, в Троицком округе квадрат стоит 170-190 тыс., а в Новомосковском — 200-210 тыс. рублей.

Москва
Аналитика Домклик
Новости
Покупка вторички
Интерес к недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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