Единую льготную ипотеку на ИЖС могут создать в России
Все форматы частного строительства домов в России может охватить единая программа льготной ипотеки. Соответствующим мнением поделился заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Он отметил, что с инициативой планируется выйти на уровень правительства РФ.
«Для комплексного подхода мы считаем эффективным разработку и запуск единой льготной ипотеки на ИЖС, которая объединит все форматы частного домостроения: индустриальный — строительство организованных поселков, профессиональный, когда граждане привлекают аккредитованных подрядчиков, а также самостоятельный — так называемый хозспособ», — заявил он.
По его оценке, для такой программы можно сохранить текущие условия субсидирования ипотеки на ИЖС со ставкой не больше 8% для семей с детьми на срок до 2030 года.
В госструктуре подчеркнули, что каждая пятая сделка на рынке ИЖС совершается с помощью ипотеки. Ее доля в общей выдаче жилищных кредитов за 2 года выросла в стране практически с 0 до 6%.
Ипотека на ИЖС в Сбере
Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство в августе 2023 года. Банк выдал почти 11 тыс. кредитов на 47,5 млрд рублей.
Прирост объёмов выдач к июлю составил 20%, а доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка в августе превысила 9%.
К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году.
Читайте также: Хочу построить дом. С чего начать?