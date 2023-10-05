Домклик назвал регионы России с низкими ценами на жилье в сентябре
Аналитики Домклик изучили данные о заключённых ипотечных сделках в сентябре 2023 года и назвали регионы России с наименьшей стоимостью жилья.
Что выяснили аналитики
Как показало исследование, дешевле всего квартиру можно было купить в Ингушетии. Цена 1 кв. м. жилья в новостройке в этом регионе составила 53,2 тыс. руб., на вторичном рынке — 26 тыс.
Среди регионов России с самыми низкими ценами на новостройки, по данным Домклик, также оказались Кабардино-Балкария (63,4 тыс.), Калмыкия (65,7 тыс.), Оренбургская (66,4 тыс.), Смоленская (67,3 тыс.) и Псковская области (68 тыс.). Для сравнения: медианное значение стоимости жилья в среднем по России почти в два раза выше и составляет около 137 тыс. руб.
Эксперты отмечают, что абсолютными лидерами по ценам на новостройки в сентябре стали Москва (287,2 тыс.), Санкт-Петербург (198,9 тыс.) и Московская область (172,7 тыс.). Высокая стоимость новостроек также отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе (170,2 тыс.), Сахалинской области (167,6 тыс.) и Якутии (165,6 тыс.).
Цены на новостройки в регионах РФ
Цены на вторичное жилье в регионах РФ
Минимальная стоимость вторичного жилья, помимо Ингушетии, также зафиксирована в Чечне (41,9 тыс.), Смоленской (57,4 тыс.), Оренбургской (58,4 тыс.) и Курганской областях (60,2 тыс.). Эти показатели ниже стоимости вторички в среднем по России — около 104 тыс.
Самые высокие цены на вторичное жильё в сентябре 2023 года, по данным Домклик, оказались в Москве (267,7 тыс.), Санкт-Петербурге (175,7 тыс.) и Севастополе (151,2 тыс.).