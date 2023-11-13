Как изменился спрос на ипотеку в октябре 2023 — аналитика Домклик
Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотечных кредитов и узнали, как изменился спрос на ипотеку в октябре 2023 года. Также эксперты выяснили, какие регионы в прошлом месяце вошли в топ-10 по числу выдач ипотеки.
Как показала статистика, в октябре темпы ипотечного кредитования замедлились. По количеству сделок по-прежнему лидирует Московская область.
После масштабных изменений на рынках первичного и вторичного жилья за последние месяцы в октябре аналитики зафиксировали замедление ипотечного кредитования: количество выдач составило 133,5 тыс. (-14,2% по сравнению с сентябрём), а их объём — 476,8 млрд рублей (-15,5%).
Число выданных кредитов уменьшилось практически во всех субъектах РФ. Наибольшее сокращение спроса наблюдается в крупнейших регионах — Новосибирской (-24,6%), Свердловской (-23,8%) и Челябинской (-23,3%) областях. Среди регионов, где нет городов-миллионников, спрос больше всего снизился в Хабаровском крае (-22,8%), Тюменской области (-22,7%) и Республике Мордовия (-22,3%).
Что касается рейтинга регионов с наибольшим количеством выдач, Подмосковье продолжает стабильно удерживать лидерство по числу проведенных сделок: в октябре показатель составил 10,2 тыс. В то же время Краснодарский край впервые оказался на втором месте (7,8 тыс.), а Москва впервые опустилась на третью строчку (около 7,6 тыс.). Санкт-Петербург остался на четвертом месте (6,3 тыс.).
В октябре мы наблюдаем уменьшение спроса на ипотечные кредиты: количество выдач — более 133 тыс., это на 14% меньше сентябрьского показателя.
Считаем, что на снижение покупательской активности повлияли ограничительные меры, которые были введены в сентябре и октябре — продолжилось повышение ключевой ставки Центробанка, Правительство РФ постановило повысить минимальный порог первоначального взноса по льготным ипотечным программам с 15% до 20%. Кроме того, с 1 октября были увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
Важно подчеркнуть, что октябрьские показатели спроса по-прежнему превышают уровень весны и начала лета. Так, если сравнивать среднемесячное количество выдач за март-июнь и за октябрь 2023 года, то на первичном рынке прирост количества выдач составил порядка 64%, а на вторичном — 3%.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.