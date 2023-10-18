Какие изменения произошли на рынке недвижимости в сентябре 2023 года: исследование Домклик
Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц. Эксперты рассмотрели изменение спроса на ипотеку, структуру выданных ипотечных кредитов, а также оценили востребованность льготных ипотечных программ.
Топ-10 регионов по количеству выдач в сентябре 2023
В сентябре 2023 года спрос на ипотеку достиг очередных рекордных показателей. Так, Сбербанк выдал 155,6 тыс. кредитов, что на 6,6% больше предыдущего рекорда, установленного в августе. Отметим, что новый рекорд на 32,7% превышает показатели марта 2022 года и на 38,1% показатели декабря 2022 года — предыдущие пики покупательской активности. Объем выдач также достиг исторического максимума — 564,5 млрд рублей (+9,1% с августа).
Что касается списка регионов, лидирующих по спросу на ипотечное кредитование, то тут изменения незначительны. Подмосковье вновь возглавляет топ-10 по количеству проведенных ипотечных сделок (11,6 тыс.). Москва по-прежнему продолжает занимать второе место (9 тыс.), однако Краснодар, остающийся на третьей строчке рейтинга (8,2 тыс.), существенно сократил отрыв от столицы (с 1,5 тыс. до 0,7 тыс.). Спрос в Санкт-Петербурге (4-е место) остался примерно на прежнем уровне (7,2 тыс.).
Наибольший прирост спроса зафиксирован в удаленных регионах страны — в Магаданской области (+28,1%), Чеченской Республике (+26,4%) и Республике Адыгея (+21,5%). Среди крупнейших субъектов РФ отличились Новосибирская область (+16,9%), Республика Татарстан (+15%) и Свердловская область (+13,3%).
Ключевым драйвером роста спроса на ипотеку в сентябре стало стремление россиян успеть взять кредит на прежних, более выгодных условиях до повышения ставок. Для тех, кто интересовался покупкой квартиры в новостройке, дополнительным стимулом стало грядущее повышение размера минимального первоначального взноса по основным льготным программам.Также стоит отметить, что начиная с лета шла активная реализация отложенного спроса на покупку жилья в ипотеку.
Аналитики Домклик отмечают, что динамика сделок пока не демонстрирует снижения активности на ипотечном рынке, однако по динамике поданных заявок уже можно видеть эффект повышения ключевой ставки ЦБ и введения ограничительных мер. Так, в июле-августе среднедневное количество заявок составляло порядка 21-22 тысячи, но уже сентябре показатель снизился примерно на 11,3%, а в первую неделю октября — еще на 4,4% до 18,7 тысяч. При этом новый уровень поданных заявок пока не ниже уровня марта-июня этого года.
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Структура выданных ипотечных кредитов
В сентябре 2023 года зафиксировано рекордное число выдач во всех сегментах рынка жилищного кредитования. На первичном рынке количество проведенных сделок составило 55,3 тыс. (+12,7% с августа), на вторичном рынке — 86 тыс. (+2,6%) и на рынке ИЖС — 12,4 тыс. (+12,9%).
При этом перетекание спроса со вторичного рынка на первичный продолжилось: доля новостроек на рынке жилищного кредитования выросла примерно на 2% (до 35,6%), в то время как на рынке готового жилья, напротив, снизилась на 2%. Эксперты Домклик связывают перераспределение в структуре выдач с ажиотажем по поводу ужесточения условий по основным льготным программам, что привело к более существенному росту количества выдач на рынке новостроек.
Напомним, что за день до увеличения первоначального взноса по льготным программам до 20,1% был побит дневной рекорд по количеству выдач ипотеки (11,4 тыс). Причем доля выданных кредитов по льготным программам составила более 77%.
Другая причина смещения интереса россиян на рынок строящегося жилья — повышение ключевой ставки Центробанка до заградительных для ипотеки 13%, в результате чего прирост количества сделок на рынке «вторички» составил всего 3%, а доля в общей структуре выдач снизилась на 2%. Тем не менее, количество выдач пока держится на высоком уровне за счет большого количества ранее одобренных заявок и длительного периода сохранения Сбером прежних условий кредитования (после повышения ключевой ставки Центробанка). Эксперты считают, что в ближайшие месяцы отток покупателей на рынок новостроек усилится.
Наибольший прирост доли первичного рынка за сентябрь зафиксирован в таких регионах, как Республика Мордовия (+12,8%), Кабардино-Балкарская Республика (+8,7%) и Тамбовская область (+8%).
Несмотря на завершение весенне-летнего сезона, доля рынка ИЖС практически не изменилась (8%). Как и в августе, в сентябре лидерами по доле ИЖС остаются Республика Тыва (45,2%), Республика Саха (Якутия) (28,1%) и Сахалинская область (22,6%).
Востребованность льготных программ
В сентябре 2023 года число выдач льготной ипотеки вновь побило исторический рекорд: было выдано 80,5 тыс. кредитов, что на 14,4% больше показателя августа. Доля льготной ипотеки тоже выросла до максимального значения за весь период наблюдений — 51,7%. Повышенный спрос на льготные кредиты обусловлен повышением ключевой ставки Центробанка до 13%, а также ажиотажем по поводу ужесточения условий выдач по льготным программам.
Наибольшая доля выдач по льготным программам зафиксирована в удаленных регионах РФ — Республике Саха (Якутия) (72,3%), Республике Хакасия (67,9%) и Амурской области (67%). Среди крупнейших регионов выделяются Краснодарский край (65,2%), Новосибирская область (61,9%) и Москва (61,5%).
Отметим, что количество сделок, проведенных по основным льготным программам, также достигло максимальных показателей. Число выдач по Господдержке было равно 37,6 тыс. (+12,6% с августа), по Семейной ипотеке — 36,5 тыс. (+18,2%), по IT-ипотеке — 3,1 тыс. (+24,5%).
Доля Господдержки в общем числе выдач расширилась до 24,1% (+1,3%). Больше всего доля спроса на данную программу увеличилась в Псковской области (+6,5%), Удмуртской Республике (+6,1%) и Орловской области (+5%).
Доля Семейной ипотеки выросла до 23,5% (+2,3%). При этом наибольший прирост доли программы продемонстрировали Кабардино-Балкарская Республика (+7,6%), Липецкая (+7,4%) и Курская области (+7%).
Доля ИТ-ипотеки впервые достигла 2% (+0,3%), что стало возможным, в том числе, благодаря очередному расширению льготной программы: с сентября заемщики в возрасте до 35 лет включительно могут оформить кредит без учета минимального уровня дохода. Наибольшая доля программы вновь зафиксирована в Москве (6,6%), а вторую строчку теперь заняла Костромская область (4,9%). Санкт-Петербург переместился на третье место (4,3%).
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