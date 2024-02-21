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Износ коммунальных сетей в некоторых регионах России доходит до 80%, заявили в Минстрое

Дата публикации: 21 фев 2024
Износ коммунальных сетей в некоторых регионах России доходит до 80%, заявили в Минстрое

Коммунальная инфраструктура в российских регионах изношена в среднем на 40%, в некоторых — на 80%. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

По его словам, эта проблема — одна из главных в сфере ЖКХ.

«Износ сетей в каких-то регионах доходит и до 80%, а в среднем 40%», — сказал Файзуллин в ходе правительственного часа в Совфеде.

По словам министра, в России 1 млрд км сетей, ежегодно нужно модернизировать хотя бы 4%. Такая задача стоит перед властями, добавил он.

В январе этого года вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что власти готовят программу модернизации ЖКХ, рассчитанную до 2030 года. На нее планируется выделить около 4,5 трлн руб.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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