Исследование Домклик: в феврале доля льготной ипотеки составила 38%
Аналитический центр Домклик продолжает серию ежемесячных исследований о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости. В исследовании за февраль 2024 года эксперты изучили востребованность льготных ипотечных программ в регионах — лидерах по количеству выдач в феврале.
По данным Сбера о выданных ипотечных кредитах, в феврале доля льготной ипотеки в общем количестве сделок по России составила 38%. В результате существенных ограничений в условиях льготных программ этот показатель вернулся к значениям первого полугодия 2023 года до повышения ипотечных ставок по базовым программам.
В феврале наиболее востребованными программами стали «Господдержка» (17,7%), «Семейная ипотека» (16,5%), «Дальневосточная и арктическая ипотека» (2,9%).
На долю остальных льготных программ пришлось менее 1%. Аналитики добавляют, что текущий уровень спроса на программы «Господдержка» и «Семейная ипотека» также близок к равновесным значениям весны — начала лета 2023 года.
В каких регионах РФ самая высокая доля льготной ипотеки
Эксперты установили, что наиболее высокая доля льготной ипотеки отмечается в тех субъектах, где есть региональные программы. Так, в Республике Тыва, где с сентября действует региональная программа «Господдержка», льготная ипотека составила 90% всех выдач. Высокая востребованность госпрограмм также характерна для субъектов с «Дальневосточной и арктической ипотекой».
Соответственно, в Республике Саха (Якутия) на льготную ипотеку в феврале пришёлся 71% от общего количества выдач, на Сахалинскую область — 65%, Архангельскую область — 61%, Республику Бурятия — 58%, Приморский край — 57%, Магаданскую область — 54%. Среднероссийский показатель при этом составляет 38%.
А вот среди топ-10 регионов по количеству сделок в феврале востребованность льготной ипотеки существенно ниже. Наибольший процент выдач на льготных условиях отмечен в Краснодарском крае (53%), Тюменской (48%) и Московской (46%) областях.
Наименьший — в Москве (36%), Свердловской области (33%) и Чеченской Республике (1%). Отметим, что в Чеченской Республике доля льготной ипотеки всегда минимальна в силу крайне ограниченного предложения на рынке первичного жилья.
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