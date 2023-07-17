Исследование Домклик: доля риелторов, прогнозирующих стабильность цен на жильё, растёт
Домклик провёл всероссийский опрос риелторов и выяснил, что ждёт рынок новостроек и вторички в III квартале 2023 года. Эксперты высказали мнение о динамике спроса и предложения, а также спрогнозировали цены на жильё.
Значительная часть риелторов считают, что цены на недвижимость в третьем квартале будут стремиться к равновесным значениям без весомых колебаний. По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в начале II квартала этого года, доля экспертов, придерживающихся такого мнения, увеличилась. В исследовании приняли участие почти 2 тысячи риелторов из крупнейших регионов России.
Что ждёт сделки за наличные
Как показало исследование, большинство экспертов (39,5%) уверены, что в III квартале 2023 года заметных изменений со сделками с наличными не будет (в марте их доля была выше — 44,7%). При этом почти каждый четвёртый опрошенный считает, что желающих купить жильё за собственные средства станет меньше, и спрос упадёт больше чем на 5%. А 15% уверены, что спрос упадёт меньше чем на 5%.
Экспертов, которые считают, что спрос значительно повысится (больше 5%) и немного увеличится (меньше 5%) оказалось поровну — примерно по 10%.
Как изменится стоимость новостроек
По сравнению с предыдущим опросом прогнозы риелторов по поводу стоимости жилья на первичном рынке изменились. В марте этого года примерно одинаковое число экспертов (по 32–33%) отдавали свои голоса за рост, снижение или отсутствие изменений в стоимости. Сейчас доля специалистов, которые считают, что цены на квартиры в новом жилье будут падать (на 5% и более), существенно ниже — всего 23,7%.
37,9% риелторов прогнозируют рост цен, а 36,4% не ждут значимых изменений.
При этом в Челябинской области больше всего экспертов (70%) ожидают повышения цен на новостройки. В Омской области и Краснодарском крае их чуть меньше — 56% и 52% соответственно.
А больше всего тех, кто уверен в скором снижении стоимости новостроек, живёт в Ленинградской области (46%), Москве (40%), Московской области (39%) и Санкт-Петербурге (33%).
Что будет с ценой на вторичку
На вторичном рынке также меньше риелторов, чем весной, прогнозируют снижение цен: если в марте их насчитывалось 45,1%, сейчас — 37,2%.
Тем временем по 31% опрошенных ожидают как рост стоимости, так и её стабилизацию.
Как и в случае с первичным рынком, в Челябинской области больше всего экспертов, которые уверены в том, что вторичная недвижимость будет только дорожать (52%). В Пермском крае их 48%, в Омской области — 46%.
Риелторы, которые прогнозируют снижение цен на строящееся жильё, ждут его и на вторичке: в Ленинградской области так думают 62%, Московской — 50%, в Санкт-Петербурге — 50%, в Москве — 42%. В список лидеров также добавилась Воронежская область с 48%.
Каким будет предложение
А вот по поводу динамики объёма предложений мнения риелторов практически не изменились. По-прежнему около половины опрошенных считают, что количество объявлений о продаже будет расти, примерно треть — что значительных изменений не будет. И лишь 15,55% (в марте их было 14%) считают, что выставленных на продажу объектов будет меньше.
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