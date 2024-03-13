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Домклик создаёт самую чистую базу объявлений в Сочи

Дата публикации: 13 мар 2024
Домклик создаёт самую чистую базу объявлений в Сочи
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Скоро сезон отпусков и многие рассматривают к покупке курортную недвижимость, в том числе и в Сочи. Ранее мы уже рассказывали о том, почему именно в этом регионе проблема фейковых объявлений стоит особенно остро. Недобросовестные участники рынка размещают объявления с несуществующими объектами, умышленно занижают цену с целью завладеть вниманием потенциальных покупателей.

Чтобы обезопасить своих пользователей от таких ситуаций, Домклик сегодня предпринимает целый ряд мероприятий по подготовке самой чистой базы объявлений на курортах Большого Сочи, а также проводит широкую разъяснительную работу.

Рассказываем подробнее.

Каких объявлений нужно избегать

Фейки — это объявления о продаже недвижимости, где размещаются вымышленные, несуществующие объекты с недостоверной информацией в карточке. Цена, указанная в описании, как правило, намного ниже рыночной по сравнению с аналогичными лотами, а фотографии привлекательные — с евроремонтом и дорогой обстановкой.

Разумеется, на просмотр такого объекта попасть не получится, после чего вам предложат подобрать аналогичные варианты, пригласив в офис для заключения договора на подбор недвижимости.

Ещё одна категория объявлений, на которую стоит обратить внимание — это незаконные постройки.

Такие объекты строятся с нарушениями законодательства, а именно:

  • земельный участок не предоставлен в установленном законом порядке;
  • назначение земельного участка не допускает строительство на нем данного объекта;
  • данный объект возведен на земельном участке без получения на это необходимых в силу закона согласований либо с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Основная опасность для покупателя состоит в том, что самовольные постройки подлежат сносу или к приведению к существующим нормам в соответствии с законодательством РФ. Это значит, что все расходы лягут на плечи нового владельца.

Как обезопасить себя

Выбирайте недвижимость на Домклик. Модерация Домклик ежедневно удаляет десятки объявлений о продаже недвижимости в городе Сочи с поддельными, чужими фотографиями, с неверными описаниями и параметрами. Сотни объявлений снимаются с публикации за занижение стоимости недвижимости.

Команда Домклик детально изучает ценообразование на рынке недвижимости в городе Сочи, использует разные источники данных, получает ценные консультации от Гильдии риелторов города Сочи. Всего за январь–февраль 2024 года было выявлено и снято с публикации порядка 13 000 объявлений с нарушениями.

1 марта состоялась конференция профессиональных участников рынка недвижимости города Сочи. Мероприятие состоялось при поддержке Гильдии риэлторов Сочи и администрации города. Команда Домклик также приняла участие в конференции.

Основные тезисы выступлений спикеров:

- За 2023 год администрацией города Сочи в 100 объектах из 400 самостроев выявлены признаки многоквартирности, исковые заявления были направлены в суд. В 1 квартале 2024 года на 50% сократилось строительство самовольных построек.

- Администрацией города Сочи запущен кадастровый чат-бот по выявлению незаконных построек.

- С 4 марта 2024 года Домклик запустил автоматическую систему санкций. Компании с постоянными нарушениями будут меньше выдаваться в поисковой выдаче, а их объявления будут маркироваться соответствующей плашкой.

Проверяйте цену. Перед покупкой жилья на вторичном рынке важно еще до просмотра объекта убедиться в достоверности данных, представленных в объявлении о продаже.

К примеру, любой пользователь Домклик может сам проверить диапазон рыночной цены выбранного объекта в карточке объявления, чтобы удостовериться в адекватности представленной цены. А в карточке дома можно еще и проверить, проводились ли ипотечные сделки с квартирами в этом доме и по какой цене приобретались объекты.

Убедитесь, что перед вами не самострой. Для этого нужно выяснить, не ведутся ли контрольно-надзорные мероприятия по факту нарушения законодательства в отношении выбранного вами объекта недвижимости.

На Домклик появился специальный раздел, где можно проверить законность постройки на земельном участке в Сочи и узнать подробнее, что такое фейк и самострой.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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