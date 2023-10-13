Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
4 мин
27K

Около половины риелторов ожидают охлаждения рынка недвижимости — исследование Домклик

Дата публикации: 13 окт 2023
Около половины риелторов ожидают охлаждения рынка недвижимости — исследование Домклик
Содержание

Домклик провёл всероссийский опрос риелторов о перспективах рынка жилой недвижимости в квартале 2023 года. В исследовании Домклик участвовали около 1,8 тыс. риелторов из разных регионов России. Результаты опроса показали, что каждый второй эксперт ожидает охлаждения рынка в ближайшие месяцы: около 50% опрошенных уверены в скором снижении количества сделок. Треть опрошенных прогнозирует снижение покупательской активности более чем на 5%. 

Что ждёт сделки за собственные средства

Как показал опрос, большинство респондентов — 36,29% — уверены, что в четвёртом квартале спрос среди желающих приобрести недвижимость за собственные средства сократится более чем на 5%. В июле их доля была ниже — 24,41%. 

Каждый четвёртый — 25,15% от опрошенных — считает, что заметных изменений не будет (в третьем квартале их доля составляла 39,44%). Ещё 13,95% прогнозируют снижение спроса менее чем на 5%. Эксперты, прогнозирующие повышение спроса существенно (более чем на 5%) или незначительно (менее чем на 5%), разделили голоса поровну — 11,52% и 11,41% соответственно.

Мнение риелторов согласуется и с ожиданиями аналитиков Домклик: скорее всего в ближайшее время выдачи ипотеки замедлятся. Основных причин несколько: это и увеличение ключевой ставки до заградительных 13%, и введение макропруденциальных надбавок, и ужесточение требований к льготным ипотечным программам со стороны Банка России. Кроме того, за прошедшие месяцы был в значительной мере реализован спрос, накопленный за весь последний год.

Как изменится стоимость новостроек

По сравнению с прошлым кварталом также заметно выросла доля экспертов, ожидающих увеличения стоимости первичной недвижимости — с 37,94% до 54,09%. При этом 25,98% опрошенных считают, что цены вырастут более чем на 5% (кварталом ранее их было 14,45%).

Не ожидают заметных изменений примерно каждый четвёртый эксперт — 26,86%. Доля тех, кто придерживается этого мнения снизилась по сравнению с прошлым кварталом на 10%. 

Доля экспертов, прогнозирующих падение цен, изменилась менее существенно: сейчас процент составляет 23,74 против 17,14% кварталом ранее.

Как изменится стоимость вторичного жилья

По сравнению с прошлым кварталом увеличилась доля, прогнозирующих снижение стоимости вторичного жилья. Если в том квартале процент был около 37%, то сейчас таких около 43%. Причём сокращение цен более чем на 5% прогнозируют 19,28% респондентов (их доля выросла с 12,37% в предыдущем квартале).

Как и в прошлом квартале, наибольшая доля экспертов — 27,29% — считают, что стоимость вторичного жилья меняться не будет. В июле доля аналогичных ответов составляла 31%.

Доли тех, кто ожидает роста цен в рамках 5% и более, составили 15,52% и 13,37% соответственно (против 19,09% и 12,6% кварталом ранее). 

Респонденты из Москвы (33%), Краснодарского края (29%) и Красноярского края (29%) разделяют мнение, что стоимость жилья на вторичном рынке останется стабильной.

Что будет с предложением

Большинство опрошенных экспертов — 39,53% — полагают, что объёмы предложения в четвёртом квартале вырастут. Противоположное мнение высказали 28,40% респондентов, а ещё 32,07% считают, что объём предложения в ближайшее время останется практически неизменным. При этом доли ожидающих роста или снижения предложения заметно изменились по сравнению с предыдущим кварталом: в июле они составляли 47,73% и 15,55% соответственно.

Мнения экспертов существенно разнятся в зависимости от региона. Так, в Москве (52%) и на юге России (Волгоградская область — 50%, Краснодарский край — 45%) риелторы рассчитывают на рост объёмов предложения. А в Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях распространено обратное мнение — 56%, 47% и 43% соответственно. 

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке
1M
Жители России оформили рекордные 155 тыс. ипотечных кредитов в Сбере в сентябре
1K
Одна заявка на все ипотечные программы СберБанка: как подать на Домклик
6K
Как исправить ошибки в кредитной истории
6K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
31
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
871
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал