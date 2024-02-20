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«Дальневосточную ипотеку» могут распространить на учителей из частных школ

Дата публикации: 20 фев 2024
«Дальневосточную ипотеку» могут распространить на учителей из частных школ

Правительство России обсудит вопрос о возможности выдачи кредитов по льготной программе «Дальневосточная ипотека» педагогам, которые работают в частных школах и у индивидуальных предпринимателей в ДФО. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Как отмечается, у ИП должна быть лицензия на образовательную деятельность.

Выполнить поручение правительство должно до 15 марта.

Условия программы «Дальневосточная ипотека» в Сбербанке

В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на строительство частного дома.

Покупка недвижимости на вторичном рынке у физлица возможна только в сельском населенном пункте или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жилье можно купить на всей территории.

Сумма кредитования — до 9 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 2%.

Читайте также: Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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