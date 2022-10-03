Реструктуризация: как меньше платить по кредиту в сложной ситуации
Если в вашей жизни произошли серьезные перемены, вы оказались в непростой жизненной ситуации и понимаете, что вам будет тяжело гасить ипотеку или кредит, вы можете обратиться в свой банк с просьбой снизить финансовую нагрузку. Банк может изменить условия действующего кредита, чтобы вы смогли его выплатить. Такой процесс называется реструктуризацией.
Рассказываем подробнее, в каких случаях можно получить помощь банка, что для этого нужно и может ли это сделать кто-то ещё, кроме основного заёмщика.
Как можно упростить оплату кредитов
Банк может предложить два варианта реструктуризации:
- Отсрочить погашение. Отсрочка на погашение кредита и процентов позволит временно снизить сумму ежемесячного платежа
- Увеличить срок кредита. Общий срок кредита вырастет, что также сократит сумму ежемесячного платежа
Воспользоваться реструктуризацией можно даже если вы уже получали её ранее.
Реструктуризация возможна для:
- Потребительского кредита
- Ипотеки
- Кредитной карты (применяется только отсрочка по погашению основного долга)
Стоит иметь в виду, что ваша банковская карта (в том числе кредитная) будет заблокирована при обращении за реструктуризацией по любому кредиту на 180 дней вне зависимости от итогового решения банка.
Ситуации, когда можно подать на реструктуризацию
Если вы понимаете, что ваша финансовая ситуация ухудшилась, у вас случился форс-мажор, и никто не может помочь, лучше как можно раньше сообщить об этом банку, до наступления просрочек по графику платежей.
Приведем случаи, для которых доступна реструктуризация.
- Потеря места работы
- Снижение зарплаты
- Беременность и уход за ребёнком
- Утрата трудоспособности
- Заболевание covid-19
Реструктуризация может стать выходом для обманутого дольщика, а также в случаях, когда общий доход семьи упал из-за непредвиденных расходов, например, дорогостоящего лечения. Кроме того, услуга может облегчить финансовую нагрузку, если заемщик попал в чрезвычайную ситуацию.
В каждой ситуации банку понадобятся подверждающие документы. Они необходимы, чтобы специалисты банка подобрали наиболее подходящие параметры реструктуризации с учетом вашей ситуации.
Перечень ситуаций, в которых возможна реструктуризация в Сбере, и полный список нужных документов
Как реструктурировать задолженность
Рассказываем, как подать заявление на реструктуризацию кредитов в Сбере.
- Подайте заявку и документы на сайте СберБанка или в офисе банка, где есть кредитный менеджер
- Банк проанализирует вашу ситуацию и примет решение. Срок рассмотрения заявок на реструктуризацию — до 5 рабочих дней
- Если реструктуризация одобрена, вам будет предоставлен льготный период — в это время ежемесячный платёж будет меньше, а также новый график платежей
Подать заявление может доверенное лицо
Если по каким-то причинам основной замещик не может подать заявление на реструктуризацию сам, вместо него это может сделать доверенное лицо.
Для этого на человека необходимо оформить доверенность, в которой будет прописан номер конкретного кредитного договора и действия, которые он может с ним проводить. В том числе доверенность должна содержать в себе полномочия на подачу документов на реструктуризацию, подписание соответствующих документов и представление интересов в органах Росреестра на случай необходимости внесения изменений в запись ЕГРН.
Отметим, что реструктуризация — скорее, крайняя мера. И обращаться к ней лучше именно в очень сложных случаях. Получение реструктуризации не значит, что кредит «заморожен»: она дает возможность выполнять кредитные обязательства на комфортных условиях какое-то время, но проценты продолжают начисляться, и сам кредит необходимо оплачивать как и прежде, только по новому графику.