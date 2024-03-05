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Исследование ко Дню гурмана: где в Москве продаются квартиры с самыми большими кухнями

Дата публикации: 05 мар 2024
Исследование ко Дню гурмана: где в Москве продаются квартиры с самыми большими кухнями
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Аналитический центр Домклик ко Дню гурмана, который отмечается 6 марта, изучил рынок предложения в Москве и определил районы с самыми большими и маленькими кухнями.

По данным исследования, кухни с наибольшей площадью зафиксированы в квартирах центральных и западных районов столицы, а самые маленькие — в восточных, северо-восточных районах и Новой Москве. Также эксперты посчитали примерную стоимость кухонь в каждом районе и выделили локации с самыми дорогими и дешёвыми кухнями.

Топ-10 районов Москвы с наибольшей и наименьшей медианной площадью кухонь (в кв. м) на рынке предложения по состоянию на февраль 2024 года. Данные Домклик
Топ-10 районов Москвы с наибольшей и наименьшей медианной площадью кухонь (в кв. м) на рынке предложения по состоянию на февраль 2024 года. Данные Домклик

Районы Москвы с самыми большими кухнями

Топ-10 районов, где обнаружены самые большие кухни, расположены в основном в Центральном (Якиманка, Замоскворечье), Западном (Раменки, Филёвский парк, Кунцево, Очаково-Матвеевское) и Северо-Восточном (Бутырский и Алтуфьевский районы) округах. Так, в районе Якиманка медианная площадь кухонь достигает 25,4 кв. м, в Замоскворечье — 18,3 кв. м, а в Раменках — 18,2 кв. м.

Кухни с максимальной площадью 100 кв. м найдены в четырёх квартирах: три из них относятся ко вторичной недвижимости — в Пресненском, Басманном и районе Восточное Измайлово, ещё одна расположена в новостройке в районе Якиманка. Примечательно, что три квартиры с самыми большими кухнями находятся в Центральном округе.

Районы Москвы с самыми маленькими кухнями

Кухни с наименьшей медианной площадью расположены в Останкинском, Савёловском районах (3,1 кв. м и 5,5 кв. м соответственно) и поселении Вороновское (6 кв. м).

Самые маленькие кухни находятся в основном в восточных и северо-восточных районах столицы (Останкинский район, Вешняки, Ростокино, Соколиная Гора, Ивановское) и Новой Москве (поселения Вороновское, Рязановское и Кокошкино).

Самые дешёвые и дорогие кухни в Москве

Наиболее дорогими оказались кухни в центральных районах столицы — Якиманке (33,5 млн руб.), Хамовниках (16,4 млн руб.), Арбате (12,7 млн руб.) и Замоскворечье (11,2 млн руб.).

Топ-3 районов с самыми дешёвыми кухнями находится в Новой Москве — поселениях Вороновское (1 млн руб.), Роговское (1,2 млн руб.) и Киевский (1,2 млн руб.).

Методология: как считали аналитики

Предметом анализа стали все объявления о продаже квартир в Москве (первичный и вторичный рынок) по состоянию на февраль 2024 года. По каждому району эксперты посчитали медианную площадь кухонь. По результатам исследования был составлен рейтинг районов Москвы с самыми большими и самыми маленькими кухнями.

Дополнительно аналитики определили медианную стоимость квадратного метра жилья в каждом районе и посчитали примерную стоимость кухонь (произведение медианной площади кухни и медианной стоимости квадратного метра).

Москва
Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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