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Как изменилось поведение продавцов вторичного жилья в феврале 2023 — исследование Домклик

Дата публикации: 20 мар 2023
Как изменилось поведение продавцов вторичного жилья в феврале 2023 — исследование Домклик
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Аналитики Домклик выяснили, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижали стоимость квартиры при продаже жилья в ипотеку Сбера в феврале 2023 года. Средний размер скидки по стране составил 1%.

Как считали

Величина торга рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое).

Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) для топ-10 регионов по количеству ипотечных сделок. Приведены актуальные данные за февраль 2023 года (обозначены синим). Для сравнения приводятся данные за январь 2023 года (обозначены штриховкой). Данные отсортированы по величине торга в феврале 2023.
Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) для топ-10 регионов по количеству ипотечных сделок. Приведены актуальные данные за февраль 2023 года (обозначены синим). Для сравнения приводятся данные за январь 2023 года (обозначены штриховкой). Данные отсортированы по величине торга в феврале 2023.

В целом по России величина торга опустилась с 1,3 до 1%. Средняя стоимость квадратного метра по реализованным объявлениям (стоимость предложения) значительно не изменилась и остаётся на уровне 80 тыс. рублей. Основная причина снижения уступчивости собственников, скорее всего, кроется в оживлении покупательского интереса.

В большинстве регионов из топ-10 величина торга также снижается: скидка покупателя, как правило, не превышает 1,5%.  Однако и стоимость квадратного метра в объявлениях о продаже стала ниже. Например, в Свердловской и Тюменской областях изменение достигает 6%. Это говорит о том, что жители крупных регионов активно идут на снижение стоимости предложения, но в процессе продажи стали менее уступчивы.

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Где самые большие скидки на квартиры

В феврале наибольшие скидки в процессе сделки купли-продажи вторичной недвижимости из приведенных топ-10 регионов предлагаются продавцами из Москвы (2%). На втором месте по уступчивости — продавцы из Краснодарского края и Ростовской области, где скидка в среднем составляет 1,5%, на третьем — из Тюменской области (1,4%).

В каких регионах продавцы не готовы идти на уступки

Больше всего величина торга сократилась в Челябинской области (с 1,1 практически до 0%), Республике Татарстан (с 1,7 до 0,9%) и Московской области (с 0,9 до 0,3%).

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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