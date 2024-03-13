Домклик создаёт самую чистую базу объявлений в Сочи
Скоро сезон отпусков и многие рассматривают к покупке курортную недвижимость, в том числе и в Сочи. Ранее мы уже рассказывали о том, почему именно в этом регионе проблема фейковых объявлений стоит особенно остро. Недобросовестные участники рынка размещают объявления с несуществующими объектами, умышленно занижают цену с целью завладеть вниманием потенциальных покупателей.
Чтобы обезопасить своих пользователей от таких ситуаций, Домклик сегодня предпринимает целый ряд мероприятий по подготовке самой чистой базы объявлений на курортах Большого Сочи, а также проводит широкую разъяснительную работу.
Рассказываем подробнее.
Каких объявлений нужно избегать
Фейки — это объявления о продаже недвижимости, где размещаются вымышленные, несуществующие объекты с недостоверной информацией в карточке. Цена, указанная в описании, как правило, намного ниже рыночной по сравнению с аналогичными лотами, а фотографии привлекательные — с евроремонтом и дорогой обстановкой.
Разумеется, на просмотр такого объекта попасть не получится, после чего вам предложат подобрать аналогичные варианты, пригласив в офис для заключения договора на подбор недвижимости.
Ещё одна категория объявлений, на которую стоит обратить внимание — это незаконные постройки.
Такие объекты строятся с нарушениями законодательства, а именно:
- земельный участок не предоставлен в установленном законом порядке;
- назначение земельного участка не допускает строительство на нем данного объекта;
- данный объект возведен на земельном участке без получения на это необходимых в силу закона согласований либо с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Основная опасность для покупателя состоит в том, что самовольные постройки подлежат сносу или к приведению к существующим нормам в соответствии с законодательством РФ. Это значит, что все расходы лягут на плечи нового владельца.
Как обезопасить себя
Выбирайте недвижимость на Домклик. Модерация Домклик ежедневно удаляет десятки объявлений о продаже недвижимости в городе Сочи с поддельными, чужими фотографиями, с неверными описаниями и параметрами. Сотни объявлений снимаются с публикации за занижение стоимости недвижимости.
Команда Домклик детально изучает ценообразование на рынке недвижимости в городе Сочи, использует разные источники данных, получает ценные консультации от Гильдии риелторов города Сочи. Всего за январь–февраль 2024 года было выявлено и снято с публикации порядка 13 000 объявлений с нарушениями.
1 марта состоялась конференция профессиональных участников рынка недвижимости города Сочи. Мероприятие состоялось при поддержке Гильдии риэлторов Сочи и администрации города. Команда Домклик также приняла участие в конференции.
Основные тезисы выступлений спикеров:
- За 2023 год администрацией города Сочи в 100 объектах из 400 самостроев выявлены признаки многоквартирности, исковые заявления были направлены в суд. В 1 квартале 2024 года на 50% сократилось строительство самовольных построек.
- Администрацией города Сочи запущен кадастровый чат-бот по выявлению незаконных построек.
- С 4 марта 2024 года Домклик запустил автоматическую систему санкций. Компании с постоянными нарушениями будут меньше выдаваться в поисковой выдаче, а их объявления будут маркироваться соответствующей плашкой.
Проверяйте цену. Перед покупкой жилья на вторичном рынке важно еще до просмотра объекта убедиться в достоверности данных, представленных в объявлении о продаже.
К примеру, любой пользователь Домклик может сам проверить диапазон рыночной цены выбранного объекта в карточке объявления, чтобы удостовериться в адекватности представленной цены. А в карточке дома можно еще и проверить, проводились ли ипотечные сделки с квартирами в этом доме и по какой цене приобретались объекты.
Убедитесь, что перед вами не самострой. Для этого нужно выяснить, не ведутся ли контрольно-надзорные мероприятия по факту нарушения законодательства в отношении выбранного вами объекта недвижимости.
На Домклик появился специальный раздел, где можно проверить законность постройки на земельном участке в Сочи и узнать подробнее, что такое фейк и самострой.