Как первоначальный взнос влияет на ставку по ипотеке
Первоначальный взнос по ипотеке — это деньги, которые вы даете продавцу как часть оплаты за недвижимость. Остальную сумму за вас вносит банк, а вы выплачиваете ипотечный кредит. Многие думают, что сумма первоначального взноса влияет на ставку по ипотеке. Рассказываем, так ли это на самом деле.
Первоначальный взнос и ставки по ипотеке
Многое зависит от конкретной программы кредитования. В СберБанке есть программы, когда при первоначальном взносе от 20% вы получаете скидку на ставку по ипотеке. А для некоторых программ — годовая ставка не меняется.
Программа
Первоначальный взнос
Мин. ставка
Готовое жилье
от 20%
от 10,4%
Новостройка
от 20%
от 10,4%
Семейная ипотека
от 15%
от 3%*
от 5,3%
Господдержка
от 15%
от 3%*от 6,3%
Строительство дома
от 25%
от 10,4%
Загородный дом, земля
от 25%
от 10,7%
Военная ипотека
от 15%
от 9,8%
Дальневосточная ипотека
от 15%
от 1,5%
* Сниженная ставка по программе субсидирования от застройщиков распространяется на квартиры в новостройках и действует в первый год кредита.
Минимальные процентные ставки по ипотеке указаны для зарплатных клиентов СберБанка при использовании сервиса «Электронная регистрация».
Читайте также Оформить ипотеку с господдержкой в СберБанке можно по ставке от 0,1% годовых
Какой первоначальный взнос по ипотеке самый выгодный
Чем больше первоначальный взнос, тем лучше для вас. Смотрите на условия ипотечной программы. Если ставка снижается при первоначальном взносе в 20%, лучше внести эту сумму и снизить ставку.
От размера первоначального взноса зависит и размер самой ипотеки — кредита на покупку жилья. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше кредит.
Узнать первоначальный взнос, ставку по ипотеке и ежемесячные платежи можно онлайн в ипотечном калькуляторе Домклик.