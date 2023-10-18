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Какие изменения произошли на рынке недвижимости в сентябре 2023 года: исследование Домклик

Дата публикации: 18 окт 2023
Какие изменения произошли на рынке недвижимости в сентябре 2023 года: исследование Домклик
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Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц. Эксперты рассмотрели изменение спроса на ипотеку, структуру выданных ипотечных кредитов, а также оценили востребованность льготных ипотечных программ.

Топ-10 регионов по количеству выдач в сентябре 2023

Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеки в сентябре 2023. Процентный прирост по отношению к августу 2023 для каждого региона показан в скобках
Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеки в сентябре 2023. Процентный прирост по отношению к августу 2023 для каждого региона показан в скобках

В сентябре 2023 года спрос на ипотеку достиг очередных рекордных показателей. Так, Сбербанк выдал 155,6 тыс. кредитов, что на 6,6% больше предыдущего рекорда, установленного в августе. Отметим, что новый рекорд на 32,7% превышает показатели марта 2022 года и на 38,1% показатели декабря 2022 года — предыдущие пики покупательской активности. Объем выдач также достиг исторического максимума — 564,5 млрд рублей (+9,1% с августа).

Что касается списка регионов, лидирующих по спросу на ипотечное кредитование, то тут изменения незначительны. Подмосковье вновь возглавляет топ-10 по количеству проведенных ипотечных сделок (11,6 тыс.). Москва по-прежнему продолжает занимать второе место (9 тыс.), однако Краснодар, остающийся на третьей строчке рейтинга (8,2 тыс.), существенно сократил отрыв от столицы (с 1,5 тыс. до 0,7 тыс.). Спрос в Санкт-Петербурге (4-е место) остался примерно на прежнем уровне (7,2 тыс.).

Наибольший прирост спроса зафиксирован в удаленных регионах страны — в Магаданской области (+28,1%), Чеченской Республике (+26,4%) и Республике Адыгея (+21,5%). Среди крупнейших субъектов РФ отличились Новосибирская область (+16,9%), Республика Татарстан (+15%) и Свердловская область (+13,3%).

Ключевым драйвером роста спроса на ипотеку в сентябре стало стремление россиян успеть взять кредит на прежних, более выгодных условиях до повышения ставок. Для тех, кто интересовался покупкой квартиры в новостройке, дополнительным стимулом стало грядущее повышение размера минимального первоначального взноса по основным льготным программам.Также стоит отметить, что начиная с лета шла активная реализация отложенного спроса на покупку жилья в ипотеку.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Аналитики Домклик отмечают, что динамика сделок пока не демонстрирует снижения активности на ипотечном рынке, однако по динамике поданных заявок уже можно видеть эффект повышения ключевой ставки ЦБ и введения ограничительных мер. Так, в июле-августе среднедневное количество заявок составляло порядка 21-22 тысячи, но уже сентябре показатель снизился примерно на 11,3%, а в первую неделю октября — еще на 4,4% до 18,7 тысяч. При этом новый уровень поданных заявок пока не ниже уровня марта-июня этого года.

Читайте также: Сбер выдал рекордное число ипотеки за день до повышения первоначального взноса

Структура выданных ипотечных кредитов

Распределение ипотеки по типам кредитов в сентябре 2023 (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач
Распределение ипотеки по типам кредитов в сентябре 2023 (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач

В сентябре 2023 года зафиксировано рекордное число выдач во всех сегментах рынка жилищного кредитования. На первичном рынке количество проведенных сделок составило 55,3 тыс. (+12,7% с августа), на вторичном рынке — 86 тыс. (+2,6%) и на рынке ИЖС — 12,4 тыс. (+12,9%).

При этом перетекание спроса со вторичного рынка на первичный продолжилось: доля новостроек на рынке жилищного кредитования выросла примерно на 2% (до 35,6%), в то время как на рынке готового жилья, напротив, снизилась на 2%. Эксперты Домклик связывают перераспределение в структуре выдач с ажиотажем по поводу ужесточения условий по основным льготным программам, что привело к более существенному росту количества выдач на рынке новостроек.

Напомним, что за день до увеличения первоначального взноса по льготным программам до 20,1% был побит дневной рекорд по количеству выдач ипотеки (11,4 тыс). Причем доля выданных кредитов по льготным программам составила более 77%.

Другая причина смещения интереса россиян на рынок строящегося жилья — повышение ключевой ставки Центробанка до заградительных для ипотеки 13%, в результате чего прирост количества сделок на рынке «вторички» составил всего 3%, а доля в общей структуре выдач снизилась на 2%. Тем не менее, количество выдач пока держится на высоком уровне за счет большого количества ранее одобренных заявок и длительного периода сохранения Сбером прежних условий кредитования (после повышения ключевой ставки Центробанка). Эксперты считают, что в ближайшие месяцы отток покупателей на рынок новостроек усилится.

Наибольший прирост доли первичного рынка за сентябрь зафиксирован в таких регионах, как Республика Мордовия (+12,8%), Кабардино-Балкарская Республика (+8,7%) и Тамбовская область (+8%).

Несмотря на завершение весенне-летнего сезона, доля рынка ИЖС практически не изменилась (8%). Как и в августе, в сентябре лидерами по доле ИЖС остаются Республика Тыва (45,2%), Республика Саха (Якутия) (28,1%) и Сахалинская область (22,6%).

Востребованность льготных программ

Количество выданных кредитов по льготным программам в сентябре 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества выдач за месяц показана зеленым, количество сделок и доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по «IT-ипотеке» — фиолетовым. Сделки по программам «Сельская ипотека» и «Дальневосточная ипотека» не отмечены, так как их доля в общем количестве выдач не превышает 2%. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам
Количество выданных кредитов по льготным программам в сентябре 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества выдач за месяц показана зеленым, количество сделок и доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по «IT-ипотеке» — фиолетовым. Сделки по программам «Сельская ипотека» и «Дальневосточная ипотека» не отмечены, так как их доля в общем количестве выдач не превышает 2%. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам

В сентябре 2023 года число выдач льготной ипотеки вновь побило исторический рекорд: было выдано 80,5 тыс. кредитов, что на 14,4% больше показателя августа. Доля льготной ипотеки тоже выросла до максимального значения за весь период наблюдений — 51,7%. Повышенный спрос на льготные кредиты обусловлен повышением ключевой ставки Центробанка до 13%, а также ажиотажем по поводу ужесточения условий выдач по льготным программам.

Наибольшая доля выдач по льготным программам зафиксирована в удаленных регионах РФ — Республике Саха (Якутия) (72,3%), Республике Хакасия (67,9%) и Амурской области (67%). Среди крупнейших регионов выделяются Краснодарский край (65,2%), Новосибирская область (61,9%) и Москва (61,5%).

Отметим, что количество сделок, проведенных по основным льготным программам, также достигло максимальных показателей. Число выдач по Господдержке было равно 37,6 тыс. (+12,6% с августа), по Семейной ипотеке — 36,5 тыс. (+18,2%), по IT-ипотеке — 3,1 тыс. (+24,5%).

Доля Господдержки в общем числе выдач расширилась до 24,1% (+1,3%). Больше всего доля спроса на данную программу увеличилась в Псковской области (+6,5%), Удмуртской Республике (+6,1%) и Орловской области (+5%).

Доля Семейной ипотеки выросла до 23,5% (+2,3%). При этом наибольший прирост доли программы продемонстрировали Кабардино-Балкарская Республика (+7,6%), Липецкая (+7,4%) и Курская области (+7%).

Доля ИТ-ипотеки впервые достигла 2% (+0,3%), что стало возможным, в том числе, благодаря очередному расширению льготной программы: с сентября заемщики в возрасте до 35 лет включительно могут оформить кредит без учета минимального уровня дохода. Наибольшая доля программы вновь зафиксирована в Москве (6,6%), а вторую строчку теперь заняла Костромская область (4,9%). Санкт-Петербург переместился на третье место (4,3%).

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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