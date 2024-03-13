Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
4 мин
1K

Аналитики Домклик: в феврале количество сделок на новостройки снизилось, а на вторичное жилье и ИЖС — выросло

Дата публикации: 13 мар 2024
Аналитики Домклик: в феврале количество сделок на новостройки снизилось, а на вторичное жилье и ИЖС — выросло
Содержание

Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за февраль 2024 года. Эксперты рассмотрели структуру выданных ипотечных кредитов, а именно их распределение между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.

Структура ипотечных кредитов в феврале 2024

Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в феврале 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач
Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в феврале 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач

Февраль 2024 года отметился разнонаправленными тенденциями на рынке ипотечного кредитования: если количество ипотечных сделок в сегменте новостроек уменьшилось (-31,4% с января), то востребованность готового жилья и ИЖС, наоборот, выросла за месяц (+26% и +34,1% соответственно).

Первичный рынок

Спрос на первичное жилье продолжает снижение: количество ипотечных сделок составило около 7,4 тыс. При этом доля новостроек в структуре выданной ипотеки достигла минимального значения за всю историю наблюдений — 14,8%.

Отток спроса с первичного рынка объясняется жесткими условиями для заемщиков на ипотечном рынке. Кроме того, по-прежнему действуют ограничения в сегменте льготной ипотеки, которая охватывает наибольшую часть рынка новостроек: доля льготных кредитов на первичном рынке в феврале была равна 93,8%.

Напомним, что с конца прошлого года действует правило «одна льготная ипотека в одни руки», по программе Господдержка первоначальный взнос остается на уровне 30%, а максимальная сумма кредита ограничена 6 млн рублей для всех регионов, включая столичные.

Вторичный рынок

Ограничения на первичном рынке и закономерное снижение спроса на строящееся жилье привели к росту доли вторичного рынка: показатель составил 62,8%.  Отметим, что текущее значение является самым высоким за период с августа 2023 года, после того как была повышена ключевая ставка. Больше всего доля вторичного рынка увеличилась в Вологодской (+19,1% с января), Волгоградской (+17,2%) и Пензенской областях (+16,2%). В Москве и Санкт-Петербурге прирост был равен 13% и 11% соответственно.

При этом количество выдач на вторичном рынке составило 31,6 тыс. — показатель остается ниже минимального значения прошлого года, которое наблюдалось в январе (38,1 тыс.). Невысокий уровень спроса связан с сохранением ключевой ставки на уровне 16%, а также повышенными требованиями к заемщикам. По мнению аналитиков Домклик, количество выдач на готовое жилье вряд ли существенно вырастет в ближайшие месяцы: 1 марта Банк России в очередной раз повысил надбавки по коэффициентам риска в сегменте ипотечного кредитования.

Рынок ИЖС

В преддверии весенне-летнего сезона количество выдач на рынке ИЖС поднялось до 9,7 тыс. Доля, при этом, снова достигла рекордной величины — 19,3% (предыдущий рекорд был в январе — 16,3%). Самые высокие значения зафиксированы в Республике Тыва (54,1%), Республике Саха (Якутия) (46,3%) и Республике Хакасия (38%).

Мы полагаем, что в ближайший год спрос на частные дома только продолжит расти. В качестве ключевых факторов, которые способствуют ускорению развития этого рынка, можно выделить, во-первых, появление новых продуктов для покупателей, что в перспективе снизит рискованность приобретения этого типа недвижимости.

Кроме того, сейчас активно обсуждаются новые законы, в частности, законопроект об эскроу-счетах, налоговые льготы для застройщиков, упрощение процедуры получения разрешений.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Читайте также: Ипотека на ИЖС в упрощённом порядке от Сбера: условия, требования, способ выдачи

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Покупка вторички
ИЖС
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Как студенту взять ипотеку
12K
Инвестиции в недвижимость в 2024 году: как грамотно вложить деньги и сколько можно заработать
18K
Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке
1M
Льготная ипотека на строительство дома с подрядчиком: как получить в Сбере
81K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал