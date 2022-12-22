Цены на недвижимость в России будут снижаться, ожидают в Сбербанке
Продление программы льготной ипотеки позволит сохранить спрос на новостройки, это может привести к дальнейшему снижению цен на жилье. Об этом в интервью РИА Новости сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.«Новая конфигурация льготной программы на новостройки позволит сохранить спрос на первичное жилье, так что возможна некоторая корректировка цен», — сказал Попов, добавив, что цены продолжат снижаться.Он также отметил вероятность того, что продажи недвижимости сохранятся на уровне 2022 года при льготной ставке 8%.«Зачастую застройщики, которые предлагают маркетинговые ставки, предлагают квартиры по более высоким ценам, чтобы окупить свои издержки, связанные с сопровождением этого субсидированного кредита. Поэтому здесь возможно, что при ставке 8% продажи сохранятся на уровне текущего года, что достаточно для того, чтобы застройщики поддерживали устойчивый денежный поток и могли своевременно обслуживать свои амбиции», — подчеркнул он.
Продление господдержки
Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству продлить программу ипотеки «Господдержка» до 1 июля 2024 года, но с повышением ставки с 7 до 8%. Он подчеркнул, что сворачивание льготной ипотеки будет постепенным.
В Сбере согласны с плавной корректировкой ипотеки с господдержкой. Как отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв, рынок не любит резких движений. В следующем году параметры госпрограммы будут модернизированы.
Согласно исследованию Домклик, в 2022 году «Господдержка» стала льготной ипотечной программой №1 Сбере. Ожидается, что декабрьский объём выдач ипотеки по программе «Господдержка» в Сбере станет рекордным и превысит 100 млрд рублей.