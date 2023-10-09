Какие районы Москвы и Подмосковья активнее всего застраиваются — исследование Домклик
Аналитический центр Домклик изучил данные витрины объявлений о продаже новостроек и выделил районы Москвы и Подмосковья, лидирующие по темпам роста объема предложения с октября 2022. Эксперты также выделили районы (городские округа) с наибольшим количеством новых жилых комплексов.
Топ-15 районов Москвы с наибольшим ростом предложения новостроек
В список районов, лидирующих по темпам роста предложения новостроек, вошли районы преимущественно Центрального, Северо-Восточного и Южного округов. На первом месте по приросту объема выставленных объявлений расположился район Хамовники: на начало октября объем предложения составил 15,6 тыс. кв. м., что почти в 36 раз больше аналогичного периода прошлого года. Второе место занял район Алтуфьево (рост в 4 раза, до 18,6 тыс. кв. м.), на третьем месте — район Печатники (рост в 2,8 раз, до 25 тыс. кв. м.).
Лидерство района Хамовники обусловлено введением сразу трех новых жилых комплексов: Luzhniki Collection, Клубный дом Обыденский № 1, Хамовники XII. Причем проект Luzhniki Collection включает в себя сразу 12 корпусов.
Эксперты отмечают, что в большинстве районов столицы количество выставленных объектов изменилось слабо. В Москве всего два района, где за год появилось больше двух новых жилых кварталов: Хамовники и Очаково-Матвеевское (также 3 новых ЖК: Level Мичуринский, Страна.Озерная, МИРАПОЛИС).
Прирост объема предложения в районе Алтуфьево произошел из-за введения двух новых больших корпусов в жилом комплексе Алтуфьевское 53. На данный момент в комплексе реализуется около 500 квартир.
Высокий показатель вывода на рынок первичных квартир фиксируется также в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Причина также заключается в относительно высоком приросте новых ЖК. По данным Домклик, в районе было введено два новых комплекса: Portland (1 корпус) и Графика на воде (1 корпус).
За прошедший год в Москве отмечается снижение объема предложения на первичном рынке — суммарная площадь выставленных квартир снизилась на 16%. Что неудивительно, спрос на новостройки в этом году существенно выше. Если в прошлом году в столице Сбер выдавал около 2 тысяч ипотечных кредитов на первичную недвижимость, то в текущем году этот показатель достигает почти 3 тысяч кредитов в месяц.
Исследование также показало, что наибольший объем первичного жилья сосредоточен на западе центральной части Москвы (районы Пресненский, Раменки, Хорошево-Мневники), а также в близлежащих поселениях Новой Москвы (поселения Сосенское, Рязановское).
Топ-15 округов Подмосковья с наибольшим ростом предложения новостроек
Лидером среди городских округов Московской области по увеличению объема предложения с осени 2022 года стал Дмитровский. За год суммарная площадь квартир на первичном рынке увеличилось с 1,7 до 9 тыс. кв. м. (рост на 417%), подсчитали в аналитическом центре Домклик.
Второе место по росту объема экспозиции занимает Подольский городской округ, где увеличение предложения составило 357%. В октябре 2022 года на продажу были выставлены 2,6 тысяч кв. м., к концу сентября 2023 года — 12,1 тыс. кв. м. Третье место — у Королевского городского округа, где предложение выросло на 310% (с 8,7 до 35,6 тыс. кв. м.).
Что касается прироста количества ЖК, тот тут абсолютным рекордсменом являются Мытищи: за год было выставлено 8 новых объектов (Долина Яузы, Белый мыс, КИТ 2, Мытищи-Сити, Шолохово, Ярославский, Ярославский квартал, Яуза Парк). Высокая активность застройщиков также отмечается в округе Ленинский (6 новых ЖК: Видный Берег, 1-й Донской, 1-й Южный, Ново-Молоково, Новое Видное, РЕЗИДЕНЦИЯ 15) и Одинцовский (4 новых ЖК: Высокие жаворонки, Одинцовские кварталы, Жаворонки Клаб, Рублевский квартал).
Эксперты Домклик также выяснили, что за год в Московской области объем выставленного первичного жилья практически не изменился: как и годом ранее суммарная площадь жилья составляет около 1350 кв. м. (изменение около 1%). Наибольший объем предложения зафиксирован в Ленинском городском округе (город Видное) — 286 тыс. кв. м., а также в Мытищах (150 тыс. кв. м.) и Одинцово (121 тыс. кв. м.).