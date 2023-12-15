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Исследование Домклик Сбера: в ноябре темпы снижения спроса на ипотеку замедлились с 14% до 8%

Дата публикации: 15 дек 2023
Исследование Домклик Сбера: в ноябре темпы снижения спроса на ипотеку замедлились с 14% до 8%
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Аналитический центр Домклик рассмотрел динамику изменений спроса на ипотеку во втором полугодии 2023 года и выделил ключевые тенденции ноября. Рассказываем, что изменилось.

Спрос на ипотеку во втором полугодии 2023 года

Динамика количества выдач ипотечных кредитов Сбера в 2023 году. Для сравнения приведены данные за 2022 и 2021 годы
Динамика количества выдач ипотечных кредитов Сбера в 2023 году. Для сравнения приведены данные за 2022 и 2021 годы

Второе полугодие для российского рынка ипотеки выдалось насыщенным: по данным Сбера, с июля по ноябрь было оформлено 673,3 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 2,4 трлн рублей. Количество выдач уже на 80% превышает показатель 2022 года за аналогичный период и на 47% — показатель 2021 года.

С июля по сентябрь и количество, и объём выдач быстро росли. Причём август и сентябрь были рекордными: оформлено 146 тыс. и 156 тыс. ипотечных кредитов соответственно.

Эти значения значительно превышают показатели марта и декабря 2022 года — предыдущие пики покупательской активности. Тогда количество выдач не поднималось выше 120 тысяч.

Начиная с октября спрос на жилищные кредиты стал замедляться в силу ограничительных мер, которые были введены в сентябре и октябре. Это последовательное повышение ключевой ставки Банка России и увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%. Кроме того, с 1 октября выросли надбавки к коэффициентам риска по ипотеке.

Спрос на ипотеку в ноябре 2023 года

Топ-10 регионов РФ по количеству выдач в ноябре 2023 года. Процентный прирост по отношению к октябрю 2023 года показан в скобках
Топ-10 регионов РФ по количеству выдач в ноябре 2023 года. Процентный прирост по отношению к октябрю 2023 года показан в скобках

В ноябре спрос на жилищные кредиты продолжил снижаться: выдано 122,9 тыс. ипотек — на 7,9% меньше, чем в октябре. Объём выданной ипотеки сократился до 454,3 млрд рублей (-4,4% по отношению к октябрю).

Пока сокращение спроса некритично: количество выдач по-прежнему находится на более высоком уровне, чем в марте-июле этого года (103-115 тыс.), то есть спрос упал по отношению к ажиотажным августу и сентябрю, но не по отношению к периоду, который предшествовал повышению ключевой ставки.

Более того, темп сокращения спроса уже начал замедляться. Так, в ноябре выдачи в крупнейших регионах снизились в среднем на 10%, тогда как в октябре — на 20%. Аналитики Домклик также отмечают, что в ноябре среднедневное число сделок также перестало уменьшаться и стабилизировалось на уровне 5,5 тыс. шт. в сутки.

Рейтинг регионов по количеству выдач по-прежнему возглавляет Московская область (9,4 тыс.). Москва вернулась на второе место (7,2 тыс.) — она делит его с Краснодарским краем (тоже 7,2 тыс.), который отстаёт от столицы всего на несколько сделок. Санкт-Петербург стабильно занимает четвёртое место (6,2 тыс.).

Снижение спроса в октябре — ноябре нельзя назвать критическим: общее количество сделок по-прежнему выше уровня весны — начала лета. К тому же темп сокращения спроса уже начал замедляться: в большинстве наиболее активных регионов снижение спроса не превышает 10%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Аналитики Домклик добавили, что среднедневное количество выдач также стабилизируется. По мнению экспертов, сегодня одним из главных стимулов спроса выступает неопределённость по поводу условий льготных программ. Так, после небольшого спада в октябре количество выдач на рынке новостроек вновь растёт — их доля при этом выросла до рекордных 38%, превысив значения августа и сентября.

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Аналитика Домклик
Новости
Интерес к недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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