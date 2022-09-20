Ипотека в Сбере — самая популярная ипотека в России
Ипотека в Сбере признана самой популярной ипотекой в России. Это подтверждается данными компании Ipsos Comcon — исследовательского центра (подразделение международной сети исследовательских маркетинговых агентств Ipsos), реализующего все виды социологических, маркетинговых и медийных исследований.
По результатам исследования выяснилось, что бóльшая доля ипотеки, которую оформили россияне за последние годы, приходится на СберБанк.
Исследование проводилось с января 2020 по июнь 2022 года. Вопрос, на которой отвечали люди, выглядел так: «В каких банках вы пользуетесь услугой «ипотека»? Общий размер выборки составил 72 000 человек. Опрос проходили мужчины и женщины (47% и 53% соответственно) в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах РФ с населением от 100 тыс. человек.
Сейчас в Сбере наибольшей популярностью пользуются следующие ипотечные программы:
- Приобретение вторичного жилья— ставка от 10,4%, первоначальный взнос от 10%
- Господдержка — ставка от 6,3%, первоначальный взнос от 15%
- Семейная ипотека — ставка от 5,3%, первоначальный взнос от 15%
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