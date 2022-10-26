«Однушки» в топе: Домклик рассказал, какие квартиры и где берут жители Москвы в ипотеку
Жители Москвы по-прежнему предпочитают приобретать в ипотеку однокомнатные квартиры — на них приходятся почти 50% от всех сделок, рассказала руководитель аналитического центра Домклик Мария Ромчанова в интервью газете «Ведомости».
Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра Домклик:
«В Москве по-прежнему приоритетной является покупка однокомнатной квартиры (47% сделок). Затем идут двухкомнатные (35%) и трехкомнатные (16%) варианты. Усредненная стоимость в однокомнатных квартирах — 8,9 млн руб. (метраж 30 кв. м), двухкомнатных — 13,3 млн руб. (50 кв. м), в «трешках» — 17,4 (71,5 кв. м)».
Самые комфортные цены на квартиры — в Новой Москве (поселения Рязановское, Мосрентген, Сосенское и другие). В топ-10 по количеству сделок также входят районы Очаково-Матвеевское, Даниловский, Люблино, Западное Дегунино, Покровское, Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневникии и Черемушки.
Как отметила Ромчанова, диапазон цен в районе 9 млн руб. характерен для однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м, расположенной ближе к МКАД на востоке и юго-востоке и за МКАД на юго-западе, ближе к району Внуково.
Что происходит на рынке ипотеки — читайте в полном тексте интервью.