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Ипотека в Сбере — самая популярная ипотека в России

Дата публикации: 20 сен 2022
Ипотека в Сбере — самая популярная ипотека в России

Ипотека в Сбере признана самой популярной ипотекой в России. Это подтверждается данными компании Ipsos Comcon — исследовательского центра (подразделение международной сети исследовательских маркетинговых агентств Ipsos), реализующего все виды социологических, маркетинговых и медийных исследований.

По результатам исследования выяснилось, что бóльшая доля ипотеки, которую оформили россияне за последние годы, приходится на СберБанк.

Исследование проводилось с января 2020 по июнь 2022 года. Вопрос, на которой отвечали люди, выглядел так: «В каких банках вы пользуетесь услугой «ипотека»? Общий размер выборки составил 72 000 человек. Опрос проходили мужчины и женщины (47% и 53% соответственно) в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах РФ с населением от 100 тыс. человек.

Сейчас в Сбере наибольшей популярностью пользуются следующие ипотечные программы:

Выбрать недвижимость, рассчитать ипотеку и подать заявку на нее можно онлайн на Домклик.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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