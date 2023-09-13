Кабмин не поддержал проект о бесплатном предоставлении земли семьям после 10 лет брака
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о безвозмездном предоставлении земельного участка семьям, находящимся в браке более 10 лет и имеющим детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв комиссии.
Соответствующий проект закона разработан депутатами Госдумы от ЛДПР в июле текущего года. Парламентарии предлагали законодательно закрепить возможность бесплатного предоставления земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, пребывающим не менее 10 лет в браке и имеющим одного ребенка и более.
Как отмечается в проекте отзыва, Земельным кодексом РФ уже «установлены случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно гражданину, а также особенности их предоставления отдельным категориям граждан. Таким образом, предлагаемое законопроектом регулирование представляется избыточным».
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