Ипотека в Москве в сентябре опередила показатели прошлого года
Росреестр по Москве зафиксировал своего рода рекорд: сентябрь по числу регистраций ипотек не только достиг показателя успешного для недвижимости 2021 года, но и превысил его на 0,74%. По данным московской мэрии, всентябре 2022 года объем льготного ипотечного кредитования достиг 42,7 млрд рублей — это в 17 раз выше, чем в сентябре прошлого года.
Ипотека на «первичку» и «вторичку» продолжает рост
«Спрос на льготную ипотеку в столице увеличивается с весны текущего года. Это связано со снижением ставок, повышением кредитных лимитов и возможностью комбинировать льготную программу с рыночными займами. В сентябре объем льготного ипотечного кредитования достиг 42,7 млрд рублей, в 17 раз превысив показатель того же месяца 2021 года», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, Москва сохраняет лидирующую позицию по выдаче таких кредитов среди регионов России: в сентябре, по данным мэрии, на столицу пришлось 26% от общей суммы льготных ипотечных займов в стране.
Его данные подтверждает столичное управление Росреестра: в сентябре 2022 года в Москве зарегистрировано 9 776 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках. И снова виден рост: по сравнению с августом (9 261 договор) их больше на 5,6%. А в годовом выражении сентябрь не только достиг показателя 2021 года (9 704 зарегистрированных сделки), но и превысил его на 0,74%. Для экспертов это важный показатель, поскольку «побить» успешный послепандемийный и докризисный 2021 год пока не удавалось. По сравнению с 2022 годом рост еще ощутимее: московский Росреестр зарегистрировал 79 366 ипотечных договоров, что на 17,3% больше января-сентября 2020 года (67 668).
«Число регистраций ипотечных договоров при покупке квартир в Москве планомерно увеличивается: к маю, когда отмечалось минимальное в этом году количество сделок (5 905), показатель вырос в 1,6 раза, или на 65,5%», — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
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Аналитика Домклик
Рост выдачи ипотечных кредитов в сентябре 2022 года зафиксировали и в Сбере. В сентябре 84,8 тыс. человек приобрели недвижимость за кредитные средства, полученные от Сбербанка. Общая сумма заемных денег составила 270,3 млрд рублей, что на 16% больше, чем в августе 2022. Причем 74% всех кредитов заняла ипотека на «вторичку» (62,4 тыс. выданных кредитов в сентябре). Интерес к этому сегменту рынка вырос по сравнению с августом на 16%. В сегменте новостройки — на 13%.
Всего же в третьем квартале Сбербанк выдал в 2,8 раза больше ипотечных кредитов (более 209,6 тыс.), чем во втором. Общая сумма выданных кредитов выросла втрое, превысив 658,2 млрд рублей.
Во многом рынок в стабильном состоянии держат льготные ипотечные программы, и это существенный инструмент государственной поддержки, эффективность которого эксперты отмечают на протяжении всего 2022 года. Сегодня это главный драйвер жилищного строительства и рынка недвижимости в целом.