Аналитики назвали топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки в сентябре 2023 года
Аналитический центр Домклик изучил ипотечные сделки Сбера в сентябре 2023 года и назвал топ-10 регионов РФ по количеству выдач кредитов на жилье. Первые строчки занимают Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область. А наибольший прирост спроса зафиксирован в удаленных регионах страны — в Магаданской области, Чеченской Республике и Республике Адыгея.
В сентябре 2023 года спрос на ипотеку достиг очередных рекордных показателей. Сбербанк выдал 155,6 тыс. кредитов, что на 6,6% больше предыдущего рекорда, установленного в августе. Новый рекорд на 32,7% превышает показатели марта 2022 года и на 38,1% показатели декабря 2022 года — предыдущие пики покупательской активности. Объем выдач также достиг исторического максимума — 564,5 млрд рублей (+9,1% с августа).
Что касается списка регионов, лидирующих по спросу на ипотечное кредитование, то тут изменения незначительны. Подмосковье вновь возглавляет топ-10 по количеству проведенных ипотечных сделок (11,6 тыс.). Москва по-прежнему продолжает занимать второе место (9 тыс.), однако Краснодар, остающийся на третьей строчке рейтинга (8,2 тыс.), существенно сократил отрыв от столицы (с 1,5 тыс. до 0,7 тыс.). Спрос в Санкт-Петербурге (4-е место) остался примерно на прежнем уровне (7,2 тыс.).
Наибольший прирост спроса зафиксирован в удаленных регионах страны — в Магаданской области (+28,1%), Чеченской Республике (+26,4%) и Республике Адыгея (+21,5%). Среди крупнейших субъектов РФ отличились Новосибирская область (+16,9%), Республика Татарстан (+15%) и Свердловская область (+13,3%).
Аналитики Домклик отмечают также, что динамика сделок пока не демонстрирует снижения активности на ипотечном рынке, однако по динамике поданных заявок уже можно видеть эффект повышения ключевой ставки ЦБ и введения ограничительных мер. Так, в июле-августе среднедневное количество заявок составляло порядка 21-22 тысячи, но уже сентябре показатель снизился примерно на 11,3%, а в первую неделю октября — еще на 4,4% до 18,7 тысяч. При этом новый уровень поданных заявок пока не ниже уровня марта-июня этого года.
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