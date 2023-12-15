Исследование Домклик Сбера: в ноябре темпы снижения спроса на ипотеку замедлились с 14% до 8%
Аналитический центр Домклик рассмотрел динамику изменений спроса на ипотеку во втором полугодии 2023 года и выделил ключевые тенденции ноября. Рассказываем, что изменилось.
Спрос на ипотеку во втором полугодии 2023 года
Второе полугодие для российского рынка ипотеки выдалось насыщенным: по данным Сбера, с июля по ноябрь было оформлено 673,3 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 2,4 трлн рублей. Количество выдач уже на 80% превышает показатель 2022 года за аналогичный период и на 47% — показатель 2021 года.
С июля по сентябрь и количество, и объём выдач быстро росли. Причём август и сентябрь были рекордными: оформлено 146 тыс. и 156 тыс. ипотечных кредитов соответственно.
Эти значения значительно превышают показатели марта и декабря 2022 года — предыдущие пики покупательской активности. Тогда количество выдач не поднималось выше 120 тысяч.
Начиная с октября спрос на жилищные кредиты стал замедляться в силу ограничительных мер, которые были введены в сентябре и октябре. Это последовательное повышение ключевой ставки Банка России и увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%. Кроме того, с 1 октября выросли надбавки к коэффициентам риска по ипотеке.
Спрос на ипотеку в ноябре 2023 года
В ноябре спрос на жилищные кредиты продолжил снижаться: выдано 122,9 тыс. ипотек — на 7,9% меньше, чем в октябре. Объём выданной ипотеки сократился до 454,3 млрд рублей (-4,4% по отношению к октябрю).
Пока сокращение спроса некритично: количество выдач по-прежнему находится на более высоком уровне, чем в марте-июле этого года (103-115 тыс.), то есть спрос упал по отношению к ажиотажным августу и сентябрю, но не по отношению к периоду, который предшествовал повышению ключевой ставки.
Более того, темп сокращения спроса уже начал замедляться. Так, в ноябре выдачи в крупнейших регионах снизились в среднем на 10%, тогда как в октябре — на 20%. Аналитики Домклик также отмечают, что в ноябре среднедневное число сделок также перестало уменьшаться и стабилизировалось на уровне 5,5 тыс. шт. в сутки.
Рейтинг регионов по количеству выдач по-прежнему возглавляет Московская область (9,4 тыс.). Москва вернулась на второе место (7,2 тыс.) — она делит его с Краснодарским краем (тоже 7,2 тыс.), который отстаёт от столицы всего на несколько сделок. Санкт-Петербург стабильно занимает четвёртое место (6,2 тыс.).
Снижение спроса в октябре — ноябре нельзя назвать критическим: общее количество сделок по-прежнему выше уровня весны — начала лета. К тому же темп сокращения спроса уже начал замедляться: в большинстве наиболее активных регионов снижение спроса не превышает 10%.
Аналитики Домклик добавили, что среднедневное количество выдач также стабилизируется. По мнению экспертов, сегодня одним из главных стимулов спроса выступает неопределённость по поводу условий льготных программ. Так, после небольшого спада в октябре количество выдач на рынке новостроек вновь растёт — их доля при этом выросла до рекордных 38%, превысив значения августа и сентября.
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