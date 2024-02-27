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Коммунальщики не получат доступ к личным данным владельцев жилья

Дата публикации: 27 фев 2024
Коммунальщики не получат доступ к личным данным владельцев жилья

Управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не смогут узнавать личные данные собственников жилья через выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Госдума отклонила такой законопроект при рассмотрении в первом чтении.

С марта 2023 года сведения из ЕГРН о фамилии, имени, отчестве владельца жилья доступны только определенному кругу лиц, например, нотариусу, судам, правоохранительным органам.

Управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг в списке нет, соответственно, и доступа к этим сведениям тоже. Как отмечали авторы инициативы, это приводит к ошибкам при составлении квитанций ЖКХ. Кроме этого, без такой информации невозможно подать на должника в суд.

Поэтому они предлагали дать коммунальщикам доступ к данным о собственниках недвижимости. Однако законопроект отклонили.

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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