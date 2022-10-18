Рынок «вторички» в Москве растет четвертый месяц подряд
Московский Росреестр отмечает восстановление вторичного рынка: количество сделок с мая по сентябрь выросло в 1,4 раза. Только по сравнению с августом 2022 года число сделок по вторичному жилью выросло на 6,9%. Если в августе в Москве было зарегистрировано 9 689 договоров купли-продажи (мены) жилья, то в сентябре уже 10 364. По сравнению с данными мая, когда отмечалось максимальное снижение сделок (7 219), рост составил все 43,6%.
Рост за год — на треть
В сравнении с 2021 годом в целом заметно некоторое снижение: в прошлом сентябре столичным управлением Росреестра зарегистрировано 14,6 тысячи переходов прав, что на 29% выше, чем в текущем сентябре. И это объяснимо: 2021 год считается самым успешным для сферы недвижимости за последние несколько лет. Всего, по данным Управления Росреестра по Москве, в январе-сентябре 2022 года в столице зарегистрировано 96 273 договора на вторичном рынке жилья, что на 21% меньше аналогичного периода прошлого года (121 924), но на 3,2% больше, чем суммарно за три квартала 2020 года (93 313).
Как остаться добросовестным приобретателем при покупке вторички
«В настоящее время вторичный сегмент как тихая гавань для консервативных собственников. Продавцы не спешат избавляться от квартир, демонстрируя устойчивость и обдуманность действий», — комментирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.
Сезонный рост и внешние события
Эксперты связывают рост с несколькими факторами. Во-первых, по данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», объем предложения на вторичном рынке жилья в Москве по итогам сентября увеличился до 20%. И этот показатель сам по себе высокий. Выросло, по словам директора управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергея Шломы, число объявлений о срочной продаже. Это вызвано геополитическими событиями.
Во-вторых, немало тех, кто откладывал летом решение жилищного вопроса, полагает куратор экспертного сообщества «Недвижимость» Александра Шатурова.
«Понятие срочности весьма условно. Поступают заявки как на реализацию «еще вчера», так и на продажу в течение ближайших месяцев, до Нового года и тому подобное. Очевидно, что стратегии ценообразования и работы с объектом в этих случаях различаются», – отметил Шатуров.
Сбер улучшает условия для покупки «вторички»
Сбер постоянно улучшает свои ипотечные программы, повышая доступность жилья для клиентов. Ранее минимальный размер первого взноса на покупку вторичного жилья был снижен в 1,5 раза и теперь составляет 10% вместо 15. Точно так же, до 10%, Сбер снизил размер первоначального взноса для покупки квартиры, находящейся в залоге другого банка.
Проверить юридическую «чистоту» квартиры поможет сервис «Юридическая проверка»Домклик. Специалисты тщательно оценивают риски для покупателя, чтобы сделка прошла максимально безопасно.