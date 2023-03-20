Как изменилось поведение продавцов вторичного жилья в феврале 2023 — исследование Домклик
Аналитики Домклик выяснили, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижали стоимость квартиры при продаже жилья в ипотеку Сбера в феврале 2023 года. Средний размер скидки по стране составил 1%.
Как считали
Величина торга рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое).
Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.
В целом по России величина торга опустилась с 1,3 до 1%. Средняя стоимость квадратного метра по реализованным объявлениям (стоимость предложения) значительно не изменилась и остаётся на уровне 80 тыс. рублей. Основная причина снижения уступчивости собственников, скорее всего, кроется в оживлении покупательского интереса.
В большинстве регионов из топ-10 величина торга также снижается: скидка покупателя, как правило, не превышает 1,5%. Однако и стоимость квадратного метра в объявлениях о продаже стала ниже. Например, в Свердловской и Тюменской областях изменение достигает 6%. Это говорит о том, что жители крупных регионов активно идут на снижение стоимости предложения, но в процессе продажи стали менее уступчивы.
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Где самые большие скидки на квартиры
В феврале наибольшие скидки в процессе сделки купли-продажи вторичной недвижимости из приведенных топ-10 регионов предлагаются продавцами из Москвы (2%). На втором месте по уступчивости — продавцы из Краснодарского края и Ростовской области, где скидка в среднем составляет 1,5%, на третьем — из Тюменской области (1,4%).
В каких регионах продавцы не готовы идти на уступки
Больше всего величина торга сократилась в Челябинской области (с 1,1 практически до 0%), Республике Татарстан (с 1,7 до 0,9%) и Московской области (с 0,9 до 0,3%).
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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