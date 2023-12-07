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Аналитики Домклик составили рейтинг застройщиков 2023 года

Дата публикации: 07 дек 2023
Аналитики Домклик составили рейтинг застройщиков 2023 года
Содержание

Подводя предварительные итоги 2023 года, Аналитики Домклик составили рейтинг застройщиков по количеству проведенных ипотечных кредитов и использованию сервисов Домклик в сделках без ипотеки.

Для компаний, лидирующих по спросу, эксперты также выделили наиболее продаваемые новостройки. В материале представлена статистика как по стране в целом, так и отдельно для столичных регионов — Москвы и Санкт-Петербурга.

Методика составления рейтинга

Рейтинг застройщика рассчитывался как сумма двух параметров:

Учитывались как прямые продажи, так и продажи через агентства недвижимости. В исследовании аналитики рассмотрели сделки по приобретению первичной недвижимости, включая продажу по переуступке, за неполный 2023 год.

Топ-10 застройщиков России

Топ-10 девелоперов России по количеству сделок, проведённых с участием Сбербанка, включая сделки за свои средства.
Топ-10 девелоперов России по количеству сделок, проведённых с участием Сбербанка, включая сделки за свои средства.

Согласно статистике сделок, в 2023 году абсолютным лидером стал девелопер ГК Самолет. На долю компании пришлось 7,3% от всех сделок, проведенных через сервисы Сбера. По итогам одиннадцати месяцев, наиболее успешными проектами стали «Пригород Лесное», «Горки Парк» и «Мытищи парк». Отметим, что все три комплекса располагаются в Московской области.

На втором месте — группа компаний ПИК. Доля в общем количестве зарегистрированных сделок составила 4,2%. Наибольшее количество оформленных сделок отмечается в ЖК «Люблинский парк», «Ильинские луга» и «Матвеевский парк». «Ильинские луга» — второй по популярности проект — также находится на территории Подмосковья.

Замыкает тройку лидеров Холдинг Setl Group с долей 3,0%. Компания специализируется на строительстве и вводе в эксплуатацию жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В этом году самыми успешными оказались следующие проекты: «Солнечный город. Резиденции», Pulse Premier и «Парадный ансамбль». Отметим, что на четвертом месте рейтинга располагается компания ГК «ЮгСтройИнвест», которая специализируется на продаже новостроек в Краснодарском и Ставропольском крае.

В десятку также вошли компании ЛСР, ГК ФСК, ГК А101, ГК Гранель, DOGMA и ЦДС. Компании из топ-10 обеспечивают около 30% от всех сделок по России, проведенных через сервисы Сбербанка.

Внимание покупателей все больше привлекает недвижимость за пределами столицы. Так, согласно статистике сделок, проведенных с участием Сбербанка, доля Москвы в общем количестве сделок по стране составляет около 10%.

Кроме того, в пятерку застройщиков, лидирующих по спросу, вошли две компании, чья основная деятельность сосредоточена за пределами Москвы и Московской области.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Аналитики Домклик добавляют, что такая тенденция закономерна и скорее всего сохранится надолго, учитывая текущую динамику стоимости первичной недвижимости.

Топ-10 застройщиков Москвы

Топ-10 девелоперов Москвы по количеству сделок, проведенных с участием Сбербанка, включая сделки за свои средства.
Топ-10 девелоперов Москвы по количеству сделок, проведенных с участием Сбербанка, включая сделки за свои средства.

Что касается Московского рынка недвижимости, здесь лидирующую строчку занимает ГК ПИК: на долю компании приходится 22,3% всех сделок, проведенных через сервисы Домклик.

По итогам неполных четырех кварталов, наибольшее количество сделок было отмечено в ЖК «Люблинский парк», «Матвеевский парк» и «Бунинские луга». При этом ЖК «Бунинские луга» находится за пределами МКАД, в то время как другие два находятся на территории старой Москвы.

В тройку компаний-лидеров также вошли ГК Самолет и ГК А101: на долю компаний приходится 20,1% и 16,1% соответственно. Что интересно, и в случае с ГК Самолет, и в случае с ГК А101, наиболее успешные проекты располагаются за пределами МКАД.

В десятку рейтинга застройщиков по количеству сделок, проведённых с участием Сбербанка, также вошли компании ЛСР, ГК ФСК, Новые Ватутинки, Level Group, Абсолют Недвижимость, ГК Гранель и MR GROUP.

Компании из топ-10 охватывают практически все сделки в Московском регионе, проведенные через Сбербанк: суммарная доля выделенных компаний составляет около 85%.

«Исследование показывает, что у девелоперов, лидирующих по количеству сделок в московском регионе, наиболее успешные проекты не всегда располагаются на территории старой Москвы. Так, у компаний, входящих в тройку лидеров, таких как ГК Самолет и ГК А101, жилые комплексы с наибольшим количеством оформленных сделок находятся преимущественно в Новой Москве. Таким образом, общий тренд на децентрализацию подтверждается», — говорят аналитики.

Напомним, в недавнем исследовании эксперты аналитического центра Домклик показали, что в большинстве российских мегаполисов спрос смещается в сторону периферии.

Топ-10 застройщиков Санкт-Петербурга

Топ-10 девелоперов Санкт-Петербурга по количеству сделок, проведённых с участием Сбербанка, включая сделки за свои средства.
Топ-10 девелоперов Санкт-Петербурга по количеству сделок, проведённых с участием Сбербанка, включая сделки за свои средства.

В случае Северной столицы рейтинг застройщиков по количеству сделок, проведённых с участием Сбербанка, возглавили Холдинг Setl Group, ЛСР и ГК Самолет.

Наибольший процент сделок в 2023 году был проведен Холдингом Setl Group: на долю застройщика проходится около трети всех сделок (30,6%). Наиболее успешными оказались проекты «Солнечный город. Резиденции», Pulse Premier и «Парадный ансамбль». Все комплексы располагаются в черте города.

На втором месте — компания ЛСР, заключившая около 16% от всех оформленных сделок через сервисы Сбербанка. На третьем месте — ГК Самолет — 5,6%.

Суммарная доля десяти лидеров рейтинга, как и в случае Москвы, достаточно высока — около 80%.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2023 году.

Новостройки
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Аналитика Домклик
Новости
Интерес к недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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