Исследование Домклик: как изменились цены на жильё в феврале
В новом исследовании эксперты Аналитического центра Домклик рассмотрели динамику изменения стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках для топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки в феврале 2023 года.
Также аналитики посчитали средний размер скидки, которую получают покупатели при оформлении сделки по покупке квартир на вторичном рынке.
Как менялись цены на новостройки
В феврале на первичном рынке жилья всё ещё сказывались последствия повышенного спроса в декабре. Напомним, что в большинстве крупнейших регионов страны в декабре–январе цены на новостройки выросли из-за заявлений о прекращении ипотечной программы «Господдержка» и ограничении ипотеки от застройщиков с нулевой процентной ставкой.
В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области квартиры подорожали ненадолго, и уже в феврале вернулись к значениям ноября или ниже. В ряде регионов высокий спрос на первичное жилье наблюдался и в начале года, соответственно, цены и в январе продолжили расти. Спад уровня цен в этих регионах фиксируется только в феврале. Такая ситуация наблюдается в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Свердловской области, Тюменской области, Ростовской области.
В целом же по России стоимость квадратного метра в феврале снизилась на 7% по сравнению с периодом с ноября по январь. Такое изменение в основном обусловлено динамикой стоимости в крупных нестоличных мегаполисах.
Что касается небольших регионов России, то там застройщики пока не готовы снижать цены. Более того, в субъектах Северо-Кавказского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов в феврале квартиры подорожали на 5–10%. Учитывая падение спроса на новостройки в этих округах, скорее всего, цены в ближайшее время начнут корректироваться.
Как менялись цены на вторичку
В целом по России цены на вторичную недвижимость в феврале практически не изменились — в среднем это 78 тыс. рублей за квадратный метр. По данным реализованных объявлений на Домклик, средняя цена предложения также сохранилась на уровне 80 тыс. рублей за квадратный метр.
Среди наиболее активных регионов можно выделить две группы.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. На декабрьский ажиотаж на первичном рынке, вызванный отменой льготной ипотеки, эти регионы отреагировали большим количеством новых объявлений и снижением стоимости квадратного метра (-4% в декабре–январе). Собственники активно предлагали выгодные условия, боясь упустить период повышенного покупательского интереса. В этих регионах в феврале стоимость вторички уже не снижается, а в Москве и Краснодарском крае и она и вовсе выросла на 2%.
Тюменская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Челябинская область. В этих регионах активный спрос наблюдался не только в декабре 2022, но и в январе 2023, поэтому и цены в начале года продолжили расти (на 3–8%). Собственники вторичного жилья начали снижать стоимость только в феврале (изменение по региону достигает 6%). Таким образом, в этих регионах цены на вторичку выходят на новый равновесный уровень, близкий к ноябрю 2022.
Сегодня собственники вторичного жилья в небольших регионах чувствуют себя уверенно. Они меньше готовы торговаться: разница между ценой, указанной в объявлении, и фактической суммой сделки не превышает 1%. Стоимость квадратного метра по РФ при этом не снижается, а в отдельных субъектах и вовсе растет. Например, в субъектах СКФО прирост составляет до 10%. Причина такого поведения кроется не только в перетекании спроса с первички, но и в общем укреплении регионального рынка ипотеки.
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Какую скидку получает покупатель в процессе сделки на вторичном рынке
Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое).
Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.
В целом по России величина торга опустилась с 1,3 до 1%. Средняя стоимость квадратного метра по реализованным объявлениям (стоимость предложения) значительно не изменилась и остаётся на уровне 80 тыс. рублей. Основная причина снижения уступчивости собственников, скорее всего, кроется в оживлении покупательского интереса.
В большинстве регионов из топ-10 величина торга также снижается: скидка покупателя, как правило, не превышает 1,5%. Однако и стоимость квадратного метра в объявлениях о продаже стала ниже. Например, в Свердловской и Тюменской областях изменение достигает 6%. Это говорит о том, что жители крупных регионов активно идут на снижение стоимости предложения, но в процессе продажи стали менее уступчивы.
Где самые большие скидки на квартиры
В феврале наибольшие скидки в процессе сделки купли-продажи вторичной недвижимости из приведенных топ-10 регионов предлагаются продавцами из Москвы (2%). На втором месте по уступчивости — продавцы из Краснодарского края и Ростовской области, где скидка в среднем составляет 1,5%, на третьем — из Тюменской области (1,4%).
В каких регионах продавцы не готовы идти на уступки
Больше всего величина торга сократилась в Челябинской области (с 1,1 практически до 0%), Республике Татарстан (с 1,7 до 0,9%) и Московской области (с 0,9 до 0,3%).
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