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Исторический рекорд по ипотечным сделкам зафиксирован в Москве

Дата публикации: 17 мая 2023
Исторический рекорд по ипотечным сделкам зафиксирован в Москве

Почти 40 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в Москве на первичном и вторичном рынках с января по апрель 2023 года. Это абсолютный рекорд для первых четырёх месяцев за всю историю наблюдений с 2008 года, сообщили в Управлении Росреестра по Москве.

«Результат четырёх месяцев этого года на 1,1% превышает показатель аналогичного периода 2022 года (39,52 тыс.) и на 1,2% больше января — апреля 2021 года (39,48 тыс.)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В апреле этого года на первичном и вторичном рынках жилья Москвы зарегистрировано 11,63 тыс. ипотечных сделок, что на 1,5% больше, чем в марте, и почти на 50% больше, чем в апреле прошлого года.

Как изменились цены на жильё

Цены на вторичном рынке в регионах, лидирующих по количеству выдач в апреле — Московская область, Москва, Тюменская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург — изменились в пределах 2,5%, выяснили аналитики Домклик. В Свердловской области, Омской области и Красноярском крае цена за кв. м возросла — на 11,1%, 5,1% и 5% соответственно.

Эксперты отметили, что в целом по России цены на вторичную недвижимость в апреле выросли на 1,7% и достигли 81 тыс. рублей за квадрат.

На рынке новостроек, согласно данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, в апреле средняя стоимость кв. м по стране увеличилась на 2,3% (по отношению к марту) и теперь составляет 116 тыс. рублей.

В большинстве крупнейших регионов изменение цен не превышает 2–3%. В Москве цены выросли на 0,7%. Заметнее всего жильё в новостройках подорожало в Ростовской (+3,4%), Нижегородской (+2,9%) и Тюменской (+2,2%) областях.

Читайте также: Что изменилось на рынке ипотеки в апреле 2023

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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