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Как менялись цены на новостройки в первой половине 2023

Дата публикации: 26 июл 2023
Как менялись цены на новостройки в первой половине 2023
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Эксперты Аналитического центра Домклик рассмотрели динамику изменения стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья для крупнейших субъектов РФ и выяснили, как изменились цены на новостройки за первые 6 месяцев 2023 года.

Карта изменения цен на новостройки с начала 2023 года

Изменение медианной стоимости квадратного метра (%) с января 2023 года. Данные по ипотечным сделкам Сбербанка. В исследовании рассматривались регионы с достаточным количеством ипотечных сделок Сбера для анализа (не менее 50), поэтому некоторых субъектов нет на карте.
Изменение медианной стоимости квадратного метра (%) с января 2023 года. Данные по ипотечным сделкам Сбербанка. В исследовании рассматривались регионы с достаточным количеством ипотечных сделок Сбера для анализа (не менее 50), поэтому некоторых субъектов нет на карте.

Сравнение данных за январь и июнь 2023 года показало, что в большинстве регионов стоимость квадратного метра в новостройках незначительно увеличилась — в пределах 5%.

В большинстве крупнейших субъектов, включающих в себя города-миллионники, стоимость также выросла. Явное снижение фиксируется только в Ростовской области (-16%, наибольшее снижение), в Московской области и в Краснодарском крае (-4%). 

Динамика стоимости первичной недвижимости на примере пяти регионов, лидирующих по количеству выдач в первом полугодии
Динамика стоимости первичной недвижимости на примере пяти регионов, лидирующих по количеству выдач в первом полугодии

В начале 2023 года аналитики продолжили наблюдать последствия ажиотажа, связанного с множеством заявлений о прекращении действия льготной ипотеки и об ограничении возможности субсидирования со стороны застройщиков. Напомним, что в большинстве крупнейших регионов в последние месяцы 2022 года был отмечен рост цен на новостройки. Таким образом продавцы первичной недвижимости стремились обезопасить себя и извлечь максимальную выгоду из образовавшегося всплеска покупательской активности.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской области увеличение спроса на новостройки оказалось краткосрочным — уже в феврале наблюдается снижение до уровня начала IV квартала 2022 года и ниже. Однако в ряде регионов высокий спрос на первичное жилье фиксировался и в начале года, соответственно, цены и в январе продолжили расти (Тюменская область — яркий пример). Спад уровня цен фиксируется только в феврале-марте.

На протяжении всего I квартала количество сделок на всероссийском первичном рынке росло. Уже в марте количество выдач (около 27 тыс.) существенно превысило показатели, которые наблюдались во втором полугодии 2022 года (до 18 тыс., за исключением ажиотажного декабря). Во II квартале количество выдач продолжало оставаться высоким (выше 25 тыс.).

Резкий рост ипотеки привел к колебаниям цен в большинстве регионов, лидирующих по спросу. Так, в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Тюменской области в апреле цены изменились сразу на 2% (по отношению к марту). И вплоть до июня стоимость продолжает колебаться в поисках нового равновесия.

Июнь 2023: рост цен на 1,3%

В июне стоимость первичного жилья в большинстве регионов, лидирующих по количеству выдач, вновь идет на повышение. Так, в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области прирост составил 1-2%. Лидером по росту цен также является крупный регион с большим количеством сделок — Республика Татарстан (+9%).

Первичный рынок. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам Сбербанка (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади). Приведены данные по крупнейшим регионам РФ и по регионам, входящим в топ-10 по количеству выдач в июне. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости в мае 2023 обозначено цифрами у основания столбцов (снижение стоимости обозначено зеленым, повышение — красным).
Первичный рынок. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам Сбербанка (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади). Приведены данные по крупнейшим регионам РФ и по регионам, входящим в топ-10 по количеству выдач в июне. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости в мае 2023 обозначено цифрами у основания столбцов (снижение стоимости обозначено зеленым, повышение — красным).

На стоимость первичной недвижимости больше всего повлияло два фактора. Во-первых, начинает сказываться рост объёма инвестиций в недвижимость на фоне ослабления курса национальной валюты. Во-вторых, часть продавцов пошли на повышение цен из-за заявлений о скором прекращении действия льготных программ. В июне несколько изданий заявили о том, что лимиты по льготной ипотеке почти исчерпаны и что льготные ипотечные программы могут завершиться уже этой осенью.

Аналитики считают, что июньский рост цен на новостройки — реакция рынка на неопределенность, в том числе по поводу прекращения действия льготных программ. Скорее всего, в ближайшее время лимиты по программе «Господдержка» будут увеличены, и степень неопределенности существенно снизится.

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

Читайте также: Как менялся спрос на ипотеку в первой половине 2023 года

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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