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Новости
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Госземли отдадут под инфраструктуру для туризма

Дата публикации: 05 окт 2023
Госземли отдадут под инфраструктуру для туризма

Принадлежащие государству земли будут передаваться для создания на них туристической инфраструктуры — санаториев, отелей, курортов. Соответствующий законопроект Минстроя одобрил кабмин, передают Известия.

Отмечается, что организации по развитию туризма получат полномочия по предоставлению участков. Они смогут совершать сделки, а именно сдавать земли в аренду, предоставлять право на их использование во время строительства и заключать инвестиционные контракты.

Сегодня инвесторам при подаче заявки на хозяйствование на госземле необходимо решить кадастровые вопросы, оформить изменение режима пользования, сделать проект очистных сооружений, газификации и дорог.

По оценке корпорации «Туризм.РФ», нововведения позволят создавать новые и модернизировать существующие объекты туриндустрии. Основной целью инициативы является усиление мер поддержки инвесторам и привлечение частного бизнеса в отрасль.

Ранее Домклик писал, что в регионах по-новому определят плату за аренду госземли.

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Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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