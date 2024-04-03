«Инград» присоединился к «Зеленой ипотеке» Сбербанка
Группа компаний «Инград» первой среди застройщиков разместила на Домклик жилые комплексы, которые соответствуют требованиям программы «Зеленая ипотека».
Ранее Сбербанк открыл прием заявок по программе «Зеленая ипотека» на Домклик. По ней можно купить квартиру в строящемся доме с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3%.
Мы высоко оцениваем стратегическое партнерство с девелоперской компанией «Инград», которая смело идет навстречу современным и инновационным решениям на рынке недвижимости.
Зеленая ипотека — общемировой тренд, направленный на заботу о будущем планеты и экологии, а также на минимизацию нанесения вреда окружающей среде. Уверен, что совместная работа Сбербанка с партнерами-застройщиками по данному направлению станет весомым вкладом в развитие ESG-повестки в России.
Все дома компании «Инград» в стадии проектирования и строительства имеют классы от А до А++. Застройщик устанавливает высокоэффективное оборудование и использует в отделке высококачественные теплоизоляционные материалы, которые позволят сэкономить будущим собственникам 30-60% на оплате коммунальных услуг.
Высокий класс энергоэффективности достигается, во-первых, за счет установки современных систем отопления и водоснабжения. Во-вторых, за счет применения энергосберегающих материалов в отделке фасадов.
Проекты «Инграда» всегда предусматривают энергоэффективное строительство, учитывая бережное отношение к природным ресурсам и повышение качества жизни людей. На стройплощадке мы предусматриваем защиту от пыли, используем бесшумное вдавливание свай и так далее. При этом наши проекты остаются максимально современными в течение длительного срока эксплуатации.
Для владельцев квартир подобные дома требуют меньше отопления и не используют лишнее электричество. Все это позволяет жильцам значительно экономить на коммунальных платежах. Также мы видим постоянный рост спроса на экологичные дома. «Зеленая ипотека» Сбера — очень важный шаг для того, чтобы сделать экологичность базовым требованием к жилым проектам в нашей стране. Мы с большим оптимизмом смотрим на перспективы этого инструмента.
Еще один плюс высокого класса энергоэффективности — экологичность. Такие строения наносят минимальный ущерб окружающей природе за счет экономии ресурсов. Кроме того, высокий класс здания гарантирует максимальный комфорт жителям за счет поддержания оптимальной температуры в любое время года при небольших затратах.
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