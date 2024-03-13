Аналитики Домклик: в феврале количество сделок на новостройки снизилось, а на вторичное жилье и ИЖС — выросло
Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за февраль 2024 года. Эксперты рассмотрели структуру выданных ипотечных кредитов, а именно их распределение между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.
Структура ипотечных кредитов в феврале 2024
Февраль 2024 года отметился разнонаправленными тенденциями на рынке ипотечного кредитования: если количество ипотечных сделок в сегменте новостроек уменьшилось (-31,4% с января), то востребованность готового жилья и ИЖС, наоборот, выросла за месяц (+26% и +34,1% соответственно).
Первичный рынок
Спрос на первичное жилье продолжает снижение: количество ипотечных сделок составило около 7,4 тыс. При этом доля новостроек в структуре выданной ипотеки достигла минимального значения за всю историю наблюдений — 14,8%.
Отток спроса с первичного рынка объясняется жесткими условиями для заемщиков на ипотечном рынке. Кроме того, по-прежнему действуют ограничения в сегменте льготной ипотеки, которая охватывает наибольшую часть рынка новостроек: доля льготных кредитов на первичном рынке в феврале была равна 93,8%.
Напомним, что с конца прошлого года действует правило «одна льготная ипотека в одни руки», по программе Господдержка первоначальный взнос остается на уровне 30%, а максимальная сумма кредита ограничена 6 млн рублей для всех регионов, включая столичные.
Вторичный рынок
Ограничения на первичном рынке и закономерное снижение спроса на строящееся жилье привели к росту доли вторичного рынка: показатель составил 62,8%. Отметим, что текущее значение является самым высоким за период с августа 2023 года, после того как была повышена ключевая ставка. Больше всего доля вторичного рынка увеличилась в Вологодской (+19,1% с января), Волгоградской (+17,2%) и Пензенской областях (+16,2%). В Москве и Санкт-Петербурге прирост был равен 13% и 11% соответственно.
При этом количество выдач на вторичном рынке составило 31,6 тыс. — показатель остается ниже минимального значения прошлого года, которое наблюдалось в январе (38,1 тыс.). Невысокий уровень спроса связан с сохранением ключевой ставки на уровне 16%, а также повышенными требованиями к заемщикам. По мнению аналитиков Домклик, количество выдач на готовое жилье вряд ли существенно вырастет в ближайшие месяцы: 1 марта Банк России в очередной раз повысил надбавки по коэффициентам риска в сегменте ипотечного кредитования.
Рынок ИЖС
В преддверии весенне-летнего сезона количество выдач на рынке ИЖС поднялось до 9,7 тыс. Доля, при этом, снова достигла рекордной величины — 19,3% (предыдущий рекорд был в январе — 16,3%). Самые высокие значения зафиксированы в Республике Тыва (54,1%), Республике Саха (Якутия) (46,3%) и Республике Хакасия (38%).
Мы полагаем, что в ближайший год спрос на частные дома только продолжит расти. В качестве ключевых факторов, которые способствуют ускорению развития этого рынка, можно выделить, во-первых, появление новых продуктов для покупателей, что в перспективе снизит рискованность приобретения этого типа недвижимости.
Кроме того, сейчас активно обсуждаются новые законы, в частности, законопроект об эскроу-счетах, налоговые льготы для застройщиков, упрощение процедуры получения разрешений.
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