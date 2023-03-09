Как изменился рынок загородной недвижимости за последний год: исследование Домклик
Аналитический центр Домклик выяснил, какие изменения произошли на рынке загородной недвижимости в крупнейших регионах России. Эксперты проанализировали данные начала марта 2022 года и конца февраля 2023 года.
Как считали аналитики
В исследовании учитывались те регионы страны, где расположены города с населением больше миллиона человек. Предметом анализа стало количество объявлений о продаже загородных домов на портале Домклик, а также указанная цена объектов.
Средняя стоимость недвижимости по региону подсчитывалась как произведение медианной цены за квадратный метр в регионе и площади стандартного загородного дома (согласно данным витрины объявлений, средняя площадь выставленных объектов по РФ — около 100 кв. м).
Изменения в показателях представляют собой разницу между значениями конца февраля 2023 года и начала марта 2022 года в процентном выражении.
Как изменилось количество предложений загородной недвижимости
По всей стране произошел всплеск в предложении загородной недвижимости: суммарное количество объявлений о продаже выросло на 29%. Активизация собственников частных домов прежде всего связана с растущим интересом россиян к загородной недвижимости. Укрепление рынка ИЖС также является тому подтверждением: в 2022 году он побил исторические рекорды по объемам введенного жилья и по количеству ипотечных сделок.
Спрос на загородные дома сохраняется на высоком уровне еще со времени пандемии. Возможность дистанционной работы и проживания в экологически чистых районах стимулирует интерес населения к приобретению жилья за чертой города.
Кроме того, в условиях текущей геополитической напряженности выросла потребность во внутреннем туризме. Поездки за город стали одной из наиболее предпочтительных форм проведения отпуска.
Во всех крупных регионах отмечается рост предложения загородных домов. Наибольшая активность обнаружилась в Республике Башкортостан, Московской области, Ленинградской области и Республике Татарстан, где показатели выросли более чем на треть.
По мнению аналитиков Домклик, столь значительное изменение в предложении объясняется тем, что жители этих субъектов хорошо проинформированы о тенденциях рынка недвижимости, в том числе о сегменте загородной недвижимости.
Как изменилась средняя стоимость загородного дома
В целом по России произошел рост средней стоимости загородного дома — на 13%. Подорожание объясняется повышенным спросом людей на загородную недвижимость.
Повышенная стоимость загородной недвижимости наблюдается в таких регионах страны, как Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Средняя цена загородного дома в них составляет 7-8 млн рублей. Цены на такие дома могут вырасти в весенне-летний сезон.
В крупных регионах рост стоимости загородных домов несильно отличается от общероссийского показателя, отклоняясь в среднем на 2-3%.
Сильнее всего цены увеличились в Свердловской области (15%), Московской области (13%) и Омской области (13%). Наименьшими темпами роста отметился Красноярский край, где стоимость подросла в среднем на 4%.