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Как найти надежного подрядчика для строительства дома: список от Домклик

Дата публикации: 27 дек 2022
Как найти надежного подрядчика для строительства дома: список от Домклик
Содержание

Домклик запускает проект, который поможет выбрать надежного подрядчика для строительства дома в Москве и Московской области. Все компании из списка прошли тщательный отбор — каждая из них проверена экспертами Домклик и имеет хорошие отзывы реальных клиентов.

По какому принципу отобраны компании

Подрядчики отобраны по следующим критериям:

  • Регистрация на Домклик PRO для профессиональных участников рынка недвижимости
  • Понятный документооборот в процессе строительства
  • Положительные отзывы от реальных клиентов
  • Высокое качество строительства домов
  • Прозрачное ценообразование и адекватная стоимость услуг
  • Опыт с ипотечными сделками Сбера

Где найти список проверенных подрядчиков для строительства дома

Найти надежные компании для строительства дома в Москве и Московской области можно на специальной странице. Напротив каждой компании есть ее номер телефона и ссылка на официальный сайт. Список будет регулярно обновляться.

>>Посмотреть список надежных подрядчиков>>

Можно ли построить дом в ипотеку с помощью этих компаний

Да. Дом можно построить как за свои деньги, так и с помощью ипотеки от Сбера. Действуют разные ипотечные программы:  

>>Выбрать компанию для строительства дома>>

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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