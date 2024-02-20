«Дальневосточную ипотеку» могут распространить на учителей из частных школ
Правительство России обсудит вопрос о возможности выдачи кредитов по льготной программе «Дальневосточная ипотека» педагогам, которые работают в частных школах и у индивидуальных предпринимателей в ДФО. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
Как отмечается, у ИП должна быть лицензия на образовательную деятельность.
Выполнить поручение правительство должно до 15 марта.
Условия программы «Дальневосточная ипотека» в Сбербанке
В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на строительство частного дома.
Покупка недвижимости на вторичном рынке у физлица возможна только в сельском населенном пункте или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жилье можно купить на всей территории.
Сумма кредитования — до 9 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 2%.