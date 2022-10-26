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«Однушки» в топе: Домклик рассказал, какие квартиры и где берут жители Москвы в ипотеку

Дата публикации: 26 окт 2022
«Однушки» в топе: Домклик рассказал, какие квартиры и где берут жители Москвы в ипотеку

Жители Москвы по-прежнему предпочитают приобретать в ипотеку однокомнатные квартиры — на них приходятся почти 50% от всех сделок, рассказала руководитель аналитического центра Домклик Мария Ромчанова в интервью газете «Ведомости».

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра Домклик:

«В Москве по-прежнему приоритетной является покупка однокомнатной квартиры (47% сделок). Затем идут двухкомнатные (35%) и трехкомнатные (16%) варианты. Усредненная стоимость в однокомнатных квартирах — 8,9 млн руб. (метраж 30 кв. м), двухкомнатных — 13,3 млн руб. (50 кв. м), в «трешках» — 17,4 (71,5 кв. м)».

Самые комфортные цены на квартиры — в Новой Москве (поселения Рязановское, Мосрентген, Сосенское и другие). В топ-10 по количеству сделок также входят районы Очаково-Матвеевское, Даниловский, Люблино, Западное Дегунино, Покровское, Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневникии и Черемушки.

Как отметила Ромчанова, диапазон цен в районе 9 млн руб. характерен для однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м, расположенной ближе к МКАД на востоке и юго-востоке и за МКАД на юго-западе, ближе к району Внуково.

Что происходит на рынке ипотеки — читайте в полном тексте интервью.

Карта цен на квартиры в Москве в октябре 2022 года: исследование Домклик

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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