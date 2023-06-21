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Как изменился спрос на ипотеку в мае 2023 — исследование Домклик

Дата публикации: 21 июн 2023
Как изменился спрос на ипотеку в мае 2023 — исследование Домклик

Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотечных кредитов и выяснили, как изменился спрос на ипотеку в мае 2023 года и какие регионы вошли в топ-10 по числу выдач.

В мае 2023 на рынке ипотечного кредитования устойчиво сохраняется повышенный спрос. Всего было выдано 108,2 тыс. ипотечных кредитов, что на 3,8% больше по сравнению с апрелем. Объем выдач превысил 348,3 млрд рублей — прирост к апрелю составил 3,5%.

Где больше всего вырос спрос на ипотеку

Несмотря на то, что в мае Московская область и Москва продолжают удерживать лидирующие позиции по числу выдач ипотеки (7,4 и 5,8 тыс. кредитов соответственно), с прошлого месяца в этих регионах спрос вырос не сильно.

В Москве фиксируется незначительное снижение — такая динамика в столице вызвана смещением покупательского спроса на города ближайшего Подмосковья (подробно этот вопрос был рассмотрен в нашем недавнем исследовании).

В то же время в других субъектах, в состав которых входят города-миллионники, количество ипотечных сделок увеличилось заметнее. Наиболее ощутимый прирост фиксируется в Республике Татарстан (+17,9%), Ленинградской области (+15,6%) и в Краснодарском крае (+9,7%).

Заметное укрепление спроса отмечается и в небольших регионах России, где традиционно заключается немного сделок. Особенно отличились Республика Карелия (+50,2%), Магаданская область (+43,8%) и Республика Адыгея (+36%).

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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