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Ипотека в России приближается к новому рекорду

Дата публикации: 11 авг 2023
Ипотека в России приближается к новому рекорду

Объём выдачи ипотеки на покупку жилья в России в 2023 году может обновить исторический максимум, следует из доклада Центробанка.

Ипотечное кредитование уже приблизилось к рекордному уровню весной и может удержать его, несмотря на увеличение процентных ставок и повышения ключевой ставки, считает регулятор.

Самым рекордным годом был 2021 год, когда российские банки выдали кредитов на 5,7 трлн рублей.

В июле 2023 года Сбер выдал 115,4 тыс. ипотечных кредитов на 390,5 млрд рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели с начала года. Всего же за 7 месяцев этого года, по данным Домклик, банк выдал 673,5 тыс. жилищных кредитов на 2,2 трлн рублей — в объёмах выдач рост превысил 86% относительно аналогичного периода 2022 года.

Новости
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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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