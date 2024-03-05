Исследование ко Дню гурмана: где в Москве продаются квартиры с самыми большими кухнями
Аналитический центр Домклик ко Дню гурмана, который отмечается 6 марта, изучил рынок предложения в Москве и определил районы с самыми большими и маленькими кухнями.
По данным исследования, кухни с наибольшей площадью зафиксированы в квартирах центральных и западных районов столицы, а самые маленькие — в восточных, северо-восточных районах и Новой Москве. Также эксперты посчитали примерную стоимость кухонь в каждом районе и выделили локации с самыми дорогими и дешёвыми кухнями.
Районы Москвы с самыми большими кухнями
Топ-10 районов, где обнаружены самые большие кухни, расположены в основном в Центральном (Якиманка, Замоскворечье), Западном (Раменки, Филёвский парк, Кунцево, Очаково-Матвеевское) и Северо-Восточном (Бутырский и Алтуфьевский районы) округах. Так, в районе Якиманка медианная площадь кухонь достигает 25,4 кв. м, в Замоскворечье — 18,3 кв. м, а в Раменках — 18,2 кв. м.
Кухни с максимальной площадью 100 кв. м найдены в четырёх квартирах: три из них относятся ко вторичной недвижимости — в Пресненском, Басманном и районе Восточное Измайлово, ещё одна расположена в новостройке в районе Якиманка. Примечательно, что три квартиры с самыми большими кухнями находятся в Центральном округе.
Районы Москвы с самыми маленькими кухнями
Кухни с наименьшей медианной площадью расположены в Останкинском, Савёловском районах (3,1 кв. м и 5,5 кв. м соответственно) и поселении Вороновское (6 кв. м).
Самые маленькие кухни находятся в основном в восточных и северо-восточных районах столицы (Останкинский район, Вешняки, Ростокино, Соколиная Гора, Ивановское) и Новой Москве (поселения Вороновское, Рязановское и Кокошкино).
Самые дешёвые и дорогие кухни в Москве
Наиболее дорогими оказались кухни в центральных районах столицы — Якиманке (33,5 млн руб.), Хамовниках (16,4 млн руб.), Арбате (12,7 млн руб.) и Замоскворечье (11,2 млн руб.).
Топ-3 районов с самыми дешёвыми кухнями находится в Новой Москве — поселениях Вороновское (1 млн руб.), Роговское (1,2 млн руб.) и Киевский (1,2 млн руб.).
Методология: как считали аналитики
Предметом анализа стали все объявления о продаже квартир в Москве (первичный и вторичный рынок) по состоянию на февраль 2024 года. По каждому району эксперты посчитали медианную площадь кухонь. По результатам исследования был составлен рейтинг районов Москвы с самыми большими и самыми маленькими кухнями.
Дополнительно аналитики определили медианную стоимость квадратного метра жилья в каждом районе и посчитали примерную стоимость кухонь (произведение медианной площади кухни и медианной стоимости квадратного метра).