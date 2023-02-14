Ипотеку в Сбере взяли 1892 Валентина
Ко Дню Святого Валентина аналитики Домклик выяснили, сколько ипотек Сбера в 2021-2022 годах оформили мужчины с именем Валентин. Оказалось, что новое жильё благодаря банку за последние два года приобрели 1892 Валентина. Это 0,1% от всех ипотечных кредитов Сбера.
Общая сумма жилищных кредитов, выданных мужчинам-Валентинам, составила 6 млрд рублей: в 2021 году — 3,2 млрд рублей, в 2022 году — 2,8 млрд. В январе 2023 года Валентины получили ещё 41 ипотечный кредит на 150 млн рублей.
По данным Домклик, 70% Валентинов предпочитают покупать жильё на вторичном рынке, 30% — в новостройках.
Больше всего жилищных кредитов обладатели этого имени оформили в Москве (151 ипотека), Санкт-Петербурге (146), Московской области (132), Краснодаре (88) и Челябинске (53). Однако ни один Валентин за последние два года не взял ипотеку в Чечне, Дагестане, Алтае, Ингушетии, Калмыкии и Карачаево-Черкесии.
Эксперты также подсчитали, что 27% Валентинов, оформивших ипотеку в Сбере, в возрасте 31-35 лет, 20% — 36-40 лет, 18% — 26-30 лет.