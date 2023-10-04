Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
11K

Единую льготную ипотеку на ИЖС могут создать в России

Дата публикации: 04 окт 2023
Единую льготную ипотеку на ИЖС могут создать в России

Все форматы частного строительства домов в России может охватить единая программа льготной ипотеки. Соответствующим мнением поделился заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Он отметил, что с инициативой планируется выйти на уровень правительства РФ.

«Для комплексного подхода мы считаем эффективным разработку и запуск единой льготной ипотеки на ИЖС, которая объединит все форматы частного домостроения: индустриальный — строительство организованных поселков, профессиональный, когда граждане привлекают аккредитованных подрядчиков, а также самостоятельный — так называемый хозспособ», — заявил он.

По его оценке, для такой программы можно сохранить текущие условия субсидирования ипотеки на ИЖС со ставкой не больше 8% для семей с детьми на срок до 2030 года.

В госструктуре подчеркнули, что каждая пятая сделка на рынке ИЖС совершается с помощью ипотеки. Ее доля в общей выдаче жилищных кредитов за 2 года выросла в стране практически с 0 до 6%.

Ипотека на ИЖС в Сбере

Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство в августе 2023 года. Банк выдал почти 11 тыс. кредитов на 47,5 млрд рублей.

Прирост объёмов выдач к июлю составил 20%, а доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка в августе превысила 9%.

К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году.

Читайте также: Хочу построить дом. С чего начать?

Новости
Ипотека на ИЖС
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
ИЖС, СНТ, ЛПХ и ДНП: что это и в чем разница
551K
Хочу построить дом. С чего начать?
137K
Сбер рассказал о потенциале ипотеки на ИЖС и какие дома строят россияне
5K
В России будут активнее развивать рынок ИЖС
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
28
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
867
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
122
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал