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Как изменился рынок загородной недвижимости за последний год: исследование Домклик

Дата публикации: 09 мар 2023
Как изменился рынок загородной недвижимости за последний год: исследование Домклик
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Аналитический центр Домклик выяснил, какие изменения произошли на рынке загородной недвижимости в крупнейших регионах России. Эксперты проанализировали данные начала марта 2022 года и конца февраля 2023 года.

Как считали аналитики

В исследовании учитывались те регионы страны, где расположены города с населением больше миллиона человек. Предметом анализа стало количество объявлений о продаже загородных домов на портале Домклик, а также указанная цена объектов.

Средняя стоимость недвижимости по региону подсчитывалась как произведение медианной цены за квадратный метр в регионе и площади стандартного загородного дома (согласно данным витрины объявлений, средняя площадь выставленных объектов по РФ — около 100 кв. м).

Изменения в показателях представляют собой разницу между значениями конца февраля 2023 года и начала марта 2022 года в процентном выражении.

Как изменилось количество предложений загородной недвижимости

По всей стране произошел всплеск в предложении загородной недвижимости: суммарное количество объявлений о продаже выросло на 29%. Активизация собственников частных домов прежде всего связана с растущим интересом россиян к загородной недвижимости. Укрепление рынка ИЖС также является тому подтверждением: в 2022 году он побил исторические рекорды по объемам введенного жилья и по количеству ипотечных сделок.

Спрос на загородные дома сохраняется на высоком уровне еще со времени пандемии. Возможность дистанционной работы и проживания в экологически чистых районах стимулирует интерес населения к приобретению жилья за чертой города.

Кроме того, в условиях текущей геополитической напряженности выросла потребность во внутреннем туризме. Поездки за город стали одной из наиболее предпочтительных форм проведения отпуска.

График показывает количество объявлений о продаже загородных домов в крупнейших регионах России в конце февраля 2023 года (результат указан в тыс. шт.) и изменение количества объявлений о продаже загородных домов с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года (результат указан в процентах). Данные отсортированы по приросту количества объявлений с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года. На графике также представлены суммарное количество объявлений в России в конце февраля 2023 года и его прирост с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года.
График показывает количество объявлений о продаже загородных домов в крупнейших регионах России в конце февраля 2023 года (результат указан в тыс. шт.) и изменение количества объявлений о продаже загородных домов с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года (результат указан в процентах). Данные отсортированы по приросту количества объявлений с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года. На графике также представлены суммарное количество объявлений в России в конце февраля 2023 года и его прирост с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года.

Во всех крупных регионах отмечается рост предложения загородных домов. Наибольшая активность обнаружилась в Республике Башкортостан, Московской области, Ленинградской области и Республике Татарстан, где показатели выросли более чем на треть.

По мнению аналитиков Домклик, столь значительное изменение в предложении объясняется тем, что жители этих субъектов хорошо проинформированы о тенденциях рынка недвижимости, в том числе о сегменте загородной недвижимости.

Как изменилась средняя стоимость загородного дома

В целом по России произошел рост средней стоимости загородного дома — на 13%. Подорожание объясняется повышенным спросом людей на загородную недвижимость.

Повышенная стоимость загородной недвижимости наблюдается в таких регионах страны, как Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Средняя цена загородного дома в них составляет 7-8 млн рублей. Цены на такие дома могут вырасти в весенне-летний сезон.

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Руководитель Аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка
График показывает среднюю стоимость загородного дома на конец февраля 2023 года (результат указан в млн руб.) и изменения этой стоимости с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года (результат указан в процентах). Данные отсортированы по приросту медианной стоимости загородного дома с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года. На графике также представлены медианная стоимость загородного дома в России в конце февраля 2023 года и ее прирост с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года.
График показывает среднюю стоимость загородного дома на конец февраля 2023 года (результат указан в млн руб.) и изменения этой стоимости с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года (результат указан в процентах). Данные отсортированы по приросту медианной стоимости загородного дома с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года. На графике также представлены медианная стоимость загородного дома в России в конце февраля 2023 года и ее прирост с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года.

В крупных регионах рост стоимости загородных домов несильно отличается от общероссийского показателя, отклоняясь в среднем на 2-3%.

Сильнее всего цены увеличились в Свердловской области (15%), Московской области (13%) и Омской области (13%). Наименьшими темпами роста отметился Красноярский край, где стоимость подросла в среднем на 4%.

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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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