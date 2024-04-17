Исследование Домклик: сколько стоят дома с банями в Подмосковье
Весна и лето — лучшее время для покупки загородного дома, где можно комфортно провести выходные, летние каникулы или отпуск. На Домклик много такого жилья, а специальные фильтры позволят быстро подобрать дом с интересующими параметрами, например, с баней или сауной.
Накануне майских праздников Аналитический центр Домклик изучил объявления о продаже загородных домов в Подмосковье и выяснил, в каких городских округах лоты с банями предлагаются чаще и на сколько они дороже жилья без бань. Также эксперты составили рейтинг округов с самыми дорогими и дешёвыми домами с банями.
В каких округах Подмосковья продаётся больше домов с банями
Как показало исследование, наибольшая доля объявлений о продаже домов с банями зафиксирована в Можайском округе (14,5%). Далее следуют такие округа, как Волоколамский (13,7%), Рузский (12,5%), Шатура (11%) и Шаховская (10,7%). Все пять локаций находятся на значительном расстоянии от столицы — на границе с Большим бетонным кольцом или дальше. Здесь дома с банями (150 кв. м.) стоят от 6 до 10 млн рублей, а жильё без бань — от 5 до 9 млн.
В топ-15 также вошли округа, которые непосредственно граничат с Москвой, — Люберцы (9,2%), Балашиха и Мытищи (по 8,3%). Эти локации отличаются наибольшей стоимостью загородных домов. Так, объекты с банями (150 кв. м.) обойдутся покупателю в 15-17 млн рублей, без бань – в 14-18 млн.
Как правило, дома с банями стоят дороже лотов без бань. Наибольший разрыв в стоимости зафиксирован в Серпухове (3,3 млн руб.), Лосино-Петровском округе (2,3 млн руб.) и Кашире (2 млн руб.).
Дома с банями оказались выгоднее только в округах вблизи от Москвы (за исключением Балашихи). Например, в Люберцах разница составила 1,2 млн руб., а в Мытищах — 0,6 млн. Аналитики Домклик полагают, что такая ситуация в этих локациях обусловлена наличием множества типовых элитных домов без бань.
Неудивительно, что наличие бань повышает стоимость загородного дома, причём наценка в Московской области может быть весьма существенной. Среди городских округов, где предлагается высокая доля загородных домов с банями, наибольшую разницу в цене можно найти в Серпухове (3,3 млн руб.), Лосино-Петровском округе (2,3 млн руб.) и Кашире (2 млн руб.). Наценка в этих локациях варьирует от 20 до 40%.
В каких округах Подмосковья продаются самые дорогие и самые дешёвые дома с банями
Как и ожидалось, самые дорогие дома с банями можно найти вблизи от Москвы. Лоты площадью 150 кв. м. больше всего стоят в Одинцовском округе (18,3 млн руб.), Мытищах (17,4 млн), Красногорске и Химках (по 17,3 млн), а также Истре (15,8 млн).
Самые дешёвые дома (150 кв. м.) выставлены на продажу в Егорьевске (5 млн руб.), Орехово-Зуевском округе (5,8 млн), Талдомском округе (6,2 млн), Шатуре (6,2 млн) и Луховицах (7,2 млн). В основном топ-15 округов находятся за пределами ЦКАД или Большого бетонного кольца.
Методология: как и что считали аналитики
На Домклик можно настроить поиск и выбрать подходящий загородный дом. Если интересует объект с баней, нужно открыть «Фильтры» и выбрать опцию «Баня» в разделе «Благоустройство».
В исследовании аналитики Домклик рассмотрели объявления о продаже загородных домов в городских округах Московской области (данные маркетплейса Домклик на март 2024 года). По результатам анализа был составлен рейтинг округов, где лоты с банями занимают наибольшую долю в структуре предложения загородной недвижимости.
Для определения примерной стоимости бани эксперты сравнили медианную стоимость стандартных загородных домов с банями и домов без них. Она рассчитывалась как произведение медианной цены квадратного метра на стандартную площадь дома 150 кв. м. Дополнительно эксперты определили топ-15 округов с самыми дорогими и самыми дешёвыми домами с банями.