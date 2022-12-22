Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
11K

Цены на недвижимость в России будут снижаться, ожидают в Сбербанке

Дата публикации: 22 дек 2022
Цены на недвижимость в России будут снижаться, ожидают в Сбербанке

Продление программы льготной ипотеки позволит сохранить спрос на новостройки, это может привести к дальнейшему снижению цен на жилье. Об этом в интервью РИА Новости сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.«Новая конфигурация льготной программы на новостройки позволит сохранить спрос на первичное жилье, так что возможна некоторая корректировка цен», — сказал Попов, добавив, что цены продолжат снижаться.Он также отметил вероятность того, что продажи недвижимости сохранятся на уровне 2022 года при льготной ставке 8%.«Зачастую застройщики, которые предлагают маркетинговые ставки, предлагают квартиры по более высоким ценам, чтобы окупить свои издержки, связанные с сопровождением этого субсидированного кредита. Поэтому здесь возможно, что при ставке 8% продажи сохранятся на уровне текущего года, что достаточно для того, чтобы застройщики поддерживали устойчивый денежный поток и могли своевременно обслуживать свои амбиции», —  подчеркнул он.

Продление господдержки

Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству продлить программу ипотеки «Господдержка» до 1 июля 2024 года, но с повышением ставки с 7 до 8%. Он подчеркнул, что сворачивание льготной ипотеки будет постепенным. 

В Сбере согласны с плавной корректировкой ипотеки с господдержкой. Как отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв, рынок не любит резких движений. В следующем году параметры госпрограммы будут модернизированы. 

Согласно исследованию Домклик, в 2022 году «Господдержка» стала льготной ипотечной программой №1 Сбере. Ожидается, что декабрьский объём выдач ипотеки по программе «Господдержка» в Сбере станет рекордным и превысит 100 млрд рублей.

Читайте также: Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в Сбербанке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Путин поручил продлить программу ипотеки «Господдержка» до 1 июля 2024 года
6K
Николай Васёв: в следующем году мы увидим модернизированные параметры госпрограммы
2K
Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в Московской области и в Санкт-Петербурге
2K
В 3 раза больше — Домклик спрогнозировал рекорд по выдачам ипотеки Сбера с господдержкой в декабре 2022
978
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
803
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
623
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал