Аналитики Домклик определили возраст и стоимость продаваемых квартир в округах Москвы
Аналитический центр Домклик изучил актуальные объявления на московском рынке вторичного жилья и рассказал об особенностях предложения в каждом округе столицы. Эксперты рассмотрели распределение выставленных на продажу квартир по возрастным категориям и для каждого сегмента вычислили примерную стоимость квадратного метра.
По результатам исследования оказалось, что возрастное жилье чаще всего выставляется на продажу в восточных, юго-западных и центральных районах, а новое жилье — в районах Новой Москвы, западной и южной частях столицы. Эксперты также отмечают рост доли квартир в домах, построенных до конца 1950-х, а также в самых новых домах, построенных в период 2010-2020-х годов.
Методология: как и что считали аналитики
Предметом анализа стали объявления о продаже квартир на вторичном рынке, размещенные на сайте Домклик. Исследовались два типа объявлений: по состоянию на начало октября 2022 года и конец сентября 2023 года.
Аналитики Домклик изучили распределение лотов по времени постройки дома в каждом округе. Объекты классифицировались на дома, возведенные до 1959 года (включительно), в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и после 2010 года.
Дополнительно эксперты проанализировали медианную стоимость квадратного метра в указанных возрастных группах.
Квартиры какого возраста преобладают в округах Москвы
Данные из объявлений на Домклик показали, что на конец сентября 2023 года практически в каждом округе большая часть предложения относится к новому жилью — построенному после 2010 года.
Наиболее высокий процент нового жилья наблюдается в таких округах, как Новомосковский (92% объявлений в округе), Троицкий (68%), Северо-Западный (62%) и Западный (55%). В Юго-Восточном и Южном округах ровно 50% предложения относится к жилью 2010-2020-х годов.
Таким образом, продажа квартир в новых постройках наиболее распространена в Новой Москве, а также западной и южной части столицы.
Однако есть округа, где наблюдается обратная ситуация, то есть преобладает предложение более старых объектов.
Так, в Восточном и Юго-Западном АО более 50% предложения составляет жилье, возведенное еще до начала 1990-х годов (67% и 55% соответственно). Отдельно стоит выделить Центральный округ, где предложение жилья, построенного до 1959 г. (33%), сопоставимо с предложением квартир в домах 2010-2020-х годов (39%).
«За последний год на московском рынке готового жилья значительно увеличилась доля квартир в новых домах, построенных после 2010 года. Рост составил около 11% (до 51,3%). Увеличение доли нового жилья мы связываем с высоким уровнем покупательской активности в 2023 году и выраженным интересом покупателей к этому типу жилья.
В начале года мы также показали, что новые дома, построенные после 2010 года, востребованы в большей степени по сравнению с другими возрастными группами. Доля сделок в 2022 году с этой категорией квартир составила более 30%», — говорят аналитики Домклик.
Эксперты также отмечают увеличение доли квартир в старых домах, построенных до 1959-го года: в структуре предложения прирост составил +3,7%.
По мнению аналитиков Домклик, сохранение существенной доли старых построек в предложении вторичного жилья обусловлено незначительным спросом со стороны покупателей. Как выяснили ранее эксперты Домклик, доля сделок по приобретению квартир в таких домах составляет около 5%.
Как стоимость квадратного метра на вторичном рынке зависит от округа и возраста дома
На графике видно, что возрастные категории квартир можно условно разбить на три группы.
1. Жилье 2000-2020-х годов (61,6% объявлений)
Оно включает в себя наиболее дорогие варианты квартир: стоимость квадратного метра в объявлениях зачастую превышает 300 и даже 400 тыс. рублей. Ожидаемо, что наиболее высокие цены зафиксированы в Центральном (810-950 тыс.), Западном (около 460 тыс.), Северо-Западном (410-430 тыс.) и Северном округах (390-430 тыс.). В этих округах традиционно наблюдаются повышенная стоимость квадратного метра и высокие арендные ставки.
2. Жилье, построенное до 1969 года (19,7% объявлений)
К нему относятся квартиры по более выгодной цене: за исключением Центрального округа (490-560 тыс. руб. за кв. м), стоимость квадратного метра не превышает 400 тыс. рублей. Более высокая стоимость возрастного жилья по сравнению с жильем 1970-1990-х годов обусловлена сериями домов: до конца 1960-х годов в Москве были распространены «сталинки» с более разнообразной архитектурой и комфортабельной планировкой.
3. Жилье 1970-1990-х годов (18,7% объявлений)
Этот сегмент является наиболее бюджетным. Лишь в отдельных случаях квадратный метр стоит больше 300 тыс. рублей. Наименьшие цены можно найти в пределах Новой Москвы. Так, в Троицком округе квадрат стоит 170-190 тыс., а в Новомосковском — 200-210 тыс. рублей.