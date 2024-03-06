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Рейтинг новостроек Москвы с самыми низкими ценами на квартиры

Дата публикации: 06 мар 2024
Рейтинг новостроек Москвы с самыми низкими ценами на квартиры
Содержание

Аналитики Домклик составили рейтинг самых бюджетных новостроек Москвы на конец февраля 2024 года, в которых можно купить квартиру или апартаменты стоимостью от 4,9 до 6,3 млн рублей*.

ЖК Цветочные поляны

Комплекс расположен в окружении парков, в тихом и экологически чистом районе Новой Москвы. Расстояние до МКАД составляет 16 км. С территории ЖК есть удобный выезд на основные транспортные магистрали: 5 км до Киевского и 7 км до Калужского шоссе.

До станции метро «Филатов луг» можно добраться за 10 минут на автомобиле, до метро «Прокшино» — за 15 минут. 

Срок сдачи: до 3 кв. 2025, есть сданные

Тип жилья: квартиры

Цены на квартиры: от 4,9 млн рублей

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ЖК Сити-комплекс Перец

Комплекс располагается в районе Митино в 10 минутах езды от МКАД. Рядом находятся Митинский лесопарк и ландшафтный парк.

Расстояние до ближайшей станции метро «Пятницкое шоссе» — 700 м.

Срок сдачи: 4 кв. 2023, есть сданные

Тип жилья: апартаменты

Цены на апартаменты: от 5,3 млн рублей

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ЖК Никольские луга

Проект представляет собой «город в городе». Неподалёку находятся два больших парка — Бутовский лесопарк и парк «Южное Бутово».

От ЖК можно пешком дойти до МЦД «Щербинка» за 17 минут. Дорога на автомобиле до МКАД занимает 15 минут.

Срок сдачи: до 3 кв. 2025, есть сданные

Тип жилья: квартиры

Цены на квартиры: от 5,5 млн рублей

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ЖК Остафьево

Возводится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле.

Станция метро «Бунинская аллея» расположена в 7 минутах езды, станции МЦД-2 «Щербинка» и «Остафьево» — в 3 км. Возле комплекса организован выезд на дублер Остафьевского шоссе.

Срок сдачи: до 4 кв. 2025, есть сданные

Тип жилья: квартиры

Цены на квартиры: от 5,5 млн рублей

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ЖК Новое Внуково

Строится в 24 км от МКАД в экологичном районе с крупными транспортными магистралями. В 5 минутах находится ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка».

Жители комплекса смогут оформить московскую прописку и получить доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.

Срок сдачи: до 3 кв. 2025, есть сданные

Тип жилья: квартиры

Цены на квартиры: от 5,6 млн рублей

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ЖК Квартал Марьино

Жилой комплекс строится в Новой Москве, в 18 км от МКАД в юго-западном направлении. Ближайшая станция метро «Филатов луг» находится в 30 минутах пути на общественном транспорте.

Дорога до МКАД по Киевскому или Калужскому шоссе займет 25 минут на машине. 

Срок сдачи: до 4 кв. 2025

Тип жилья: квартиры

Цены на квартиры: от 5,6 млн рублей

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ЖК Апарт-комплекс Движение.Говорово

Комплекс располагается на границе Новой Москвы и престижного Юго-Запада столицы.

Транспортная доступность — 25 минут пешком до метро «Говорово», в 5 минутах пешком есть автобусная остановка, откуда за 9 минут можно доехать до станций метро «Тропарево» или «Теплый стан».

Срок сдачи: до 2 кв. 2025

Тип жилья: апартаменты

Цены на апартаменты: от 5,8 млн рублей

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ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)

Жилой микрорайон находится в Новой Москве. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — в 20-25 минутах ходьбы расположена станция метро «Коммунарка», 10 минут на машине от метро «Бунинская аллея», 15 минут на машине от метро «Тёплый Стан».

В 2025 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».

Срок сдачи: до 2 кв. 2026, есть сданные

Тип жилья: квартиры

Цены на квартиры: от 5,9 млн рублей

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ЖК Бунинские кварталы

Возводится в Новой Москве, в поселении Сосенское. Бунинские кварталы — это жилой район из монолитных домов с безопасными закрытыми дворами и подземными паркингами.

В шаговой доступности от ЖК строится станция метро «Потапово» (открытие запланировано на осень 2024 года). Рядом проектируется автодорога МКАД — Коммунарка — Остафьево.

Срок сдачи: до 4 кв. 2025 года

Тип жилья: квартиры

Цены на квартиры: от 6 млн рублей

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ЖК Алхимово

Комплекс строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут.

Рядом с комплексом расположены исторические усадьбы Дубровицы, Остафьево и Плещеево, зеленые луга и пруды.

Срок сдачи: до 4 кв. 2024, есть сданные

Тип жилья: квартиры

Цены на квартиры: от 6,3 млн рублей

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*стоимость квадратного метра зависит от площади и комнатности помещения, актуальные цены можно посмотреть в карточке каждого ЖК

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Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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