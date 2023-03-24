Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
5K

Клиенты Домклик сэкономили 3,7 млрд рублей на ипотеке со «Своей ставкой»

Дата публикации: 24 мар 2023
Клиенты Домклик сэкономили 3,7 млрд рублей на ипотеке со «Своей ставкой»
Содержание

Свыше 16 тыс. клиентов Сбера воспользовались услугой «Своя ставка», которую банк запустил в 2022 году. Это помогло им сэкономить 3,7 млрд рублей, подсчитали аналитики Домклик.

Пик спроса на услугу пришёлся на декабрь 2022 года, когда ею воспользовались 2,8 тыс. клиентов, сэкономив 840 млн рублей. В январе экономия клиентов от «Своей ставки» превысила 385 млн рублей, а в феврале спрос на неё вырос на 63%.

Как клиенты Сбера пользуются услугой

Наибольшей популярностью услуга пользуется в Москве — доля выдач со «Своей ставкой» — 10,9%, Московской области — 8,9%, Санкт-Петербурге — 6,5%, Башкортостане — 4,2% и Тюменской области — 4%.

Чаще всего ставку снижают по базовой программе покупки жилья во вторичке — 87% всех сделок со «Своей ставкой», 6,2% приходится на ипотеку с господдержкой, а 5,7% — на семейную ипотеку.

Преимущественно клиенты выбирают скидку на ставку в размере 1,5% — такое снижение в 57% сделках. 11% покупателей снижают ставку на 0,5%, 8%— на 2%, 7% — на 1% и 3,3% клиентов Сбера — на 3%.

Читайте также: Как изменилось поведение продавцов вторичного жилья в феврале 2023

Подробнее о «Своей ставке»

Клиенты Домклик могут снизить процентную ставку по ипотеке Сбера, сделав единовременный платёж при оформлении кредита. Минимальный размер платежа — 0,6% от суммы кредита. Чем он больше, тем меньше ставка — причём на весь срок выплаты ипотеки.

Эту скидку можно объединять с другими скидками на ставку по ипотеке Сбера — за электронную регистрацию, страхование жизни и здоровья, покупку недвижимости на Домклик и получение зарплаты на карту банка. В совокупности всё это даёт ощутимую выгоду.

Узнать подробнее, как воспользоваться услугой для снижения своей ставки

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
431K
Ответы на популярные вопросы о скидках 0,3% и 0,6% на ставку по ипотеке Сбера на Домклик
57K
Семейную ипотеку в России распространят на вторичку в регионах, где нет новостроек
10K
Сбер запустил вклад с повышенной ставкой для продавцов жилья
11K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
844
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал