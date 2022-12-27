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Как найти надежного подрядчика для строительства дома: список от Домклик
Дата публикации: 27 дек 2022
Содержание
Домклик запускает проект, который поможет выбрать надежного подрядчика для строительства дома в Москве и Московской области. Все компании из списка прошли тщательный отбор — каждая из них проверена экспертами Домклик и имеет хорошие отзывы реальных клиентов.
По какому принципу отобраны компании
Подрядчики отобраны по следующим критериям:
- Регистрация на Домклик PRO для профессиональных участников рынка недвижимости
- Понятный документооборот в процессе строительства
- Положительные отзывы от реальных клиентов
- Высокое качество строительства домов
- Прозрачное ценообразование и адекватная стоимость услуг
- Опыт с ипотечными сделками Сбера
Где найти список проверенных подрядчиков для строительства дома
Найти надежные компании для строительства дома в Москве и Московской области можно на специальной странице. Напротив каждой компании есть ее номер телефона и ссылка на официальный сайт. Список будет регулярно обновляться.
>>Посмотреть список надежных подрядчиков>>
Можно ли построить дом в ипотеку с помощью этих компаний
Да. Дом можно построить как за свои деньги, так и с помощью ипотеки от Сбера. Действуют разные ипотечные программы:
- Ипотека с господдержкой — ставка от 6,3%
- Семейная ипотека — ставка от 5,3%
- Ипотека для IT — ставка от 4,7%
- Ипотека для иностранных граждан — ставка от 10,7%
- Строительство дома — ставка от 10,4%
- Загородная недвижимость и земля — ставка от 10,7%
>>Выбрать компанию для строительства дома>>
Ольга Маслевская
Автор статьи
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