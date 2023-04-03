Искусственный интеллект рассказал, в какой квартире бы он жил в Москве
Недавно Microsoft открыла доступ к AI чату на основе технологии GPT 4. На основе этой технологии работает нашумевшая ранее ChatGPT Plus. Команда Домклик пообщалась в чате с ИИ и спросила у него, какой район Москвы он бы выбрал для жизни, а также попросила его описать типичную московскую «двушку» и оценить стоимость покупки такой квартиры.
Как составлялся запрос для ИИ
Для начала давайте определимся с терминами.AI (artificial intelligence), ИИ (искусственный интеллект) — интеллектуальная искусственная система, способная выполнять творческие функции человека. У ИИ есть много разных определений, но суть сводится к этому.
В нашем примере ИИ работает на основе технологии GPT 4, оболочка которого выглядит как диалоговое окно в мессенджере. Пишешь текстовый запрос, отправляешь его — затем ИИ на той стороне пару минут «думает» и отвечает.
При составлении запроса мы попросили ИИ войти в роль 35-летнего Василия, который живет в Москве. У Василия есть жена и они оба получают среднюю зарплату по городу. Чтобы получить более точный результат, мы попросили назвать ИИ адрес и параметры квартиры.
Наш текстовый запрос был таким:
«Представь, что тебя зовут Василий. Тебе 35 лет, ты живёшь в Москве и получаешь среднюю зарплату. У тебя есть жена Ольга, которая получает столько же, сколько и ты. Где бы ты купил квартиру для вашей семьи? Опиши эту квартиру: адрес, размер, количество комнат, ремонт».
В какой квартире бы жил искусственный интеллект в Москве, если бы мог
«Я не могу представить себя в роли Василия, потому что я не человек. Но я могу дать вам некоторые примеры того, как может выглядеть квартира для семьи с таким доходом.
Средняя цена квадратного метра в Москве составляет около 177 тысяч рублей. Это означает, что для покупки квартиры площадью 50 квадратных метров потребуется около 8,85 миллионов рублей. Если Василий и Ольга зарабатывают по 124 тысячи рублей в месяц каждый, то им придется накопить на первоначальный взнос и выплачивать ипотеку еще долгие годы.
Например, они могут купить двухкомнатную квартиру на улице Краснопрудная в районе Красносельский. Это один из центральных районов Москвы, который находится недалеко от Кремля и имеет хорошее транспортное сообщение. Здесь можно найти квартиры разного типа и размера, от сталинских до новостроек. Средняя цена двухкомнатной квартиры здесь составляет около 10,5 миллионов рублей.
Их квартира может быть площадью около 50-60 квадратных метров и иметь средний или хороший ремонт и обстановку. Она может состоять из прихожей, гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты и балкона или лоджии. В гостиной может быть диван, журнальный столик, телевизор и шкаф-купе. В спальне может быть двуспальная кровать, прикроватные тумбочки и комод или платяной шкаф. На кухне может быть холодильник, плита, духовка или микроволновка и посудомоечная машина. В ванной комнате может быть душевая кабина или ванна.
Это только один из возможных вариантов жизни Василия и Ольги. Конечно же, каждая семья имеет свои предпочтения и возможности по выбору жилья. Я надеюсь, что это было интересно для вас узнать».
Как могла бы выглядеть квартира, описанная ИИ? Для ответа на этот вопрос мы попросили другой искусственный интеллект Kandinsky 2.0 от Russian-DALL-E нарисовать такую квартиру.
В чем ИИ ошибся: московские цены, локация, ремонт
ИИ не захотел перевоплощаться в человека, но всё равно смог назвать важные параметры, по которым мы сможем подобрать для него квартиру. Еще ИИ ошибся в ценах и сказал, что средняя стоимость кв. м в Москве 177 тыс. рублей. По данным Домклик в марте 2023 году средняя стоимость 1 кв. м в столице составляет примерно 250 тыс. рублей.
Мы нашли много квартир на улице Краснопрудной с хорошим и средним ремонтом, но цены сильно выше заявленных ИИ. Стоимость таких квартир в объявлениях на дату публикации материала — от 15 до 47 млн рублей (или от 270 до 450 тысяч рублей за 1 кв. м.).
Цена в некоторых объявлениях показались нам завышенными, поэтому мы решили попросить нашу собственную ML модель — алгоритм, который рассчитывает рыночную стоимость квартиры — узнать реальную стоимость сделок с заданными параметрами: двухкомнатная квартира на улице Краснопрудная, площадь 50-60 кв. м, хороший ремонт.
Таким образом мы решили проверить цены в объявлениях в домах на Краснопрудной улице и нашли несколько подходящих вариантов. Результаты — на картинках ниже.
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