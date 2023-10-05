Госземли отдадут под инфраструктуру для туризма
Принадлежащие государству земли будут передаваться для создания на них туристической инфраструктуры — санаториев, отелей, курортов. Соответствующий законопроект Минстроя одобрил кабмин, передают Известия.
Отмечается, что организации по развитию туризма получат полномочия по предоставлению участков. Они смогут совершать сделки, а именно сдавать земли в аренду, предоставлять право на их использование во время строительства и заключать инвестиционные контракты.
Сегодня инвесторам при подаче заявки на хозяйствование на госземле необходимо решить кадастровые вопросы, оформить изменение режима пользования, сделать проект очистных сооружений, газификации и дорог.
По оценке корпорации «Туризм.РФ», нововведения позволят создавать новые и модернизировать существующие объекты туриндустрии. Основной целью инициативы является усиление мер поддержки инвесторам и привлечение частного бизнеса в отрасль.
Ранее Домклик писал, что в регионах по-новому определят плату за аренду госземли.