Инструкция: как военнослужащим оформить кредитные каникулы
Сбер открыл прием заявок от военнослужащих на получение отсрочки по ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам.
Кто имеет право на получение ипотечных каникул, на каких условиях и как их получить — в этой инструкции.
О законе
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для военнослужащих, согласно которому призванные в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы.
По законопроекту, военнослужащим-заемщикам предоставляется право обратиться в банк с требованием изменить условия договора, приостановить исполнение обязательств на срок военной службы или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Также это право распространяется на членов их семьи, включая супругов, а также на лиц, находящихся у них на иждивении.
В случае получения инвалидности I группы и гибели военнослужащего, долг подлежит списанию. Также могут быть прекращены обязательства по кредитам членов его семьи. Норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.
Что важно знать
Кредитные каникулы не освобождают от обязательств по ипотеке и не понижают действующую ставку. Это отсрочка платежа на конкретный срок, если вы уверены, что в течение определенного времени не сможете выполнять свои кредитные обязательства. Срок кредита увеличивается на срок каникул.
При этом вы можете продолжать вносить посильную для вас в текущей ситуации сумму даже внутри льготного периода. Эти платежи пойдут в счет досрочного погашения основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности.
Если серьезных финансовых проблем нет, но вы переживаете, что можете просрочить платеж и получить пени, пополните карту на сумму ипотечного платежа, и он будет списан автоматически. В СберБанк Онлайн можно поменять счет погашения ипотеки, например, заменить его на зарплатную карту, или изменить дату платежа.
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Также доверить погашение кредита можно своим родственникам или близким — для этого в СберБанк Онлайн есть специальный сервис «Помощь близкому».
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Когда можно подать заявление
Обратиться в банк с требованием о предоставлении льготного периода можно в любой момент в течение времени действия кредитного договора. Период действия программы — до 31 декабря 2023 года. Срок рассмотрения заявки — до 10 дней.
Кто имеет право на кредитные каникулы
Вы можете подать заявление на кредитные каникулы, если после заключения кредитного договора у вас возникли сложности с выплатой ипотеки, и вы подходите под одно из условий:
- призваны на срочную военную службу в ВС РФ
- призваны на военную службу по мобилизации в ВС РФ
- служите в ВС РФ по контракту
- служите в войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ
- служите в пограничных органах на территории РФ
- заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ
- являетесь близким родственником военнослужащего
На какой срок можно взять кредитные каникулы
В рамках программы военнослужащие могут получить отсрочку по ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы и дополнительно на 30 дней после её окончания.
При этом для ипотеки и потребительских кредитов заемщик может выбрать дату начала льготного периода сам, но не ранее 21 сентября 2022 года. Для кредитных карт льготный период начинается с даты подачи заявки.
В дальнейшем отсрочку можно продлить на время нахождения в больницах, госпиталях и других медицинских организациях в стационарных условиях.
Как оформить ипотечные каникулы
Подайте заявку в банк любым удобным способом:
- онлайн в личном кабинете обслуживания ипотеки Домклик
- по телефону 8 800 200-82-00 (с понедельника по пятницу с 04:00 до 20:00 по московскому времени)
- по телефону 8 800 333-31-38 (ежедневно с 06:00 по 20:00 по московскому времени)
- в веб-версии СберБанк Онлайн (на шаге «Причина реструктуризации» выбрать причину «Призыв в армию»)
- в мобильном приложении СберБанк Онлайн для Android в версии 14.1.0 в разделе «Финансовые трудности», далее «Программы поддержки» — выбор программы «Реструктуризация кредитов» (на шаге «Причина реструктуризации» выбрать причину «Призыв в армию»)
- в офисе банка
Если по каким-то причинам заемщик не может подать требование по своим кредитным обязательствам сам, это могут сделать доверенные лица (родственники и третьи лица), действующие на основании доверенности, в отделении банка.
Заверить доверенность могут:
- нотариус
- командир (начальник) воинской части, соединения, учреждения и военно-учебного заведения, где проходит служба
- начальник госпиталя, санатория или другого военно-лечебного учреждения, его заместитель по медицинской части, а при их отсутствии — старший или дежурный врач, если вы находитесь на лечении в таких учреждениях
Важно: После подачи заявки кредитная карта будет заблокирована на проведение расходных операций на 180 дней.
Какие документы нужно предоставить в банк
Для лиц, которые проходят срочную военную службу по призыву, понадобятся:
- приказ о призыве
- удостоверение военнослужащего
Для лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ:
- справка войсковой части о прохождении военной службы
- военный билет вместе с повесткой о прибытии в распределительный пункт/к месту прохождения службы/о направлении в войска
Для лиц, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту (любой документ из списка):
- справка войсковой части о прохождении военной службы
- контракт о прохождении военной службы в ВС РФ
Для лиц, находящихся на службе в войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ, пограничных органах на территории РФ, понадобится любой из документов:
- справка войсковой части о прохождении военной службы
- документ, подтверждающий службу в вышеуказанных органах и выполнение специальных задач
Для лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, понадобится любой документ из списка:
- справка войсковой части о прохождении военной службы
- контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ
Какие документы нужны родственникам военнослужащих
Родственникам военнослужащих, имеющих право на кредитные каникулы, понадобятся документы, подтверждающие статус члена семьи призванного на военную службу по мобилизации, находящегося на службе в органах, указанных выше, или заключившего контракт о прохождении военной службы или добровольном содействии ВС РФ.
Это может быть:
- свидетельство о заключении брака
- свидетельство о рождении и справка об обучении в образовательном учреждении по очной форме обучения (для детей до 23 лет)
- справка об инвалидности ребенка/иждивенца (для лиц старше 18 лет, ставших инвалидами до 18 лет)
- свидетельство об усыновлении/удочерении
- акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя
- иные документы
Любой документ, подтверждающий факт призыва по мобилизации, военной службы (в том числе по контракту), службы в соответствующих органах или добровольного содействия ВС РФ:
- военный билет вместе с повесткой о прибытии в распределительный пункт/к месту прохождения службы/о направлении в войска
- контракт о прохождении военной службы в ВС РФ
- контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ
- документ, подтверждающий службу в вышеуказанных органах и выполнение специальных задач
- справка войсковой части о прохождении военной службы
Документы могут быть предоставлены в оригинале, в виде выписки или копии, которая может быть заверена одним из следующих способов:
- нотариусом
- командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения и военно-учебного заведения, где вы проходите службу
- начальником госпиталя, санатория или другого военно-лечебного учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом, если вы находитесь на лечении в таких учреждениях
Важно: Вы обязаны сообщить банку об окончании срока призыва, военной службы (в том числе по контракту), службы в соответствующих органах или добровольного содействия ВС РФ не позднее 30 календарных дней с даты его окончания.
Банк вправе запросить у вас подтверждающие документы или обратиться в Министерство обороны России, органы управления войск национальной гвардии и иные уполномоченные органы (за исключением случаев, когда предоставление льготного периода связано с призывом на срочную военную службу).
Если эта информация или документы не будут предоставлены, или не будут соответствовать требованиям законодательства РФ, банк направит уведомление о неподтверждении установления льготного периода.