Как менялся спрос на ипотеку в первой половине 2023 года
Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотечных кредитов и узнали, как изменился спрос на ипотеку за первые 6 месяцев 2023 года. Также эксперты выяснили, какие регионы вошли в топ-10 по числу выдач ипотеки в июне.
Основной вывод — в течение полугода спрос на жилищное кредитование восстанавливается по всей стране. Подмосковье — в лидерах по числу сделок за последние три месяца.
По данным Домклик за первые шесть месяцев 2023 года, спрос на ипотечные кредиты растёт по всей стране. Количество сделок увеличилось на 66,9% по сравнению с первым полугодием 2022 года и на 14,7% по сравнению со вторым.
Как отмечают аналитики Домклик, российский рынок жилищного кредитования уже вернулся к уровню 2021 года: количество выдач в первом полугодии 2023 года превысило данные за аналогичный период в 2021 году на 10,1%.
В столичных регионах спрос на ипотечные кредиты держится на стабильно высоком уровне с марта 2023 года, а число выданных кредитов ежемесячно превышает значения, которые фиксировались с июля по ноябрь 2022 года.
Где больше всего вырос спрос на ипотеку в июне 2023
Общее количество сделок в Сбере в июне 2023 года составило 111,4 тыс., что на 3% выше показателя мая. Объём выданной ипотеки — 364,1 млрд рублей (+4,4% с мая).
«С мая число кредитов на готовое жильё увеличилось на 4,3%, а их доля в структуре жилищного кредитования возросла на 1%. Укрепление вторичного рынка обусловлено сезонным фактором: большим спросом пользуется загородная недвижимость (без учёта ИЖС), на которую в июне было выдано на 7,7% больше кредитов, чем в мае».
Московская область третий месяц подряд уверенно лидирует по числу ипотечных кредитов: количество выдач в регионе составило 8,5 тыс. шт. (+14,7% с мая). Подмосковье значительно опередило Москву, в которой было заключено 6,1 тыс. сделок (+5,7%), и Краснодарский край, где было выдано 5,6 тыс. кредитов (+4,8%).
Аналитики Домклик также наблюдают продолжение тренда на восстановление регионального рынка недвижимости. Наибольшие темпы роста числа выдач отмечаются в удаленных субъектах России, где традиционно проводится небольшое количество сделок — Республике Тыва (+24,1%), Кабардино-Балкарской Республике (+22,7%) и Астраханской области (+18,8%).
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