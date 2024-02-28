Сколько стоит аренда жилья в крупнейших мегаполисах страны — исследование Домклик
Аналитический центр Домклик изучил рынок долгосрочной аренды жилья в крупнейших субъектах России и определил объем предложения в каждом регионе, а также мегаполисы с самой высокой и низкой стоимостью аренды.
Рейтинг регионов России по объему предложения арендных квартир
Среди крупнейших регионов наибольший объем предложения отмечается в Новосибирской области (13,6% всех объявлений по стране). В топ-3 также входят Москва (12,3%) и Санкт-Петербург (6,8%).
В остальных регионах с городами-миллионниками объем предложения не превышает 5%. Меньше всего этот показатель в Омской и Волгоградской областях, а также Пермском крае (по 0,8%).
Стоимость долгосрочной аренды
В регионах с городами-миллионниками стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв. м) в основном ниже медианного значения по стране (23,9 тыс. рублей). Меньше всего аренда стоит в Воронежской области (15,9 тыс.), а также в Волгоградской, Самарской областях и Республике Башкортостан (по 17,1 тыс.).
Лишь в пяти случаях арендные ставки выше, чем в среднем по России. В Москве стоимость аренды стандартной квартиры достигает 69,7 тыс. рублей в месяц. В остальных крупнейших регионах цена как минимум в два раза ниже — в Санкт-Петербурге (34,2 тыс.), Московской (28,2 тыс.), Новосибирской (26,5 тыс.) и Свердловской (24,3 тыс.) областях.
В Москве стоимость аренды квадратного метра примерно втрое выше среднего значения по стране и в четыре раза выше, чем в отдельных мегаполисах. Однако эти расхождения не являются признаком перегрева рынка съемного жилья, поскольку похожее соотношение наблюдается и на рынке купли-продажи вторичного жилья.
Методология: как считали аналитики
Эксперты проанализировали объявления о сдаче квартир в долгосрочную аренду (от месяца) в субъектах РФ, где есть города-миллионники (данные Домклик на февраль 2024 года), и для каждого региона определили объем предложения (доля от общего числа предложений в стране).
Также аналитики посчитали медианную стоимость квадратного метра и примерную стоимость стандартного жилья площадью 35 кв. м (для этого медианную стоимость квадратного метра умножали на 35).