Коммунальщики не получат доступ к личным данным владельцев жилья
Управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не смогут узнавать личные данные собственников жилья через выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Госдума отклонила такой законопроект при рассмотрении в первом чтении.
С марта 2023 года сведения из ЕГРН о фамилии, имени, отчестве владельца жилья доступны только определенному кругу лиц, например, нотариусу, судам, правоохранительным органам.
Управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг в списке нет, соответственно, и доступа к этим сведениям тоже. Как отмечали авторы инициативы, это приводит к ошибкам при составлении квитанций ЖКХ. Кроме этого, без такой информации невозможно подать на должника в суд.
Поэтому они предлагали дать коммунальщикам доступ к данным о собственниках недвижимости. Однако законопроект отклонили.