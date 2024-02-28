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Сколько стоит аренда жилья в крупнейших мегаполисах страны — исследование Домклик

Дата публикации: 28 фев 2024
Сколько стоит аренда жилья в крупнейших мегаполисах страны — исследование Домклик
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Аналитический центр Домклик изучил рынок долгосрочной аренды жилья в крупнейших субъектах России и определил объем предложения в каждом регионе, а также мегаполисы с самой высокой и низкой стоимостью аренды.

Рейтинг регионов России по объему предложения арендных квартир

Объем предложения арендного жилья (квартиры) в крупнейших регионах РФ, данные на февраль 2024 года
Объем предложения арендного жилья (квартиры) в крупнейших регионах РФ, данные на февраль 2024 года

Среди крупнейших регионов наибольший объем предложения отмечается в Новосибирской области (13,6% всех объявлений по стране). В топ-3 также входят Москва (12,3%) и Санкт-Петербург (6,8%).

В остальных регионах с городами-миллионниками объем предложения не превышает 5%. Меньше всего этот показатель в Омской и Волгоградской областях, а также Пермском крае (по 0,8%).

Стоимость долгосрочной аренды

В регионах с городами-миллионниками стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв. м) в основном ниже медианного значения по стране (23,9 тыс. рублей). Меньше всего аренда стоит в Воронежской области (15,9 тыс.), а также в Волгоградской, Самарской областях и Республике Башкортостан (по 17,1 тыс.).

Лишь в пяти случаях арендные ставки выше, чем в среднем по России. В Москве стоимость аренды стандартной квартиры достигает 69,7 тыс. рублей в месяц. В остальных крупнейших регионах цена как минимум в два раза ниже — в Санкт-Петербурге (34,2 тыс.), Московской (28,2 тыс.), Новосибирской (26,5 тыс.) и Свердловской (24,3 тыс.) областях.

В Москве стоимость аренды квадратного метра примерно втрое выше среднего значения по стране и в четыре раза выше, чем в отдельных мегаполисах. Однако эти расхождения не являются признаком перегрева рынка съемного жилья, поскольку похожее соотношение наблюдается и на рынке купли-продажи вторичного жилья.

Методология: как считали аналитики

Эксперты проанализировали объявления о сдаче квартир в долгосрочную аренду (от месяца) в субъектах РФ, где есть города-миллионники (данные Домклик на февраль 2024 года), и для каждого региона определили объем предложения (доля от общего числа предложений в стране).

Также аналитики посчитали медианную стоимость квадратного метра и примерную стоимость стандартного жилья площадью 35 кв. м (для этого медианную стоимость квадратного метра умножали на 35).

Аренда недвижимости
Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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