Искусственный интеллект от Сбера поселил животных с гербов российских городов в современные квартиры
Нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера, разработанная для генерации изображений, совсем недавно стала самым быстрорастущим сервисом в мире. Всего за четыре дня количество пользователей достигло 1 млн человек. Мы попросили искусственный интеллект нарисовать гербовых животных из разных городов России в домашней обстановке и «поселить» их в современные квартиры. Результаты — на картинках ниже.Персонажи картинок — разные, со своими особенностями и привычками. Так же как и люди, выбирающие недвижимость для покупки: именно поэтому команда Домклик стремится сделать так, чтобы каждый человек в любом регионе страны мог найти подходящую недвижимость и обрести свой дом.
Владивосток
Владивосток — крупный портовый город России на востоке страны. Тигра на гербе города художники начали создавать еще в 1880 году, а спустя несколько месяцев был готов первый эскиз.
Из статьи В. Маркова «В зеленом щите золотой тигр»: «Городская дума во главе с отставным подпоручиком М. Федоровым обратилась к архитектору Ю. Э. Рего с просьбой изготовить проект будущего герба, который был выполнен в 1881 году. Автор поместил в геральдический, так называемый "французский", щит изображение тигра, обращенного в левую сторону. Стоя на скале тигр опирался передней левой лапой на анкершток якоря, лежащего под ним».
Красноярск
Красноярск — один из крупнейших городов Сибири. Долгое время он входил в состав Томской губернии, но со временем стал центром новой — Енисейской губернии.
В 1851 году Красноярск получил свой новый герб, в центре которого изображен лев, держащий в правой лапе золотую лопату, а в левой — золотой серп. По задумке художников, лев символизировал силу и мужество, а серп и лопата отражали главное занятие жителей — земледелие и добычу ископаемых (в первую очередь — золота).
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Новосибирск
Новосибирск — неофициальная столица и крупнейший город в Сибири. Город, кстати, весьма молодой, этот статус он получил в 1903 году: всего 120 лет назад.
Герб Новосибирска представляет собой геральдический щит, в центре которого изображена река Обь (так как город стоит на Оби). А держат этот щит черные соболи — как раз этого зверька и нарисовала нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера.
По данным аналитиков Домклик, в прошлом году Новосибирск вошел в топ-10 городов страны, где россияне хотели бы купить жилье.
Нижний Новгород
Нижний Новгород — один из важных экономических, научных, промышленных и культурных центров страны.
Нижний расположен в 400 км от Москвы, на месте слияния двух рек — Оки и Волги. Первая делит город на две части: верхнюю («нагорную») — исторический центр на Дятловых горах, и нижнюю («заречную») — вотчину промышленных и спальных районов. Волга, в свою очередь, отделяет Нижний от его города-спутника Бора. Такое расположение еще и позволило городу стать одним из главных центров речного туризма в России.
За основу современного герба Нижнего Новгорода взят исторический герб старого, губернского Нижнего Новгорода, принятый еще в 1781 году. В центре герба — изображение оленя, которого и нарисовала нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера.
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Казань
Казань — невероятно красивый и колоритный город, столица Татарстана. Под стать городу и главный символ, изображенный на его гербе — черный дракон.
Город регулярно входит в топ различных рейтингов, например, туристических. А недавно Казань была признана одним из трех самых комфортных для жизни городов в России. Неудивительно, что и спрос на покупку жилья в городе остается стабильно высоким.
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Самара
Герб Самары представляет собой щит французской формы, в центре которого изображена дикая белая коза. Также есть версия, что на самом первом гербе Самары изображена вовсе не коза, а косуля. В любом случае, нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера создала чудесный образ волшебного животного с золотыми рогами.
Самара — город на Волге и крупный экономический центр. Самара также является центром машиностроения и металлообработки, металлургии, нефтеперерабатывающей, пищевой, а также космической и авиационной промышленности.
Пермь
Пермь — столица Пермского края, город с населением более 1 млн жителей, крупный транспортный узел Транссибирской магистрали и речной порт.
На гербе города изображен серебряный медведь — символ природных богатств и изобилия. Пермь и Пермский край, действительно, славятся изобилием красивых мест и богатой на чудеса природы. В Пермском крае, например, находится Кунгурская ледяная пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в России.
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Тамбов
Тамбов — административный, экономический и культурный центр одноименной области. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 460 км к юго-востоку от Москвы. В поп-культуре Тамбов также знаменит тем, что туда очень хотел попасть лирический герой песни Мурата Насырова.
На гербе Тамбова изображен золотой улей, сопровождаемый тремя пчелами. Герб Тамбов — старинный символ города, впервые утвержденный императрицей Анной Иоанновной в 1730 году. Улей и пчелы напоминают о богатстве города, трудолюбии, согласии и добрососедстве его жителей.
Челябинск
Геральдическое описание герба Челябинска говорит следующее: «В мурованном, с теневой стеннозубчатой главой серебряном поле на зеленой земле навьюченный золотой верблюд». Нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера изобразила искрящегося золотом верблюда, словно робко застывшего в комнате.
Челябинск — город на Урале, жители которого не только активно работают, но и культурно отдыхают. Здесь есть множество музеев, например, геологический, где собраны все полезные ископаемые, добываемые поблизости.
Что касается недвижимости и ипотеки, то по подсчетам аналитиков Домклик, ипотечному заемщику из Челябинской области в среднем требуется 37 дней, чтобы накопить на 1 кв. м жилья в новостройке. Это самый короткий срок среди топ-18 регионов по числу ипотечных выдач.
Уфа
Уфа — город-миллионник, столица Республики Башкортостан и родина многих отечественных рок-звезд.
На гербе города изображена куница, которая водится в этих местах. Мех куницы и соболя ранее был особо ценным, который поставлялся на экспорт в обмен на золото, шелк и другие ценные товары.
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Что может нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера
Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.
Kandinsky 2.1 от Сбера умеет генерировать изображение на основе текстового запроса. Можно выбрать более 20 вариантов стилей, от ренессанса и классицизма до реальных 3D фотографий, киберпанка и советских мультфильмов.
Кроме того, Kandinsky 2.1 от Сбераумеет смешивать несколько рисунков в один, дорисовывать изображения, а также создать картину в режиме бесконечного полотна.