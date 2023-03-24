Клиенты Домклик сэкономили 3,7 млрд рублей на ипотеке со «Своей ставкой»
Свыше 16 тыс. клиентов Сбера воспользовались услугой «Своя ставка», которую банк запустил в 2022 году. Это помогло им сэкономить 3,7 млрд рублей, подсчитали аналитики Домклик.
Пик спроса на услугу пришёлся на декабрь 2022 года, когда ею воспользовались 2,8 тыс. клиентов, сэкономив 840 млн рублей. В январе экономия клиентов от «Своей ставки» превысила 385 млн рублей, а в феврале спрос на неё вырос на 63%.
Как клиенты Сбера пользуются услугой
Наибольшей популярностью услуга пользуется в Москве — доля выдач со «Своей ставкой» — 10,9%, Московской области — 8,9%, Санкт-Петербурге — 6,5%, Башкортостане — 4,2% и Тюменской области — 4%.
Чаще всего ставку снижают по базовой программе покупки жилья во вторичке — 87% всех сделок со «Своей ставкой», 6,2% приходится на ипотеку с господдержкой, а 5,7% — на семейную ипотеку.
Преимущественно клиенты выбирают скидку на ставку в размере 1,5% — такое снижение в 57% сделках. 11% покупателей снижают ставку на 0,5%, 8%— на 2%, 7% — на 1% и 3,3% клиентов Сбера — на 3%.
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Подробнее о «Своей ставке»
Клиенты Домклик могут снизить процентную ставку по ипотеке Сбера, сделав единовременный платёж при оформлении кредита. Минимальный размер платежа — 0,6% от суммы кредита. Чем он больше, тем меньше ставка — причём на весь срок выплаты ипотеки.
Эту скидку можно объединять с другими скидками на ставку по ипотеке Сбера — за электронную регистрацию, страхование жизни и здоровья, покупку недвижимости на Домклик и получение зарплаты на карту банка. В совокупности всё это даёт ощутимую выгоду.