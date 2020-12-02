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Ипотека
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Как первоначальный взнос влияет на ставку по ипотеке

Дата публикации: 02 дек 2020
Как первоначальный взнос влияет на ставку по ипотеке
Содержание

Первоначальный взнос по ипотеке — это деньги, которые вы даете продавцу как часть оплаты за недвижимость. Остальную сумму за вас вносит банк, а вы выплачиваете ипотечный кредит. Многие думают, что сумма первоначального взноса влияет на ставку по ипотеке. Рассказываем, так ли это на самом деле.

Первоначальный взнос и ставки по ипотеке

Многое зависит от конкретной программы кредитования. В СберБанке есть программы, когда при первоначальном взносе от 20% вы получаете скидку на ставку по ипотеке. А для некоторых программ — годовая ставка не меняется.

Программа

Первоначальный взнос

Мин. ставка

Готовое жилье

от 20%

от 10,4%

Новостройка

от 20%

от 10,4%

Семейная ипотека

от 15%

от 3%*

от 5,3%

Господдержка

от 15%

от 3%*от 6,3%

Строительство дома

от 25%

от 10,4%

Загородный дом, земля

от 25%

от 10,7%

Военная ипотека

от 15%

от 9,8%

Дальневосточная ипотека

от 15%

от 1,5%

* Сниженная ставка по программе субсидирования от застройщиков распространяется на квартиры в новостройках и действует в первый год кредита.

Минимальные процентные ставки по ипотеке указаны для зарплатных клиентов СберБанка при использовании сервиса «Электронная регистрация».

Читайте также Оформить ипотеку с господдержкой в СберБанке можно по ставке от 0,1% годовых

Какой первоначальный взнос по ипотеке самый выгодный

Чем больше первоначальный взнос, тем лучше для вас. Смотрите на условия ипотечной программы. Если ставка снижается при первоначальном взносе в 20%, лучше внести эту сумму и снизить ставку.

От размера первоначального взноса зависит и размер самой ипотеки — кредита на покупку жилья. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше кредит.

Узнать первоначальный взнос, ставку по ипотеке и ежемесячные платежи можно онлайн в ипотечном калькуляторе Домклик.

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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